“La ciudad quedó paralizada”: el dramático relato desde Ceuta tras la llegada masiva de migrantes desde Marruecos

La llegada masiva de migrantes desde Marruecos a Ceuta desató una crisis política y social en España

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Un cruce masivo de migrantes desde Marruecos hacia Ceuta, enclave español en África, generó una crisis política y social en España. La Guardia Civil estimó que unas 40.000 personas ingresaron ilegalmente en pocos días.

El ejército se desplegó ante la saturación de los servicios y la alarma entre la población local. Las autoridades confirmaron la muerte de al menos 40 personas durante la travesía. El gobierno nacional calificó el hecho como una violación de la integridad territorial española, mientras la situación en las calles de Ceuta se volvió tensa e incierta.

El periodista español Chapu Apaolaza describió en Infobae en Vivo el perfil de los migrantes como “personas marroquíes, varones en su gran mayor parte de una edad determinada, muy jóvenes”. Según sus palabras, el fenómeno supera la dimensión humanitaria y adquiere un carácter político y geoestratégico.

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La Guardia Civil estimó que unas 40.000 personas ingresaron ilegalmente en Ceuta en pocos días y otra fuente elevó la cifra oficial a 70.000 (Marruecos, España) EFE/EPA/JALAL MORCHIDI

El cronista español en Ceuta Julio César Ruiz informó a Infobae en Vivo, desde la ciudad, que la llegada masiva alteró por completo la vida cotidiana: “Todos se han mantenido en sus hogares, la gente no ha ido a trabajar, ningún comercio abierto, solamente los periodistas hemos estado en la calle y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Ruiz aseguró que el número oficial ascendía a 70.000 personas y que la presencia de migrantes superó la mitad de la población local.

Contexto político y tensiones entre España y Marruecos

Apaolaza explicó que el trasfondo del episodio involucra las relaciones históricas entre España y Marruecos. Señaló que el gobierno marroquí “cada vez que se siente ofendido o que quiere presionar a España, abre la llave de paso de la inmigración”.

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Al menos 40 personas murieron durante la travesía de migrantes desde Marruecos hacia Ceuta (España). POLITICA Marcos Moreno - Europa Press

En este sentido recordó antecedentes similares, como el cruce masivo de 2021, y afirmó que “es absolutamente incomprensible para todo el mundo que conozca la realidad marroquí que haya cien mil personas que se movilicen dentro de un país sin que no lo sepa el rey o lo provoque él”.

El periodista identificó dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, como puntos de fricción permanente. Marruecos, según Apaolaza, considera estos territorios como zonas ocupadas y utiliza la migración como herramienta de presión diplomática. Además, destacó el vínculo de Marruecos con potencias occidentales y el uso estratégico de la relación bilateral para negociar con España.

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Reacción del gobierno español y debate interno

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viajó a Ceuta tras la crisis y calificó el hecho como “un ataque, una violación de la integridad territorial de España”. Sánchez afirmó que “Ceuta es una ciudad española y lo sucedido merece todo nuestro reproche, toda nuestra condena en el nivel más enérgico posible”.

El Gobierno español desplegó al Ejército en Ceuta por la saturación de los servicios y la tensión en las calles REUTERS/Stringer

Apaolaza señaló que existen debates internos sobre la gestión migratoria. Indicó que “Pedro Sánchez, según sus socios de izquierda, para diluir un voto que le es contrario, hizo una enorme regularización masiva el pasado mes de junio, en el que regularizó entre medio millón y un millón de personas inmigrantes irregulares en España que generaron un efecto llamada de inmigrantes de Europa y una presión migratoria mucho más fuerte”.

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El periodista añadió que la situación política es compleja: “Hay un debate muy amplio en España sobre si Pedro Sánchez está alterando el censo electoral para borrar, digamos, a la derecha de las posibilidades de gobernar, incluyendo inmigrantes y descendientes de españoles”. Sin embargo, reconoció que la crisis actual perjudica la imagen del ejecutivo y alimenta el discurso opositor.

Impacto en la ciudad de Ceuta y respuesta social

Desde el terreno, Ruiz describió las consecuencias inmediatas para los habitantes. Relató que durante varias horas la ciudad permaneció virtualmente cerrada: “los vecinos se resguardaron ante el miedo, ante la posibilidad de que estos jóvenes empezaran a atacar algunos negocios”.

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Pedro Sánchez calificó la crisis en Ceuta como una violación de la integridad territorial de España tras el cruce masivo desde Marruecos Marcos Moreno - Europa Press

Aclaró que la situación permaneció mayormente tranquila, pero advirtió que el temor creció por la incertidumbre y la falta de recursos para tantos recién llegados.

Ruiz precisó: “Ceuta es una ciudad que a pesar de estar literalmente en la frontera con Marruecos y con África, es una ciudad muy tranquila. No sucede nada. Entonces, los efectivos que hay aquí son bastante reducidos. Hoy han llegado muchos efectivos desde la península Ibérica, desde otras ciudades como Málaga, Sevilla, también Algeciras, y aun así, lo que vemos por las calles es que no es suficiente para todas estas personas”.

El cronista agregó que la mayoría de los migrantes “no saben muy bien qué es lo que van a hacer, ni a dónde van, ni cómo se van a alimentar, ni de qué forma van a vivir”. Explicó que algunos tienen familiares en Ceuta y lograron ocultarse, mientras otros deambulan sin un destino claro.

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El periodista Chapu Apaolaza sostuvo que Marruecos usa la inmigración como herramienta de presión diplomática sobre España REUTERS/Jon Nazca

Control migratorio y futuro incierto

Según Ruiz, las autoridades carecen de recursos para identificar a todos los migrantes. Señaló que “la Policía Nacional no tiene orden de identificarlos o detenerlos, porque no hay tantos efectivos para tantos migrantes que hay”. El ejército de tierra, informó, tampoco realiza detenciones masivas, sino que intenta reconducir a los recién llegados hacia la frontera del Tarajal.

El panorama para los migrantes es incierto. Ruiz sostuvo que “no se sabe siquiera si los 70.000 es un número real, si son más, si son menos, no se ha podido identificar a nadie”. Algunos de los recién llegados ya habían sido expulsados de España en el pasado y regresaron de manera irregular. Otros aspiran a llegar a la península o a otros países europeos, aunque desconocen si será posible.

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