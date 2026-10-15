Fue a recoger bayas y encontró un avión desaparecido durante la Segunda Guerra Mundial: “Aún tenemos muchas preguntas y nos esperan más sorpresas”

Aviones en la II Guerra Mundial. (Ann Ronan Pictures/Print Collector/Getty Images)

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Świnoujście es un pueblo de Polonia a las orillas del mar Báltico, cerca de la frontera con Alemania. Es un paraíso para los amantes del senderismo o la bicicleta, con amplias playas de arena, bosques cercanos y un parque natural de paisaje arenoso y acantilados de hasta 95 metros de altura. Por allí decidió pasear esta semana un habitante de la zona, que salió de su casa con un objetivo poco ambicioso: recoger frutos silvestres. Así es como se topó con una profunda cavidad en la que llamaban la atención unos fragmentos metálicos oxidados que daban la apariencia de ser muy antiguos. Intrigado, recogió varios de los restos y se los entregó a los expertos locales en historia para que analizaran su origen.

Los historiadores del Museo de Defensa Costera examinaron los objetos recuperados por el ciudadano y confirmaron rápidamente su naturaleza. Según declaró a la prensa local el especialista Wiktor Czeszewski: “La primera inspección indicó de inmediato que no se trataba de un simple trozo de chatarra. La naturaleza de la chapa metálica, los remaches, los restos de la estructura y las municiones detonadas indican que se trata de fragmentos de un avión”. En concreto, de un avión de la época de la II Guerra Mundial.

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Ahora, las autoridades de Świnoujście han precintado el lugar del hallazgo, bajo la hipótesis de que los restos corresponden seguramente a un accidente aéreo, o a un avión derribado, y por tanto pueden encontrarse allí los restos de los integrantes de la tripulación. Las municiones halladas son similares a las empleadas habitualmente por las ametralladoras del ejército británico. Los investigadores analizan esos indicios para establecer qué unidad aérea estuvo involucrada y cómo ocurrió el impacto.

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Escenario de combates aéreos

El sitio del descubrimiento se encuentra en una zona que, durante la ocupación alemana, era conocida como Swinemünde. En los últimos meses de la guerra, el área costera fue escenario de combates y de incursiones aéreas contra centros industriales bajo control alemán. Las baterías antiaéreas emplazadas a lo largo de la costa buscaban derribar a los cazas y bombarderos aliados que atravesaban la región. Los fragmentos encontrados sugieren que el aparato sufrió graves daños antes de caer entre los árboles.

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Los especialistas han relacionado el descubrimiento con una pieza encontrada hace 17 años en el mar Báltico, a un kilómetro de distancia: un fragmento de ala atribuido a un bombardero Lancaster. La coincidencia entre ambos hallazgos abre la posibilidad de que los restos localizados en el bosque pertenezcan al mismo avión. Aun así, la identificación definitiva todavía depende de una investigación arqueológica completa. “Aún tenemos muchas preguntas y probablemente nos esperan más sorpresas”, ha señalado Litwinowicz.

Los investigadores prevén continuar las actividades técnicas durante los próximos meses. La búsqueda buscará determinar el escuadrón al que pertenecía el aparato y reconstruir la secuencia de hechos que terminó con su caída. La recuperación gradual de los objetos permitirá documentar un episodio militar que permaneció olvidado durante décadas. También podría aportar elementos para identificar a los aviadores que murieron durante el conflicto.

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