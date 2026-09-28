Una de las exparejas de Marius Borg con trastorno de estrés postraumático se sincera: “Cuando pasas por lo que yo pasé, se queda dentro de ti”

Marius Borg y su expareja Juliane Snekkestad, en montaje de 'Infobae' (Reuters / Instagram)

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La modelo e influencer noruega Juliane Snekkestad ha explicado que el trastorno postraumático diagnosticado tras su relación con Marius Borg Høiby, hijo de la reina Mette-Marit de Noruega, ha cambiado su forma de entender el amor y las relaciones. Todo ello tras un periodo de aislamiento, recuerdos intrusivos y pesadillas, además de un proceso judicial de por medio que ni siquiera ha terminado.

Snekkestad, de 31 años, lleva un año sin pareja, el periodo más largo de soltería de su vida adulta, y afirma que necesita reajustarse antes de volver a enamorarse de una forma sana. La modelo mantuvo una relación con Marius Borg entre 2017 y 2022 y ha vinculado esa horrible experiencia con su nueva percepción de los vínculos afectivos.

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La noruega ha hablado de esta etapa en el pódcast Utro, håp og kjærlighet, traducido como “Infidelidad, esperanza y amor”, donde ha situado el último año como un proceso para recuperarse tras lo que define como el momento más bajo y oscuro de su vida. “A menudo, a partir de ahí solo se puede ir hacia arriba, y por suerte ahora estoy justo ahí. Es muy bonito recuperar mi vida”, ha dicho.

La reina Mette-Marit con Juliane Snekkestad (Grosby)

Juliane Snekkestad tras su relación con Marius Borg

Durante años, las relaciones ocuparon una posición central en su vida. Snekkestad se ha descrito como una persona acostumbrada a tener pareja y considera inusual para ella haber permanecido soltera durante tanto tiempo. La modelo ha relacionado directamente lo vivido con Marius Borg con su actual cautela: “Cuando has pasado por lo que yo he pasado, se queda dentro de ti. Quizás sea la razón por la que tengo una visión diferente de las relaciones y de cómo hacer que funcionen”, ha señalado en el pódcast.

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También ha explicado que atraviesa una revisión personal antes de iniciar otra relación. “Siento que estoy en un proceso en el que tengo que adaptarme a mí misma para estar preparada para enamorarme de una forma sana”, ha afirmado. En 2024, Snekkestad hizo públicas graves acusaciones de violencia física y psicológica contra Marius Borg. La Policía archivó posteriormente el caso por la situación de las pruebas y la prescripción de los hechos.

“Quiero que te mueras”: nuevos audios revelan las amenazas de Marius Borg a su exnovia la noche en que la agredió.

La modelo no recurrió inicialmente aquella decisión, aunque más tarde lamentó haberlo hecho. En marzo de 2026 se conoció que había encargado al abogado John Christian Elden que examinase si el procedimiento podía ser reconsiderado. Elden explicó entonces a VG que su clienta había reaccionado a declaraciones de Marius Borg ante un tribunal sobre ella y que lamentaba no haber recurrido el archivo el año anterior, pero el resultado de esa revisión no ha trascendido.

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El trastorno de estrés postraumático tras Marius Borg

En mayo de 2026, Snekkestad habló con mayor detalle de las consecuencias de esa etapa en el pódcast noruego Råning med Tone, traducido como “Haciendo carreras con Tone”. Tras la ruptura, se apartó en gran medida de la exposición pública para procesar lo ocurrido. “Lo necesitaba. Pero llegó un momento en el que pensé que tenía que volver a salir. Me había aislado durante demasiado tiempo”, relató. Con el paso del tiempo, recibió un diagnóstico de trastorno de estrés postraumático, conocido como TEPT.

La modelo ha descrito cómo comprendió gradualmente que las experiencias vividas seguían afectando a su cuerpo y a su rutina cotidiana. “Por supuesto, había oído hablar del TEPT y había leído sobre ello, pero no tenía ni idea de hasta qué punto puede quedarse en el cuerpo”, explicó. Snekkestad ha citado entre los síntomas los recuerdos repentinos, las pesadillas y los sudores nocturnos.

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Marius Borg en el funeral de Estado del rey Harald (Reuters / Dylan Martinez)

“De pronto puedo volver a sentirme arrastrada a determinados momentos. Es una sensación muy extraña”, dijo. La presencia de Marius Borg en actos solemnes y durante el funeral de estado por la muerte del rey Harald V de Noruega reactivó el malestar de sus exparejas ante una protección institucional que, a sus ojos, parecía rodearle.