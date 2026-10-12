La reina Letizia vuelve a hacer suyo el 12 de octubre al recuperar un vestido rosa empolvado: lo enmarca con un histórico broche de las ’joyas de pasar’

La reina Letizia en el desfile del 12 de octubre de 2026 (Casa Real)

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El desfile de la Fiesta Nacional en Madrid se convierte también en una cita de moda institucional para la reina Letizia cada vez que llega el 12 de octubre. Desde su primera aparición en 2004, la monarca ha mostrado una transformación progresiva en su estilo, que recorre dos décadas y refleja el paso de los conjuntos clásicos de sus primeros años como princesa de Asturias a propuestas más modernas tras su llegada al trono.

El sol ha acompañado este año el desfile de la Fiesta Nacional en Madrid, una circunstancia que ha permitido a la reina Letizia lucirse ante los cientos de asistentes que aguardaban su llegada. Para la ocasión, la reina eligió un vestido midi de manga francesa y falda evasé en un tono rosa empolvado, color que ya había estrenado en 2025 durante su viaje de Estado a China.

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La reina Letizia debutó en el desfile en 2004, pocos meses después de su boda con el entonces príncipe Felipe, con un conjunto morado de Felipe Varela, diseñador que se convertiría en uno de sus principales referentes durante la siguiente década. Ahora, ya como reina y acompañada por sus hijas, doña Letizia ha repetido un diseño de la firma española The 2nd Skin Co.

El broche de la reina Letizia

El complemento más comentado del estilismo ha sido el broche que la reina ha recuperado del joyero real para la ocasión. Se trata de un alfiler circular de oro con una gran perla gris pálido engastada en el centro, rodeada por dos halos de diamantes tras un rediseño posterior de la pieza. De ella pende habitualmente una segunda perla, de menor tamaño y talla pera, de la que en alguna ocasión la reina Letizia ha prescindido.

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La joya pertenece al grupo de piezas conocidas como ‘joyas de pasar’, que la reina Victoria Eugenia dispuso en su testamento que debían transmitirse de reina a reina. Doña Letizia ya lo usó en el funeral del rey Constantino de Grecia, en enero de 2023, y en la Pascua Militar de 2022, acto en el que la pieza protagonizó un pequeño incidente: se desprendió y cayó al suelo, hasta que el rey Felipe la recogió para volver a colocarla.

La infanta Sofía, la princesa Leonor, la reina Letizia, Pedro Sánchez y Margarita Robles. (EFE/Ballesteros)

En febrero de 2025, la reina Letizia innovó al usarlo sin la perla. La última vez que se había utilizado así se remontaba al 18 de marzo de 1995, hace treinta años, cuando la reina Sofía lo llevó en la boda de la infanta Elena y Jaime de Marichalar, celebrada en la catedral de Sevilla.

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El 12 de octubre para la reina Letizia

En 2010, la entonces princesa sorprendió al apartarse de la tradicional falda y chaqueta para optar por un pantalón de pata de elefante, una elección que generó debate por romper con los códigos habituales del acto. Los años posteriores, hasta 2013, alternaron propuestas discretas de tweed con looks en tonos rosa y granate, siempre de la mano de Varela. Su último desfile como princesa de Asturias, en 2013, incluyó un vestido de encaje bajo una chaqueta rosa pálido.

El primer 12 de octubre de Letizia como reina llegó en 2014, con un vestido verde de tweed y crepé de lana. Durante los años siguientes mantuvo una estética clásica, con predominio del azul noche, el blanco y el cheviot, hasta que en 2018 y 2019 incorporó piezas más ligeras, como un vestido de encaje Chantilly y un diseño rosa con bordado de mariposas. La pandemia de 2020 se tradujo en la reutilización de un conjunto burdeos y rojo carmín ya estrenado en 2017.

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El estilo de la reina Letizia cada 12 de octubre a lo largo de los años (MONTAJE INFOBAE).

A partir de 2021, Letizia dejó atrás a Varela como referencia principal y abrió su vestuario a nuevas firmas. Ese año estrenó un diseño de María Barragán; en 2022 recurrió a la sevillana Vogana, y en 2023 incorporó al valenciano Juan Vidal con un vestido de estampado floral. En 2024, la lluvia obligó a una gabardina de Hugo Boss durante el desfile, aunque después reveló un vestido rojo de Poète en la recepción del Palacio Real. En 2025, el verde esmeralda volvió a protagonizar su elección, con un vestido de tweed.