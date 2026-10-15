La entrada a prisión del maquinista del Alvia que descarriló en Angrois queda suspendida hasta que se resuelva el indulto presentado al Gobierno

El maquinista del tren Alvia accidentado en Angrois en 2013, Francisco José Garzón, durante el juicio (Álvaro Ballesteros / Europa Press)

Guardar

La titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Santiago de Compostela, María Elena Fernández Currás, ha suspendido el cumplimiento de la pena de los dos años y medio de prisión para el maquinista Francisco José Garzón Amo, quien llevaba el tren Alvia que descarriló en Angrois el 24 de julio de 2013, donde fallecieron 80 personas y más de un centenar de heridos. La acción quedará paralizada mientras se tramita la solicitud de indulto presentada ante el Gobierno.

La decisión se ha transmitido a través de un auto fechado el 14 de octubre al que ha tenido acceso EFE. En el documento, la magistrada considera que existen circunstancias que justifican frenar la ejecución de la condena hasta que se resuelva el pedido de gracia. En palabras de la magistrada: “Procede acceder a la solicitud de suspensión de ejecución de la pena impuesta, mientras se tramita el indulto solicitado y hasta que recaiga la decisión correspondiente acerca del mismo”.

PUBLICIDAD

La declaración del maquinista del tren Francisco Garzón, realizada desde la pantalla de televisión desde la que los medios siguen el juicio, durante la segunda jornada del juicio por el accidente ferroviario de Alvia (Álvaro Ballesteros - Europa Press)

El dictamen se fundamenta en el artículo 4.4 del Código Penal, que habilita la suspensión de una pena cuando existe una petición de indulto en trámite y el juez aprecia que su cumplimiento podría vulnerar el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas. La petición de indulto se presentó el pasado mes de septiembre y el Consejo de Ministros tendrá un año para resolver la solicitud.

Una imprudencia “grave” en un “brevísimo” tiempo

La magistrada Fernández Currás consideró el pasado mes de septiembre que existen “razones de justicia y equidad” que justifican conceder el indulto a Francisco Garzón. En su informe, la jueza explicó en aquel momento que la conducta por la que fue condenado respondía a una imprudencia profesional “grave”, aunque circunscrita a un período “brevísimo”, durante el cual Garzón perdió la atención mientras mantenía una conversación telefónica con el interventor del tren.

PUBLICIDAD

Francisco José Garzón, a su llegada a una nueva jornada del juicio del accidente ferroviario del Alvia, en la Ciudade de Justicia, a 20 de junio de 2023 (Álvaro Ballesteros - Europa Press)

La resolución también valoró la actitud del maquinista desde el día del siniestro. Y es que la jueza ha sido testigo del “profundo pesar” de Garzón ante el dolor causado a las víctimas y sus familiares, un sentimiento que, según el informe, fue “patente desde el primer momento tras el accidente y durante la tramitación del procedimiento y la celebración del juicio”. El documento recordaba además las peticiones de perdón que el maquinista formuló tanto en público como en el ámbito privado.

Con la petición también tuvo en cuenta la opinión de las víctimas, pues la mayoría se pronunció a favor de la medida. Según el informe, estas sostienen que la “condena moral” será “de por vida”, más allá de que deba o no cumplir la pena de prisión. Por su parte, el fiscal jefe del área de Santiago, Antonio Roma, también respaldó el indulto, aunque planteó que sea de carácter parcial, al coincidir en la existencia de “relevantes razones de justicia y equidad” para la petición de Garzón.

PUBLICIDAD

El accidente del tren Alvia en España

Qué pasó en el accidente de Angrois

El siniestro ocurrió el 24 de julio de 2013, cuando un tren Alvia que cubría el trayecto entre Madrid y Ferrol descarriló al tomar a excesiva velocidad la curva de A Grandeira, en Angrois, un tramo en el que el libro de ruta fijaba un límite de 80 kilómetros por hora. El tren chocó contra un muro de hormigón y provocó 80 muertos y 144 heridos.

Por el accidente, Garzón Amo fue condenado a dos años y medio de cárcel, mientras que Andrés Cortabitarte, ex alto cargo de Adif, quedó absuelto por la Audiencia Provincial de A Coruña. La decisión final sobre el indulto corresponde al Consejo de Ministros, instancia que podrá dejar la condena sin efecto de manera total o parcial.

PUBLICIDAD