Madrid bajará el IBI en 2027, pero mantiene la tasa de basuras: cuánto pagarán los madrileños

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Marta Fernández - Europa Press

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El Ayuntamiento de Madrid ha iniciado la tramitación de las ordenanzas fiscales de 2027 con una rebaja de impuestos que permitirá a los contribuyentes ahorrar 31,2 millones de euros respecto a este año, según informa el consistorio en una nota de prensa. La principal medida será una nueva reducción del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), mientras que la tasa de gestión de residuos se mantendrá prácticamente estable, con un recibo medio previsto de 143 euros. La propuesta para 2027 incluye, además, cambios en el cálculo de la tasa de basuras, nuevas bonificaciones y modificaciones técnicas en otras siete ordenanzas municipales.

Tras la reducción del IBI prevista para el año que viene, el tipo general pasará del 0,414% al 0,4%, “el mínimo permitido por la legislación”, señala el comunicado. Según las estimaciones municipales, la rebaja beneficiará a 2,27 millones de recibos, tanto residenciales como comerciales, industriales y de oficinas.

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El Ayuntamiento calcula que el recibo medio del IBI urbano para una vivienda con un valor catastral de 135.134 euros será de 540 euros en 2027. La reducción alcanzará a 1,53 millones de inmuebles residenciales, además de 93.546 inmuebles comerciales, 30.363 oficinas, 10.704 locales industriales y 9.129 establecimientos de ocio y hostelería. El Consistorio destaca que el 79% de las viviendas de la capital tiene un valor catastral inferior a 150.000 euros.

También se mantendrán las bonificaciones de hasta el 90% del IBI para familias numerosas, en función del valor catastral de la vivienda. Esta medida beneficia a unas 37.000 familias y supondrá, según las previsiones municipales, un ahorro de 16 millones de euros durante 2027. En la mayoría de los casos, la bonificación se aplica automáticamente, sin necesidad de solicitarla.

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La tasa de basuras seguirá en torno a los 143 euros

La otra gran partida de las ordenanzas fiscales será la tasa de gestión de residuos. El Ayuntamiento aprobará una nueva ordenanza para introducir criterios adicionales en el cálculo de la cuota, con el objetivo declarado de mejorar la equidad y la seguridad jurídica del sistema.

La principal novedad será la incorporación de la calidad de la separación de residuos a la tarifa por generación. Se tendrán en cuenta cinco fracciones: resto no reciclable, envases de plástico, metal y brik, residuos orgánicos, papel y cartón, y vidrio. La información procederá de los datos recopilados por el Parque Tecnológico de Valdemingómez.

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La cuota seguirá combinando una tarifa básica, vinculada al valor catastral del inmueble, y otra por generación, que considera la cantidad de residuos, el número de personas empadronadas y la calidad de la separación en cada uno de los 131 barrios de Madrid. Con estos criterios, el Consistorio prevé que el recibo medio se sitúe en 143 euros en 2027, prácticamente la misma cantidad que en 2026.

Quiénes estarán exentos y qué bonificaciones se mantienen

La tasa de basuras afectará a unos 1,7 millones de inmuebles. No tendrán que abonarla los garajes y trasteros vinculados a viviendas, los solares ni los edificios en estado de ruina. Los garajes industriales destinados íntegramente a uso residencial también podrán quedar exentos si se presenta la correspondiente declaración responsable.

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Las familias numerosas podrán acceder a reducciones similares a las del IBI, calculadas según el valor catastral y la categoría del título familiar. Además, quienes perciban el Ingreso Mínimo Vital o la Renta Mínima de Inserción mantendrán una bonificación del 100%. El Ayuntamiento estima que estas medidas beneficiarán a más de 37.000 familias y supondrán un ahorro conjunto de 5,4 millones de euros.

Las viviendas vacías y los locales sin actividad solo abonarán la tarifa básica por disponibilidad del servicio, siempre que acrediten anualmente esa situación. El propietario será el responsable del pago de la tasa, aunque podrá repercutirla en el inquilino cuando corresponda. Asimismo, los contribuyentes podrán acogerse al sistema de Pago a la Carta, que permite reducir la cuota un 5%, con un ahorro máximo de 15 euros.

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Otras rebajas fiscales que seguirán vigentes

La propuesta municipal mantiene las bonificaciones aprobadas en ejercicios anteriores, entre ellas las de hasta el 95% en la plusvalía por herencias de la vivienda habitual y del local de negocio a favor de familiares directos, así como los incentivos fiscales para empresas que inicien actividad o creen empleo.

También seguirán vigentes la rebaja del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), cuyo tipo se sitúa en el 3,75%, las bonificaciones por instalar puntos de recarga eléctrica y sistemas de energía solar, y la reducción del 95% del IBI para los comercios centenarios.