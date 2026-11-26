Emma Mazzenga, la atleta italiana considerada la mujer mayor de 90 años más rápida del mundo (FIDAL)

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Mantenerse activa, no pasar el día entre cuatro paredes y cuidar la alimentación son algunos de los hábitos que explican la extraordinaria vitalidad de Emma Mazzenga. A sus 93 años, esta atleta italiana sigue batiendo récords mundiales de velocidad y entrenando para nuevas competiciones. Mazzenga es considerada la mujer mayor de 90 años más rápida del mundo y su caso ha despertado el interés de la comunidad científica, que investiga cómo su organismo conserva capacidades físicas propias de personas mucho más jóvenes.

Sin embargo, la filosofía de esta italiana es mucho más sencilla que las teorías científicas: movimiento, constancia y ganas de vivir. Nacida en Padua en 1933, Mazzenga acumula 115 títulos italianos, 31 europeos y 11 mundiales, además de cuatro récords del mundo. En enero de 2024 estableció una nueva marca al completar los 200 metros en 51,47 segundos.

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Uno de los pilares de su longevidad es evitar el sedentarismo. “El deporte me salvó la vida. Necesito acción”, explicó en unas declaraciones recogidas por el Washington Post. De hecho, Mazzenga no concibe pasar un día entero en casa sin moverse. En una entrevista con el diario italiano Corriere della Sera, defendió la importancia de mantenerse activa y lanzó un consejo para quienes desean llegar a edades avanzadas en buenas condiciones: “Levántate del sofá. Nunca te quedes en casa todo el día. Quedarse encerrado entre cuatro paredes trae tristeza, depresión, y no ayuda ni a la mente ni al cuerpo”.

La corredora italiana Emma Maria Mazzenga entrena en un parque en Padua en una imagen de archivo (REUTERS/Remo Casilli)

Su compromiso con el ejercicio llega hasta el punto de haber mantenido la actividad durante la pandemia de COVID-19. Según contó al mismo medio, cuando las restricciones impedían salir con normalidad, corría por el pasillo de su casa e, incluso, confiesa haber salido a hurtadillas por la noche rompiendo el confinamiento.

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Su trayectoria deportiva también refleja esa perseverancia. Después de abandonar temporalmente el atletismo durante sus estudios de Biología en la Universidad de Padua y tras trabajar como profesora de ciencias en un instituto, retomó las carreras a los 53 años. Desde entonces, la actividad física se ha convertido en una constante de su vida.

Madrugar y cuidar la alimentación

La atleta sigue unos horarios regulares, de una disciplina espartana. Se levanta a las cinco de la mañana y desayuna a las ocho un bocadillo de jamón. A mediodía, su menú incluye 40 gramos de pasta o arroz, un segundo plato y verduras cocidas. Para cenar, opta por una comida más ligera, compuesta principalmente por verduras y queso.

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No obstante, en su alimentación también deja espacio para una costumbre que puede sorprender: el vino tinto. “Todos los días bebo medio vaso de vino tinto en el almuerzo y medio vaso en la cena”, reveló en declaraciones al Corriere della Sera.

Imagen de archivo de Emma Mazzenga durante una carrera de 100 metros en San Biagio di Callalta, Treviso (REUTERS/Remo Casilli)

Un cuerpo que despierta el interés científico

Su excepcional rendimiento ha llevado a investigadores de la Universidad de Pavía y de la Universidad Marquette de Milwaukee a estudiar sus músculos, nervios y mitocondrias. Los primeros resultados apuntan a que Mazzenga presenta una oxigenación muscular comparable a la de una persona de 20 años, una capacidad cardiorrespiratoria propia de alguien de unos 50 y fibras musculares similares a las de una persona de 70.

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Los científicos consideran que su genética y su actividad deportiva continuada pueden explicar parte de estas características. Aun así, los expertos recuerdan que la longevidad saludable depende de un conjunto de factores. “El ejercicio es una buena base, pero hay que hacer mucho más. Hay que cuidar todo el organismo”, señaló Luigi Ferrucci, director científico del Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Baltimore.

Mientras continúa la investigación, Mazzenga prepara nuevas carreras de 100 y 200 metros. Su historia deja una enseñanza sobre longevidad que va más allá de las medallas: mantenerse en movimiento, cultivar la constancia y conservar la motivación son elementos fundamentales para envejecer de forma activa.

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