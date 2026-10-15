Se vende el narcopatrimonio gallego: el Estado saca a subasta los pisos de Sito Miñanco en Pontevedra y el edificio de Marcial Dorado en A Illa

Sito Miñanco a la salida del juicio por blanqueo de capitales. (Europa Press)

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El Estado pondrá a la venta el próximo mes de noviembre 10 lotes de inmuebles vinculados a tres históricos narcotraficantes gallegos, entre ellos los dos pisos de Sito Miñanco en el centro de Pontevedra y el edificio en construcción que Marcial Dorado dejó iniciado en A Illa de Arousa. El conjunto tiene un precio de salida superior a 2,7 millones de euros.

La Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas (PNSD), dependiente del Ministerio de Sanidad, celebrará la subasta presencial los días 18 y 19 de noviembre en el auditorio de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, en Madrid. La convocatoria reúne 26 lotes en toda España, con un valor de salida de más de 7,4 millones de euros.

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Los inmuebles proceden de procedimientos de decomiso vinculados a José Ramón Prado Bugallo, conocido como Sito Miñanco, una de las principales figuras del narcotráfico gallego; a Marcial Dorado, excontrabandista y narcotraficante de A Illa de Arousa; y a Manuel Abal Feijóo, Patoco, narcotraficante vinculado a Portonovo que murió en un accidente de moto en 2008.

Dos pisos de Miñanco salen a la venta en el centro de Pontevedra

El lote de mayor valor entre los inmuebles vinculados al entorno de Miñanco es un chalé de Sanxenxo, pero la subasta incorpora además dos pisos situados en calles céntricas de Pontevedra.

Uno de ellos está en el número 7 de Loureiro Crespo, frente al Hospital Provincial y en la esquina con Víctor C. Mercadillo. La vivienda, de más de 90 metros cuadrados, tiene tres dormitorios, dos baños, trastero y plaza de garaje. El precio de salida de la primera subasta es de 265.907,75 euros.

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El segundo piso se encuentra en el número 26 de Benito Corbal, en la zona peatonal de la ciudad. Tiene 72 metros cuadrados, tres habitaciones y trastero. Su precio inicial asciende a 224.872,40 euros.

La convocatoria incluye otros dos inmuebles relacionados con la estructura patrimonial de Miñanco. Uno es una vivienda unifamiliar adosada en la urbanización O Rial de Vilagarcía de Arousa, situada en una parcela de 531 metros cuadrados y con una superficie útil de 219,31 metros cuadrados. Saldrá a puja por 213.058,25 euros.

El otro es una casa en Rial-Adina, en Sanxenxo, construida sobre una parcela de 2.710 metros cuadrados. El inmueble dispone de sótano, planta baja, primera planta y bajo cubierta, y tiene un precio de salida de 437.449,32 euros.

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El edificio de 15 viviendas de Dorado supera el millón de euros

El lote más caro de los vinculados a los narcotraficantes gallegos está en O Xufre, en A Illa de Arousa. Se trata de un terreno de 1.322 metros cuadrados sobre el que se levanta un edificio en construcción asociado a Marcial Dorado.

El proyecto contempla un sótano para garajes y trasteros, una planta baja destinada a locales comerciales, dos portales, dos plantas de pisos y un ático, con 15 viviendas en total. La ficha de la subasta sitúa el grado de avance de la obra en el 63,73%.

El Estado ha fijado un precio de salida de 1.094.959,07 euros para este lote. Si queda desierto en la primera convocatoria, el importe bajará a 985.463,16 euros en una segunda subasta.

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También volverán a salir a la venta los diez locales comerciales vinculados a Dorado en una galería de la avenida Mestre Mateo de Santiago de Compostela. El lote, que incluye inmuebles con acceso desde Rosalía de Castro, parte de 315.711 euros tras no encontrar comprador en convocatorias anteriores.

Un antiguo pub en Portonovo y cuatro fincas vinculadas a Patoco

El paquete incluye además tres lotes vinculados a Manuel Abal Feijóo, conocido como Patoco. El primero es un semisótano comercial de 84,6 metros cuadrados en la calle A Marina, esquina con Méndez Núñez, en Portonovo, que funcionó como pub. Sale a subasta por 51.452,40 euros.

Los otros dos lotes agrupan cuatro fincas rústicas de la provincia de A Coruña. Dos están en Ordes: una parcela de 33 áreas y otra de 3,4 hectáreas, con un precio conjunto de salida de 56.670,98 euros. Las otras dos se sitúan en la parroquia de Abellá, en Frades, y salen por 53.025,54 euros.

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Los fondos obtenidos con la enajenación de los bienes decomisados se destinan a programas de prevención de adicciones y a la lucha contra el narcotráfico.