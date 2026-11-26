James Middleton y su nueva empresa. (REUTERS)

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James Middleton ha unido fuerzas con el rey Carlos III en un nuevo proyecto que combina dos de sus grandes pasiones: los animales y la naturaleza. El hermano menor de la princesa Kate, de 39 años, anunció este miércoles 25 de noviembre una colaboración especial entre su marca de alimentación canina, James & Ella, y Highgrove Gardens, la finca campestre del monarca británico, de 78 años. Juntos han desarrollado una nueva línea de golosinas para perros que llega justo a tiempo para la temporada navideña.

El resultado de esta alianza son los Highgrove X James & Ella Country Game Freeze-Dried Dog Treats, unos snacks liofilizados elaborados con un 99 % de carne de venado. Más allá del ámbito empresarial, la iniciativa tiene un marcado carácter solidario: el empresario no recibirá ningún beneficio económico por las ventas, ya que el cien por cien de las ganancias se destinará íntegramente a The King’s Foundation, la fundación benéfica del soberano.

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Para el cuñado del príncipe Guillermo, que suele compartir en redes sociales su día a día rodeado de sus mascotas, este lanzamiento tiene un profundo valor emocional. Con esta colaboración, no solo estrecha lazos con el entorno de la corona británica a través de una buena causa, sino que refuerza el propósito personal con el que levantó su empresa hace siete años, en una semana especialmente intensa para él a nivel mediático.

Una alianza con foco en la salud mental

El propio James Middleton ha explicado el motivo por el que esta colaboración con la residencia privada de Carlos III encaja a la perfección con su filosofía de vida. “Los perros y los jardines me han brindado algunos de mis momentos más felices. Ambos también pueden beneficiar nuestra salud mental. Por eso, lanzar estos snacks con Highgrove es la combinación perfecta”, ha asegurado con orgullo tras darse a conocer el proyecto.

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Las nuevas golosinas ya se han puesto a la venta por un precio aproximado de 5,70 euros la unidad y pueden adquirirse a través de la tienda online de Highgrove, en el propio establecimiento de la finca y en la tienda que la marca tiene en la localidad de Tetbury. Además, de cara a las fiestas de navidad, también han lanzado un estuche de regalo valorado en unos 72 euros.

El comunicado de Kate Middleton anunciando que tiene cáncer (@KensingtonRoyal)

Su próximo proyecto sobre Kate Middleton

El trasfondo de este negocio está íntimamente ligado a la historia personal de Middleton. Fundó James & Ella en 2019 en honor a su cocker spaniel, Ella, que falleció en 2023 a los 15 años. Ese mismo año, el hermano de la princesa de Gales publicó el libro Conoce a Ella: La perra que me salvó la vida, donde relató abiertamente cómo su mascota fue clave para ayudarle a superar una depresión severa. Su influencia marcó incluso su vida sentimental, ya que gracias a ella conoció a su actual esposa, Alizée, con quien lleva cinco años casado y tiene un hijo de tres años, Íñigo.

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James Middleton. (Photo by Andrew Milligan / POOL / AFP)

“Ella me enseñó de lo que es capaz un perro. Con estas golosinas, queremos dar las gracias a todos los perros”, ha expresado recientemente el empresario. Este lanzamiento solidario coincide, además, con otro momento muy especial para la familia: próximamente, James aparecerá en televisión en Heal, un documental muy personal centrado en su hermana, Kate, que mostrará la participación de la princesa de Gales en el Desafío de las Tres Cumbres tras su lucha contra el cáncer.