El naufrafio del buque Med Emre, cargado de gasoil, ha ocurrido a unos 40 kilómetros de la costa de Ibiza.

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Las primeras imágenes aéreas del buque Med Emre tras su naufragio frente a la costa de Ibiza muestran la embarcación completamente volcada, quilla al sol y parcialmente a flote a unos 40 kilómetros al noreste de la isla. La escena, captada desde un helicóptero y difundida por el Ministerio de Transportes, deja ver el estado en el que ha quedado el carguero tras el accidente marítimo ocurrido durante la madrugada.

El siniestro se ha saldado con un tripulante fallecido y otros 16 rescatados. El barco, con bandera de Malta y dedicado al transporte de productos químicos, cubría la ruta entre Algeciras y Barcelona con una carga que podría alcanzar las 7.000 toneladas métricas de gasoil (más de ocho millones de litros), según los datos facilitados por el Govern balear, mientras las autoridades evalúan ahora el posible impacto ambiental de una fuga.

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Por su parte, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha asegurado este jueves ante Europa Press que siguen el suceso “muy de cerca”. “Desde luego, también teniendo que lamentar que ha habido ya un fallecido. Estamos monitorizando y acompañando la situación”, ha manifestado tras ser preguntada por el naufragio, remarcando que en este momento están “dando respuesta” a la espera de ver cómo se va desarrollando la situación en “las próximas horas”.

Vista del carguero Med Emre, totalmente volcado tras naufragar (EFE)

Así fue el naufragio y el rescate de la tripulación

La emergencia se desató sobre las 21:30 horas del miércoles, cuando el buque Med Emre emitió una llamada de socorro (MAYDAY) tras sufrir una vía de agua y una escora de 90 grados a unos 40 kilómetros al noreste de Ibiza. Aunque en un primer momento se informó de su hundimiento, Salvamento Marítimo confirmó posteriormente que el casco permanece parcialmente a flote, pero completamente volcado.

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En el dispositivo de auxilio participaron tres helicópteros de Salvamento Marítimo (movilizados desde las bases de Palma, Valencia y Tarragona), embarcaciones de la Guardia Civil y buques comerciales que navegaban por la zona. Paralelamente, el director general de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, junto al jefe del Departamento de Emergencias, Aurelio Soto, y el equipo técnico de guardia, acudieron durante la madrugada al Centro de Coordinación de Emergencias 112 para seguir la evolución del incidente.

A bordo del carguero viajaban 17 tripulantes, y todos lograron ser localizados. Sin embargo, uno de los siete marineros evacuados a Ibiza falleció tras ingresar directamente en el Hospital Can Misses. Los otros seis trasladados a la isla desembarcaron en el aeropuerto, donde recibieron asistencia de ambulancias del SAMU 061 antes de ser derivados al Hospital Can Misses y a la Policlínica Nuestra Señora del Rosario con heridas leves e hipotermia.

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Respecto a los diez supervivientes restantes, ninguno fue llevado a Ibiza: cinco de ellos llegaron a Valencia, mientras que los otros cinco permanecieron en buen estado a bordo de una de las embarcaciones que intervino en el rescate por encontrarse cerca del lugar del accidente.

Una embarcación de rescate se desplaza junto al buque petrolero volcado Med Emre. (Reuters)

Plan estatal ante el riesgo de contaminación marítima

Por el momento, las autoridades no han confirmado el alcance que podría tener una eventual fuga del combustible que transportaba el buque. Ante la posibilidad de que el siniestro afecte al medio marino, la Dirección General de la Marina Mercante ha activado el Plan Nacional de Contingencias por Contaminación Marítima en nivel 2 para reforzar la coordinación de los organismos implicados.

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Por su parte, el Govern balear ha puesto en marcha el Plan Territorial de Protección Civil (Platerbal) en nivel 0, una fase destinada a recopilar información y hacer seguimiento de la situación para decidir si resulta necesario elevar el nivel de respuesta o adoptar otras medidas de protección. La administración autonómica continúa recabando datos sobre las circunstancias del accidente y el contenido que pudiera permanecer en el interior del barco.

Para comprobar si existen restos de combustible en la superficie, se desplazó hacia la zona el buque Clara Campoamor, integrado en la flota de Salvamento Marítimo y especializado en actuaciones ante derrames contaminantes. Además, está previsto que un avión de salvamento sobrevuele el punto del naufragio para determinar si hay una mancha de hidrocarburos y evaluar su posible evolución en las aguas al noreste de Ibiza.

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