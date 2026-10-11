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Gabriel Rufián no formará parte del Frente Amplio y elige encabezar la lista de ERC en las elecciones del 29 de noviembre

El portavoz de los republicanos zanja semanas de especulaciones sobre su candidatura a liderar la coalición de los partidos de la izquierda alternativa

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El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián. (Europa Press)
El portavoz de Esquerra Republicana en el Congreso, Gabriel Rufián. (Europa Press)

Gabriel Rufián, el portavoz de ERC en el Congreso, repetirá como cabeza de cartel en las elecciones generales del 29N. Así lo ha anunciado el partido independentista en un comunicado difundido este domingo, después de semanas de especulaciones sobre su candidatura a liderar el Frente Amplio, la coalición de los partidos de la izquierda alternativa.

La decisión se formalizará este domingo en una reunión de la Ejecutiva Nacional del partido y, a lo largo de los próximos días, se concretarán los detalles de la candidatura con la celebración de los distintos congresos regionales, según ha informado ERC. El 20 de octubre está prevista la celebración de las distintas reuniones de los órganos internos del partido, que aprobarán las candidaturas tanto al Congreso como al Senado.

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Los coqueteos del diputado republicano con la izquierda estatal han generado malestar en sectores del partido, que en varias ocasiones han expresado sus discrepancias públicamente. Pese a esto, la dirección del partido encabezada por Oriol Junqueras y Elisenda Alamany considera que Rufián sigue siendo su mayor activo electoral, especialmente en las redes, donde se ha erigido como uno de los principales altavoces de la izquierda. La candidatura de Rufián llega después de que el portavoz de ERC pusiera condiciones a la dirección del partido para presentarse como cabeza de lista.

“Yo quiero representar a Esquerra Republicana. Y lo estoy intentando hacer con unas mínimas condiciones para poder enfrentarnos con suficientes garantías y arrestos a lo que viene”, afirmó el pasado jueves en un mensaje en X.

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Descartada definitivamente la opción Rufián, el Frente Amplio pisa el acelerador para elegir a su líder, que a día de hoy se decanta por los nombres de la líder de Más Madrid, Mónica García, y la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien precisamente invitó al portavoz de ERC a liderar la coalición. El nuevo Sumar, todavía sin Podemos, anunciará su cabeza de cartel el próximo 17 de octubre.

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