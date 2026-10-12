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Gabriel Rufián hará campaña con Irene Montero: ERC incluirá a miembros de Podemos en sus listas de las elecciones del 29-N

La alianza se produce apenas un día después de conocer que el portavoz de ERC no participará en Frente Amplio

Irene Montero y Gabriel Rufián se alían para las elecciones generales de 2026 (Montaje Infobae)
Irene Montero y Gabriel Rufián se alían para las elecciones generales de 2026 (Montaje Infobae)
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Podemos y ERC han llegado a un acuerdo para ir a conjunto en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Así lo ha anunciado la formación de Ione Belarra en un comunicado este mediodía, que llega 24 horas después de conocer que Gabriel Rufián, portavoz de ERC en el Congreso, no iba a formar parte de la alianza de izquierdas a la izquierda del PSOE, Frente Amplio -Sumar, pero reconfigurado- y que optaría por ser el cabeza de lista de su partido. Según el texto, ambas formaciones “tienen una responsabilidad clara para seguir avanzando en derechos y defender a Catalunya y a su gente”.

En ese sentido, la colaboración se dará a través de dos vías: Podemos contribuirá a la candidatura de Esquerra Republicana a las elecciones generales en Catalunya, mientras que la secretaria política de Podemos y Rufián harán equipo en la campaña del 29-N. De esta forma, la no presencia de los morados en la comunidad autónoma fomenta una campaña a favor de los republicanos. Como se dio a conocer ayer, a cambio, el líder de ERC participaría en actos de Podemos en otras comunidades autónomas para respaldar a esa formación.

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El acuerdo entre sendos partidos llega, además, en plena negociación entre Comuns, Más Madrid, Izquierda Unida y Movimiento Sumar para cerrar la configuración del Frente Amplio. El principal escollo se encuentra ahora en la capital, donde Podemos insiste en situar a la exministra de Igualdad al frente de la candidatura, mientras que Más Madrid también quiere encabezar la lista.

Movimiento Sumar ha acordado situar a su coordinadora y portavoz en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, como su referente electoral para integrarse en las futuras listas de Frente Amplio y reclama a sus aliados políticos negociar con "discreción y generosidad" la confección de la candidatura.

Para tratar de desbloquear las conversaciones, la formación de Mónica García ha propuesto al diputado autonómico Emilio Delgado como número uno por Madrid, con la ministra de Sanidad en segunda posición, y ha abierto la puerta a integrar a Podemos. “Se trata así de una propuesta de integración de todos los actores del Frente Amplio y con el fin de desbloquear la situación actual”, anunciaron este domingo en un comunicado.

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La izquierda continúa reconfigurándose

Entretanto, el nuevo Sumar ha aceptado que Ada Colau, líder de Barcelona en Comú y exalcaldesa de la ciudad condal, se perfila como candidata para liderar Frente Amplio en una decisión que se conocerá este sábado. La incógnita es si el pacto alcanzado entre los morados y ERC facilitará un entendimiento con el resto de la izquierda o terminará alejando todavía más las posiciones.

Uno de los asuntos pendientes es el sistema para elegir las candidaturas. Podemos defiende la celebración de primarias abiertas, mientras que el resto de las formaciones continúa negociando el reparto de puestos en las listas. Por su parte, Colau ha condicionado su disposición a liderar el Frente Amplio a que el proyecto incorpore también a Podemos y otras fuerzas progresistas. Pese a las diferencias, Izquierda Unida y Movimiento Sumar mantienen su apuesta por una candidatura unitaria. Sus dirigentes, Antonio Maíllo y Verónica Martínez Barbero, han reiterado su voluntad de alcanzar un acuerdo que permita integrar a la formación de Ione Belarra. El plazo para registrar las coaliciones electorales concluye el próximo 16 de octubre.

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