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El Getafe de ‘los galácticos’: de Dani Carvajal a las nuevas estrellas que quiere fichar Ángel Torres

El equipo azulón sondea el mercado de agentes libres para fortalecer la plantilla de Bordalás

Dani Carvajal ya es nuevo guerrero de Brodalás. (Europa Press)
Dani Carvajal ya es nuevo guerrero de Brodalás. (Europa Press)
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El Getafe ha decidido que su mercado de fichajes no se acaba en septiembre. Con la incorporación de Dani Carvajal a las filas de José Bordalás, el club azulón sigue mirando a la lista de agentes libres para seguir sumando ‘guerreros’ con experiencia y calidad sin pagar los traspasos.

Carvajal ha firmado hasta final de temporada. Aunque su operación se atascara por las exigencias del control económico de LaLiga, se desbloqueó cuando el presidente, Ángel Torres, presentó un aval personal. El lateral, de 34 años, llega tras 13 temporadas en el Real Madrid y ha aceptado unas condiciones muy inferiores a las que tenía en el Santiago Bernabéu.

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“Es una oportunidad muy buena el hecho de seguir aquí en LaLiga, seguir en casa”, dijo en su presentación. Y para el dorsal, el 14, con razón madridista: “Escogí este porque es el que llevó mi cuñado Joselu con el Madrid y le fue muy bien”.

Sin embargo, Ángel Torres y su Getafe no se quieren detener ahí y ya ha lanzado un aviso que puede ilusionar bastante a la grada azulona: “Hay muchos futbolistas libres: Sergio Ramos, Dani Parejo...”

Ángel Torres Sánchez, presidente del Getafe C.F. (Europa Press)
Ángel Torres Sánchez, presidente del Getafe C.F. (Europa Press)

Parejo, el más cerca

El nombre que está más cerca de aterrizar en el sur de Madrid es el de Dani Parejo. Tiene 37 años y quedó libre al acabar su contrato con el Villarreal. Conoce la casa: llegó al Getafe en 2009 por cerca de tres millones de euros, jugó dos temporadas y marcó nueve goles.

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Después se hizo leyenda en la costa levantina; primero en el Valencia, con 383 partidos y la Copa del Rey; y con el Villarreal ganó la Europa League y llegó a semifinales de Champions en 2022.

Dani Parejo. (Europa Press)
Dani Parejo. (Europa Press)

Sería un buen refuerzo para el centro del campo. El club ya lo intentó en junio, pero el jugador dijo que no. Ahora, con la temporada en marcha y sin un destino que le convenza, la puerta vuelve a abrirse. Como con Carvajal, Torres tendría que recurrir a un aval y el futbolista aceptar un salario ajustado al límite del club.

El presidente, eso sí, juega al despiste. Preguntado por Parejo, respondió: “¿Parejo? Le vi en los toros, pero nada más. No he hablado con él. A ver qué decide el míster...“. Y añadió: “En el fútbol, lo que por la mañana es blanco, por la noche puede ser negro”.

Dani Parejo. (REUTERS/Pablo Morano)
Dani Parejo. (REUTERS/Pablo Morano)

Ramos, con más dudas

Más difícil parece Sergio Ramos. Tiene 40 años, está sin equipo desde que dejó el Monterrey y no ha anunciado su retirada. Su baza es sencilla: tiene la vida hecha en Madrid y Torres lleva tiempo sondeando su situación.

Sergio Ramos. (Europa Press)
Sergio Ramos. (Europa Press)

Sancho y Seck, por las bandas

Con Juanmi y Christantus Uche lesionados, el Getafe busca un extremo. Ahí aparece Jadon Sancho, de 26 años y sin equipo tras salir del Manchester United. Gusta a Bordalás y sería un perfil parecido al que ya tuvo con Mason Greenwood.

El problema es el dinero: sus pretensiones se mueven entre los cuatro y los cinco millones de euros anuales, y encajarlas en los límites de LaLiga está lejos de ser fácil.

Jadon Sancho. (REUTERS/Umit Bektas)
Jadon Sancho. (REUTERS/Umit Bektas)

La otra opción es Demba Seck, extremo senegalés de 25 años del Partizán de Belgrado. Bordalás se fijó en él en la eliminatoria previa de Conference y desde entonces el ‘Geta’ lo sigue de cerca. Eso sí, el movimiento apuntaría más a enero y el Shalke 04 también le tantea desde que fichó este verano por el Torino.

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