España
Agregar Infobae enGoogle

Cuándo fue la última vez que Casa Real visitó Ceuta: el viaje de la reina Sofía en 2025 tras el malestar de Mohamed VI

La reina emérita visitó el pasado año la ciudad autónoma en un viaje de la Fundación Reina Sofía

La reina Sofía en el Banco de alimentos de Ceuta, 2025 (FUNDACIÓN REINA SOFÍA).
La reina Sofía en el Banco de alimentos de Ceuta, 2025 (FUNDACIÓN REINA SOFÍA).
Guardar

El artículo 56 de la Constitución Española establece que el “rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia” y, bajo estas palabras, se encuentra su deber de personarse ante los ciudadanos en las diferentes cuestiones que afecten a la sociedad. Por ello, y ante la crisis humanitaria que ocurre en Ceuta en estos momentos, el PP ha requerido al Gobierno la presencia de Felipe VI en la ciudad autónoma.

Ante esta cuestión, y teniendo en cuenta las contradicciones sucedidas entre los ministros, Eloy García, catedrático de Derecho Constitucional, ha explicado en La Hora de La 1, quién establece las visitas de Casa Real en situaciones de tensión política. “Es un asunto especial y de Estado, la presencia del rey necesita del refrendo del Gobierno. Decir lo contrario es convertir al rey en un poder, y el rey es un órgano del Estado, no un poder”, ha expuesto.

PUBLICIDAD

Además, ha aclarado: “Si el rey entiende que su presencia es necesaria, tendrá conversaciones con el gobierno para manifestarlo. Y sobre esa manifestación, el gobierno, por el tacto y la trascendencia, debe tener en cuenta su posición. Pero en un régimen parlamentario, como es nuestro caso, es el Gobierno el que responde ante los actos del rey”.

El Rey Felipe VI y el el Rey Mohamed VI, conversan momentos antes de la firma de varios acuerdos bilaterales. (Casa Real).
El Rey Felipe VI y el el Rey Mohamed VI, conversan momentos antes de la firma de varios acuerdos bilaterales. (Casa Real).

Mientras esa posible visita continúa pendiente, surge una pregunta inevitable: ¿cuándo fue la última vez que un miembro de la familia real española estuvo en Ceuta? La respuesta lleva directamente hasta la reina Sofía. La emérita visitó la ciudad el pasado 2025, en el marco de su colaboración con los Bancos de Alimentos a través de la Fundación Reina Sofía.

PUBLICIDAD

Su presencia estuvo vinculada a la inauguración de la nueva sede del Banco de Alimentos de Ceuta, una actividad de carácter social y alejada de cualquier agenda política. Durante aquella jornada, doña Sofía recorrió las nuevas instalaciones y conoció el trabajo que desarrolla la organización para atender a las familias más vulnerables. La entidad había distribuido durante el año anterior más de 635.000 kilos de alimentos entre decenas de asociaciones colaboradoras, en una labor que beneficia a miles de personas.

Su visita tuvo además un significado especial porque la reina emérita llevaba muchos años vinculada a los Bancos de Alimentos de toda España. Ceuta era uno de los territorios que todavía no había recorrido personalmente dentro de esa labor. La visita se produjo, por tanto, por un motivo estrictamente social y no como representación institucional de la Jefatura del Estado.

La reina Sofía en el Banco de alimentos de Melilla, 2025 (EFE).
La reina Sofía en el Banco de alimentos de Melilla, 2025 (EFE).

El precedente de 2007 que todavía pesa

Si lo que se busca es, en cambio, la última visita oficial de los reyes de España a Ceuta, hay que retroceder hasta noviembre de 2007. Fue entonces cuando don Juan Carlos y doña Sofía viajaron juntos a la ciudad autónoma. Aquella visita, la primera de un monarca español a Ceuta y Melilla durante el reinado de Juan Carlos I, provocó una contundente reacción de Marruecos.

Mohamed VI calificó entonces el desplazamiento de “lamentable” y lo consideró contraproducente para las relaciones bilaterales. La visita se produjo en un contexto especialmente delicado y Rabat interpretó la presencia de los reyes como un gesto político hacia los territorios cuya soberanía reclama Marruecos.

Desde entonces, ningún rey de España ha realizado una visita oficial a Ceuta. Felipe VI, que accedió al trono en 2014, todavía no ha viajado a la ciudad como jefe del Estado. Sí lo hizo, en cambio, la princesa Leonor durante su formación militar, cuando la fragata Blas de Lezo permaneció atracada en Ceuta en junio de 2025. Aquella estancia se produjo dentro de sus actividades con la Armada y no constituyó una visita oficial de la heredera.

Temas Relacionados

CeutaMigrantesFelipe VIReina SofíaCasa Real EspañaCasas RealesCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Si estás harto y quieres irte de la empresa con indemnización y paro, aprovecha esto”

Cambios relevantes en el salario, el horario o las funciones pueden dar al trabajador una salida distinta a la baja voluntaria

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Si estás harto y quieres irte de la empresa con indemnización y paro, aprovecha esto”

Multas por 1.300 euros por viajar nueve personas en un coche de cinco plazas: les pararon en un peaje en Navarra y cuatro de ellos eran menores sin protección

Los agentes de la Policía Foral han interceptado el turismo en la autopista de Navarra tras un aviso de Audenasa y han impuesto 500 euros de multa

Multas por 1.300 euros por viajar nueve personas en un coche de cinco plazas: les pararon en un peaje en Navarra y cuatro de ellos eran menores sin protección

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 1 de las 10:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

La OCU advierte sobre los cafés fríos del súper: “El exceso de azúcar y aditivos son los principales problemas, y su aporte calórico puede superar al de un refresco”

La Organización de Consumidores aconseja evitar adquirir aquellos cafés con más de 8 gramos de azúcar por cada 100 ml de producto y con dos o más aditivos, sobre todo el E-339, el E-340, el E-950 y el E-955

La OCU advierte sobre los cafés fríos del súper: “El exceso de azúcar y aditivos son los principales problemas, y su aporte calórico puede superar al de un refresco”

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la capacidad de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Multas por 1.300 euros por viajar nueve personas en un coche de cinco plazas: les pararon en un peaje en Navarra y cuatro de ellos eran menores sin protección

Multas por 1.300 euros por viajar nueve personas en un coche de cinco plazas: les pararon en un peaje en Navarra y cuatro de ellos eran menores sin protección

Un ministro marroquí defiende la “liberación de las ciudades ocupadas” delante de Mohamed VI en una ceremonia religiosa

Qué significa que el Gobierno active el mando único en Ceuta: Zapatero lo constituyó durante la crisis de los cayucos en 2006

El Hospital 12 de Octubre privatiza las ecografías y pagará unas 1.000 al mes tras gastarse 320 millones en una remodelación que lo convirtió en “un prodigio de la tecnología”

Un tornado con vientos de más de 100 km/h arranca tejados de varias viviendas en Carcassonne, sur de Francia, y deja al menos 41 heridos

ECONOMÍA

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Si estás harto y quieres irte de la empresa con indemnización y paro, aprovecha esto”

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Si estás harto y quieres irte de la empresa con indemnización y paro, aprovecha esto”

Rafael Alonso, psicólogo experto en bienestar laboral: “Antes de aceptar un trabajo, pregunta por qué se fue la persona que ocupaba ese puesto”

Los hoteles valencianos amenazan con abandonar el Imserso si el Gobierno no sube unas tarifas que no cubren costes

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Cuándo se cobra la pensión de agosto de 2026: bancos como CaixaBank, Santander, BBVA e ING adelantan el pago

DEPORTES

Mourinho tiene un objetivo: acabar con el “bullying” a Vinicius en los estadios españoles

Mourinho tiene un objetivo: acabar con el “bullying” a Vinicius en los estadios españoles

Carlos Espí y un giro de 180 grados en seis meses: de suplente con el Levante a niño bonito de Mourinho en el Real Madrid

Hjulmand vivió en el Sporting de Lisboa la misma situación que Julián: rumores de salida y la negativa del club antes de recalar en el Atlético de Madrid

El granizo obliga a cancelar la tercera etapa de la Vuelta a España: restaban solo 15 kilómetros para la meta

El refugio de Marc Cucurella en Madrid: está ubicada en una de las zonas más lujosas, casas de más de 4.000 euros/m² y vigilancia las 24 horas