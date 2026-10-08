La jueza del ‘caso David Sánchez’ asegura que no sabe si Leire Díez está detrás de los ataques que sufrió ni de los vídeos que un exmagistrado grabó contra ella

La jueza Beatriz Biedma, que procesó al hermano de Pedro Sánchez, a su llegada para comparecer ante la Audiencia Nacional. (EFE / Mariscal)

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La jueza Beatriz Biedma ha asegurado ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que no sabe si Leire Díez está detrás de los ataques que sufrió durante la investigación del ‘caso David Sánchez’ ni de los vídeos publicados contra ella por el exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada en el canal Magistrado Anticorrupción TV. Según fuentes jurídicas, la magistrada ha explicado que nunca ha tenido contacto directo con la exmilitante socialista y que no le consta que ella o personas de su entorno participaran en la elaboración o difusión de esos vídeos.

Biedma ha comparecido durante algo más de una hora como perjudicada en la causa que investiga las actuaciones desarrolladas en torno a ella y a otras personas vinculadas al procedimiento que instruyó en Badajoz. Durante su declaración, ha relatado los episodios que le hicieron sentirse vigilada y preocupada por la seguridad de sus hijas, aunque ha insistido en que no puede atribuir directamente esos hechos a Leire Díez.

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La magistrada ha señalado que supo de la relación entre Sáenz de Tejada y Díez a finales de mayo o principios de junio de 2026, después de que trascendiera un audio en el que el exmagistrado hablaba de enviar documentación relacionada con ella. Hasta ese momento, ha indicado, no conocía ningún vínculo entre ambos.

Los vídeos y el enfrentamiento con Sáenz de Tejada

Biedma ha situado el origen de buena parte de los ataques en el enfrentamiento que mantiene desde hace años con Sáenz de Tejada, antiguo magistrado con quien, según ha explicado, nunca llegó a tener trato personal directo. La magistrada ha relatado que el conflicto se remonta a un procedimiento de 2013 relacionado con la entonces esposa del exjuez —Sáenz de Tejada fue apartado de la carrera judicial tras ser condenado por violencia psíquica habitual y tres delitos de amenazas en el ámbito de la violencia de género contra su exmujer—y que, desde entonces, Sáenz de Tejada llegó a acusarla a ella y a otros miembros de la judicatura de formar parte de una organización criminal.

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A partir de septiembre de 2024 comenzaron a publicarse en el canal del exmagistrado vídeos en los que se vinculaba a Biedma con el procedimiento contra David Sánchez y se vertían acusaciones contra su actuación profesional. En uno de ellos, según ha relatado, se la señalaba incluso como responsable de vulnerar derechos fundamentales. La jueza ha explicado que no denunció entonces esos vídeos ni pidió protección porque no quería que la situación adquiriera protagonismo mientras continuaba investigando el caso. Sin embargo, los contenidos llegaron a su entorno familiar y terminaron afectando también a sus hijas.

Biedma ha relatado además varios episodios que interpretó como posibles seguimientos. En el colegio de una de sus hijas le trasladaron que alguien había preguntado por la hora a la que llegaba utilizando la excusa de que era su hermano, pese a que la magistrada no tiene hermanos. En otra ocasión, alguien se presentó como su secretario para preguntar si al día siguiente acudiría a la misma hora, cuando Biedma tampoco tiene secretario.

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La jueza ha reconocido ante Pedraz que estos episodios sí llegaron a generarle miedo, especialmente por sus hijas menores. Según ha detallado, a diferencia de los magistrados de la Audiencia Nacional o del Tribunal Supremo, ella no dispone de protección ni de contravigilancia y mantiene rutinas que facilitan conocer sus horarios y desplazamientos.

Las presiones en torno a la investigación

Durante su declaración, Biedma también ha relatado las presiones que, según le trasladaron agentes de la Guardia Civil, sufrieron algunos investigadores del caso. El episodio se produjo después de que apareciera en prensa el correo electrónico de Begoña Gómez en una documentación entregada por la UCO. La magistrada ha contado que los agentes le comunicaron que sus superiores les habían pedido explicaciones por la aparición de ese correo y que existían presiones para entregar determinados informes a otras personas antes de que llegaran a su juzgado. Ante esta situación, Biedma les indicó expresamente que estaba “terminantemente prohibido” entregar cualquier informe de su causa a alguien que no fuera ella.

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La jueza ha precisado, no obstante, que ella nunca recibió directamente esas presiones de la Dirección General de la Guardia Civil, la Fiscalía o el Consejo General del Poder Judicial. Su conocimiento procedía de lo que le habían contado los propios agentes.

Biedma también ha comentado cómo acabó relacionando a Sáenz de Tejada con determinados episodios que afectaron a personas de su entorno. Entre ellos ha mencionado a Cintia Rocho, cuyo abogado le habría advertido de que el exmagistrado había contactado con ella. Posteriormente, según ha relatado, otro abogado le aseguró haber recibido información sobre las llamadas “cloacas” y le habló de vídeos en los que aparecían personas de su entorno.

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La magistrada ha sostenido que todos estos episodios le llevaron finalmente a denunciar la situación, pero ha recalcado que ninguno de ellos condicionó sus decisiones judiciales en el procedimiento contra David Sánchez.