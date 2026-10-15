El rey Juan Carlos I está en España de nuevo: vuela desde Cascais en su quinto viaje del año a Galicia para navegar con el Bribón

El rey Juan Carlos I ha vuelto a Galicia (EFE / Salvador Sas)

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El rey Juan Carlos I ha aterrizado este jueves en el aeropuerto de Peinador, en Vigo, para afrontar su quinta visita a Galicia en lo que va de 2026, con el objetivo de volver a navegar en aguas de la ría de Pontevedra este fin de semana. El padre de Felipe VI llegó en un vuelo privado procedente de Cascais, en Portugal, que tomó tierra pasadas las dos de la tarde, en una jornada de temperaturas casi veraniegas en la ciudad gallega.

A pie de pista lo esperaba, como en anteriores ocasiones, su amigo Pedro Campos, presidente del Real Club Náutico de Sanxenxo, que volverá a acogerlo en su residencia junto a la playa durante los próximos días. Esa localidad pontevedresa concentra buena parte de las estancias del emérito en España desde hace años, ligadas de forma casi exclusiva a su afición por la vela.

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El itinerario de este nuevo viaje reproduce el esquema habitual de sus desplazamientos: llegada por vía aérea a Vigo, traslado inmediato a Sanxenxo y alojamiento en la vivienda de su anfitrión, situada a escasos metros de la orilla. El motivo central del viaje es deportivo. El rey Juan Carlos I competirá como patrón del Bribón en la sexta serie de la Liga de 6 Metros, en la que la embarcación llega como líder de la clasificación general.

El rey Juan Carlos I ha vuelto a Galicia (EFE/ Salvador Sas)

Entre sus rivales directos figuran el Alibaba II, patroneado por Miguel Lago, y el Titia, de Mauricio Sánchez-Bella, vigente subcampeón mundial de la clase. El resultado de esta serie podría resultar determinante para la lucha por el título, dado que el Bribón afronta la cita con margen de ventaja pero sin la competición resuelta.

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El Bribón se ha convertido con los años en una de las embarcaciones más identificadas con la figura del rey emérito, que mantiene en la vela una de sus actividades públicas más constantes desde que trasladó su residencia habitual a Abu Dabi. La cita de este fin de semana se desarrollará, salvo cambios en la previsión meteorológica, en las mismas aguas de la ría de Pontevedra donde el rey emérito ha competido en numerosas ediciones anteriores de distintas regatas.

El rey Juan Carlos I ha vuelto a Galicia (EFE/ Salvador Sas)

Esta nueva escala en Galicia llega apenas un mes después de la anterior, la que realizó en septiembre con motivo de la XI Regata Rey Juan Carlos I-El Corte Inglés Máster. En aquella ocasión, el rey emérito abandonó territorio gallego rumbo a Francia, donde recogió el Premio Saint-Simon 2026, otorgado a sus memorias como mejor obra memorialística publicada ese año en el país. Pocos días antes de ese galardón, había viajado a Emiratos Árabes Unidos para presentar, en la Feria Internacional del Libro de Abu Dabi, la traducción al árabe de Reconciliación, el libro en el que repasa su trayectoria.

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Las visitas del rey Juan Carlos a España

La agenda de Juan Carlos I en los últimos meses ha combinado así dos frentes: los compromisos vinculados a la difusión de sus memorias en distintos países y sus regresos periódicos a España, casi siempre asociados a competiciones náuticas. Con cinco visitas a Galicia contabilizadas únicamente en 2026, la región se consolida como el destino más recurrente de sus desplazamientos al país, por encima de cualquier otro punto del territorio español.

Cada una de esas escalas ha seguido un patrón similar: llegada en vuelo privado, estancia breve centrada en la competición y salida posterior hacia otro compromiso internacional o de regreso a su residencia habitual. Sanxenxo, donde se aloja habitualmente en casa de Campos, funciona como base de operaciones durante estas estancias, que suelen limitarse a los días de competición antes de que el emérito retome su residencia habitual en Abu Dabi.

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El rey emérito ha recogido el Premio Saint-Simon 2026 por 'Reconciliación', las memorias escritas junto a Laurence Debray

La presencia de Juan Carlos I en las regatas gallegas mantiene, además, una continuidad de varias décadas, un vínculo que antecede incluso a su salida de España en 2020 y que se ha mantenido como una de las pocas constantes públicas de su vida tras el traslado al extranjero.