Una pareja ayuda a su hijo de 7 años a completar sus deberes escolares en la mesa del comedor de su casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La niñez es una época de curiosidad y aprendizaje. Cada pequeño momento del día a día puede aportar a los más pequeños una lección que les servirá en el futuro. Algunas vendrán de victorias y otras de errores y derrotas, pero todas son importantes. No todos los padres permiten que este aprendizaje llegue a sus hijos: el afán de protegerles y ayudarles hace que intervengan en situaciones que, de resolverlas sin apoyo, serían positivas para el desarrollo del menor.

La frustración es uno de los grandes ejemplos, asegura el psicólogo Rafa Guerrero. Esta sensación forma parte del aprendizaje de los menores de edad y puede contribuir al desarrollo de su autonomía, según el especialista, pero no todos los padres permiten que ocurra. “A veces los padres impedimos a nuestros hijos que se enfrenten a tareas o retos para los que sí que están preparados”, afirma Guerrero en un reciente vídeo publicado en sus redes sociales (@rafelguerreropsicologo).

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“Está claro que, en ocasiones, no conseguirán alcanzar dicho reto, pero sí que están preparados para sentir rabia o frustración por no haberlo conseguido y, por supuesto, fuerza para volver a intentarlo”, advierte el psicólogo.

Resolver cada dificultad puede reforzar la dependencia

El psicólogo pone como ejemplo en su vídeo algunas situaciones cotidianas en las que madres, padres y otros adultos suelen asumir tareas que el niño podría intentar resolver, como buscar un objeto perdido, resolver sus deberes a la mínima duda, intervenir en una discusión, evitar que pierda un juego, distraerlo de inmediato cuando está triste o proponerle actividades cada vez que pasa unos pocos minutos aburrido.

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Un alumno de primaria hace los deberes de la asignatura de Inglés con varios libros y un ordenador. (Eduardo Parra / Europa Press)

Para Guerrero, detrás de esas conductas aparece el deseo de evitar el sufrimiento del menor. “Y lo haces porque le quieres, claro, no me cabe la menor duda, porque no quieres verle sufrir”, dice. Sin embargo, esta respuesta automática puede ser perjudicial.

El riesgo, según expone, está en el aprendizaje que puede derivarse de esa ayuda constante. Si cada obstáculo recibe una solución externa, el niño puede interiorizar ideas como “Yo no puedo, no soy capaz, soy dependiente, necesito de mi mamá, de mi papá, de mi maestra”.

“Esto tiene mucho que ver con la autonomía y con la sensación de competencia”, asegura. “Los niños necesitan experimentar que pueden enfrentarse a dificultades, a retos, a conflictos, que pueden equivocarse, probar diferentes estrategias, lograr lo que pretenden o sentir el vacío y la frustración consecuente de no conseguirlo”, defiende.

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Acompañar sin sustituir, la clave para aprender de la frustración

La propuesta del especialista no implica dejar al niño solo ante cualquier dificultad. “Quizá necesite ayuda; es normal y es sano necesitarla. No somos superpoderosos, somos humanos”, recuerda. La diferencia está en ofrecer apoyo y reemplazar al menor en una tarea que puede realizar de forma parcial o completa. “Ayudar no siempre significa hacerlo por él. A veces significa estar cerca mientras aprende a hacerlo solo”, dice.

Ante la frase “Papá, mamá, no puedo”, Guerrero propone cambiar la respuesta automática de hacerlo por el niño por otras preguntas: “¿Qué parte sí puedes hacer tú? ¿Hasta dónde puedes llegar, hijo?”.

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