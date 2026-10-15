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Los descendientes de españoles afectados por la ‘ley de nietos’ recurren al Supremo para recuperar el derecho al voto para el 29-N

La asociación denuncia el impacto de la medida sobre los españoles residentes en el extranjero y pide que se garantice el derecho fundamental al sufragio activo reconocido en la Constitución

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El Centro de Descendientes de Españoles Unidos (Ce.DEU), una asociación que agrupa a ciudadanos nacionalizados al amparo de la ley de nietos, ha presentado alegaciones ante el Tribunal Supremo para intentar revertir la suspensión cautelar de su derecho al voto. La entidad reclama que se garantice la participación electoral de los afectados de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

La organización, a través del abogado Eduardo Ranz, asegura que es la primera en presentar alegaciones contra la decisión del alto tribunal de mantener esta medida. Su objetivo es que se levante la suspensión y que todos los españoles puedan ejercer su derecho al sufragio en los próximos comicios, para los que solo quedan 45 días.

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El escrito se ha registrado en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, según ha informado la asociación en un comunicado. La presentación se ha producido ante la proximidad del fin del plazo concedido por la Justicia -cinco días a partir de este viernes- para que los afectados puedan personarse en el procedimiento y formular sus alegaciones.

El Supremo mantiene el veto al voto de 163.000 nacionalizados por la ley de nietos

El pasado 12 de octubre, el Tribunal Supremo acordó mantener la suspensión cautelar que afecta a más de 163.000 personas nacionalizadas gracias a la ley de nietos. Según están las cosas ahora, estos ciudadanos no podrán votar en las elecciones generales del 29 de noviembre, salvo que los consulados españoles en el extranjero acrediten que son descendientes de personas que tuvieron que exiliarse.

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La medida estaba en vigor desde el 10 de septiembre. Sin embargo, la convocatoria electoral llevó al alto tribunal a volver a examinar el asunto y decidir si mantenía la restricción del derecho a voto para los beneficiarios de esta norma, tanto para quienes todavía no se habían inscrito en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) como para quienes ya figuraban en él.

El tribunal ha rechazado el recurso del Gobierno que reclamaba levantar la suspensión cautelar.

Tras estudiar la situación, el Supremo optó por mantener la suspensión cautelar y abrió un plazo de cinco días hábiles para que las personas afectadas pudieran comparecer en el procedimiento y prestar sus argumentos contra la decisión.

Esta controversia afecta a descendientes de españoles que han obtenido la nacionalidad al amparo de la legislación conocida como ley de nietos, que permite acceder a ella a determinados hijos y nietos de españoles de origen, entre otros supuestos previstos en la norma. La restricción del voto ha generado preocupación entre los afectados ante la proximidad de las elecciones.

El caso ha sido trasladado al Defensor del Pueblo

Además de recurrir la decisión ante el Tribunal Supremo, Ce.DEU ha trasladado el caso al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo. La asociación ha presentado una queja en la que solicita su intervención urgente para tratar de proteger el derecho de los afectados a participar en las elecciones.

La entidad fundamenta su petición en la posible vulneración colectiva del derecho fundamental al sufragio activo, reconocido en la Constitución. Con esta iniciativa, busca que se adopten medidas que permitan a los ciudadanos afectados ejercer su derecho al voto.

*Noticia elaborada con información de EFE.

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