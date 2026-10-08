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Quiénes son Los Rochos, el clan de Badajoz al que recurrió la ‘cloaca’ del PSOE para actuar contra la jueza del caso del hermano de Sánchez

El exmagistrado Sáenz de Tejeda contactó con el clan para actuar contra la la jueza Beatriz Biedma cuando investigaba a David Sánchez

Imagen de la jueza Beatriz Biedma y Cintia Rocho.
Imagen de la jueza Beatriz Biedma y Cintia Rocho.
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La magistrada Beatriz Biedma, la jueza que investigó al hermanísimo del presidente del Gobierno, David Sánchez, hasta que el caso fue enviado a la Audiencia Provincial de Badajoz, declara este jueves ante la Audiencia Nacional. ¿El motivo? La guerra que coordinó la ‘fontanera’ del PSOE Leire Díez para influir en procedimientos judiciales que afectaban al PSOE y varios miembros del Gobierno, entre ellos el propio líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez. Entre las personas que estuvieron en su punto de mira aparece precisamente Biedma.

Este jueves, un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto en el centro al clan Los Rochos, después de que el exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada —retirado de la carrera judicial en 2019 por violencia de género—, vinculado a Diez y una de las personas que aparecen conectadas con las maniobras contra Biedma, fuera señalado por su actual líder, Cintia Rocho, como quien le trasladó mensajes para actuar contra la jueza. Según declaró ante los agentes, Sáenz de Tejada le dijo que Biedma “era un puto grano en el culo y que había que eliminarla”: “A palos aprende el burro”, añadió.

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Pero ¿quiénes son Los Rochos? Esta familia de Badajoz ha aparecido durante años en investigaciones relacionadas con el tráfico de drogas. Uno de sus nombres centrales era Jesús Rocho Sosa, padre de Cintia Rocho y patriarca del clan, que fue asesinado a tiros el 30 de diciembre de 2024. Biedma estaba de guardia cuando se produjo el crimen y terminó haciéndose cargo de la investigación. Diez meses antes, el 29 de febrero de 2024, había sido asesinado también el marido de Cintia, conocido como El Tutu. Murió tiroteado mientras desayunaba junto a ella en un bar de Badajoz.

Según recogió El Español a partir del escrito de calificaciones provisionales de la Fiscalía, Los Rochos funcionaban como un “grupo con estructura jerarquizada” que, al menos desde 2010, controlaba la distribución de sustancias estupefacientes en varias barriadas de Badajoz mediante un “entramado” de colaboradores y distintos puntos de venta. El Ministerio Público sostenía además que utilizaban “métodos violentos, como agresiones y secuestros”, para mantener su dominio en la zona, ocultar los beneficios y evitar el control policial.

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De hecho, una sentencia de 2021 recoge que Jesús Rocho Sosa y Josefa Rodríguez Sanabria fueron detenidos el 14 de diciembre de 2018 dentro de unas diligencias abiertas por el Juzgado de Instrucción número 1 de Badajoz. Rocho estaba siendo investigado por posibles delitos contra la salud pública, organización criminal, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas. La Audiencia Provincial de Badajoz llegó a señalar entonces que durante los registros se habían localizado más de un kilo de cocaína, heroína y hachís, además de diferentes armas ilícitas. Sin embargo, el Constitucional anuló la prisión provisional por la vulneración de derechos procesales.

Sede del PSOE. (Europa Press)
Sede del PSOE. (Europa Press)

Esta investigación formó parte de la denominada Operación Granero, un amplio dispositivo policial contra varios puntos de venta de droga en el barrio pacense del Cerro de Reyes. Según publicó entonces Extremadura 7 Días, citando información policial, fueron detenidas 23 personas —17 hombres y seis mujeres— por delitos contra la salud pública, tenencia ilícita de armas, blanqueo de capitales y organización criminal. La operación tenía como objetivo desmantelar puntos de venta de estupefacientes que los investigadores atribuían a un mismo “clan familiar”.

Un “grupo con estructura jerarquizada” líder en la región

En mayo de 2024, Cintia Rocho aseguró públicamente haber ganado 17 millones de euros en un sorteo extraordinario de la ONCE. Sin embargo, un exmiembro del clan sostuvo después que el boleto premiado era suyo y denunció haber sido presionado para repartir el dinero. La causa por una presunta extorsión terminó archivada, según publicó el citado medio.

Ahora, la UCO encuentra en Citia y en el clan un vínculo con las cloacas del PSOE a raíz de Luis José Sáenz de Tejada en Badajoz para captar a personas con procedimientos judiciales y utilizarlas contra ella. En ese contexto, la Guardia Civil encontró una nota escrita por Leire Diez que vinculaba al clan con Biedma: “Jueza Badajoz. La Celsa. Heroína & Gitano”, siendo esta La Celsa y Ángel Martín ‘El Cordobés’ Heroína & Gitano, actualmente en prisión por un delito de tráfico de drogas. Ambos están vinculados a los Juzgados de Badajoz.

Según el informe, Sáenz de Tejada contactó con Rocha después de que esta difundiera en redes una resolución judicial que afectaba a un familiar suyo. Días más tarde, un perfil identificado como “José García Fernández” le propuso sumarse a Ángel Martín, El Cordobés, para “limpiar” a los magistrados de Badajoz. Rocho rechazó participar. La mujer terminó declarando como testigo ante la UCO el pasado 24 de septiembre, después de haber contado en Telecinco que “un juez y un abogado” se habían puesto en contacto con ella para que la acosara.

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