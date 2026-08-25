Cuándo fue la última vez que Casa Real visitó Ceuta: el viaje de la reina Sofía en 2025 tras el malestar de Mohamed VI

La reina Sofía en el Banco de alimentos de Ceuta, 2025 (FUNDACIÓN REINA SOFÍA).

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El artículo 56 de la Constitución Española establece que el “rey es el Jefe del Estado, símbolo de su unidad y permanencia” y, bajo estas palabras, se encuentra su deber de personarse ante los ciudadanos en las diferentes cuestiones que afecten a la sociedad. Por ello, y ante la crisis humanitaria que ocurre en Ceuta en estos momentos, el PP ha requerido al Gobierno la presencia de Felipe VI en la ciudad autónoma.

Ante esta cuestión, y teniendo en cuenta las contradicciones sucedidas entre los ministros, Eloy García, catedrático de Derecho Constitucional, ha explicado en La Hora de La 1, quién establece las visitas de Casa Real en situaciones de tensión política. “Es un asunto especial y de Estado, la presencia del rey necesita del refrendo del Gobierno. Decir lo contrario es convertir al rey en un poder, y el rey es un órgano del Estado, no un poder”, ha expuesto.

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Además, ha aclarado: “Si el rey entiende que su presencia es necesaria, tendrá conversaciones con el gobierno para manifestarlo. Y sobre esa manifestación, el gobierno, por el tacto y la trascendencia, debe tener en cuenta su posición. Pero en un régimen parlamentario, como es nuestro caso, es el Gobierno el que responde ante los actos del rey”.

El Rey Felipe VI y el el Rey Mohamed VI, conversan momentos antes de la firma de varios acuerdos bilaterales. (Casa Real).

Mientras esa posible visita continúa pendiente, surge una pregunta inevitable: ¿cuándo fue la última vez que un miembro de la familia real española estuvo en Ceuta? La respuesta lleva directamente hasta la reina Sofía. La emérita visitó la ciudad el pasado 2025, en el marco de su colaboración con los Bancos de Alimentos a través de la Fundación Reina Sofía.

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Su presencia estuvo vinculada a la inauguración de la nueva sede del Banco de Alimentos de Ceuta, una actividad de carácter social y alejada de cualquier agenda política. Durante aquella jornada, doña Sofía recorrió las nuevas instalaciones y conoció el trabajo que desarrolla la organización para atender a las familias más vulnerables. La entidad había distribuido durante el año anterior más de 635.000 kilos de alimentos entre decenas de asociaciones colaboradoras, en una labor que beneficia a miles de personas.

Su visita tuvo además un significado especial porque la reina emérita llevaba muchos años vinculada a los Bancos de Alimentos de toda España. Ceuta era uno de los territorios que todavía no había recorrido personalmente dentro de esa labor. La visita se produjo, por tanto, por un motivo estrictamente social y no como representación institucional de la Jefatura del Estado.

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La reina Sofía en el Banco de alimentos de Melilla, 2025 (EFE).

El precedente de 2007 que todavía pesa

Si lo que se busca es, en cambio, la última visita oficial de los reyes de España a Ceuta, hay que retroceder hasta noviembre de 2007. Fue entonces cuando don Juan Carlos y doña Sofía viajaron juntos a la ciudad autónoma. Aquella visita, la primera de un monarca español a Ceuta y Melilla durante el reinado de Juan Carlos I, provocó una contundente reacción de Marruecos.

Mohamed VI calificó entonces el desplazamiento de “lamentable” y lo consideró contraproducente para las relaciones bilaterales. La visita se produjo en un contexto especialmente delicado y Rabat interpretó la presencia de los reyes como un gesto político hacia los territorios cuya soberanía reclama Marruecos.

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Desde entonces, ningún rey de España ha realizado una visita oficial a Ceuta. Felipe VI, que accedió al trono en 2014, todavía no ha viajado a la ciudad como jefe del Estado. Sí lo hizo, en cambio, la princesa Leonor durante su formación militar, cuando la fragata Blas de Lezo permaneció atracada en Ceuta en junio de 2025. Aquella estancia se produjo dentro de sus actividades con la Armada y no constituyó una visita oficial de la heredera.