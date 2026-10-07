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La UCO recoge que la cloaca del PSOE quería “eliminar” a la jueza del caso del hermano de Sánchez: “Era un puto grano en el culo”

La integrante del clan de Los Rochos aseguró ante la Guardia Civil que el exmagistrado Sáenz de Tejada se refirió a Biedma como “un puto grano en el culo”

El hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, durante su declaración (EFE / Captura señal de la Audiencia Provincial de Badajoz)
El hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, durante su declaración (EFE / Captura señal de la Audiencia Provincial de Badajoz)
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La trama de las cloacas del PSOE es un agujero sin fondo. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha incorporado a la investigación un nuevo informe que recoge los contactos de la presunta organización criminal vinculada a Leire Díez, la fontanera del PSOE, con el clan Los Rochos, una familia y clan de narcotráfico conocida en Badajoz, para actuar contra Beatriz Biedma, la jueza que investigó a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno. El informe llega un día antes de que declare como perjudicada ante la Audiencia Nacional.

Según declaraciones recogidas por la UCO, Cintia Rocho, la matriarca de la organización -y cuyo marido y padre fueron asesinados en 2024-, aseguró que el exmagistrado Luis José Sáenz de Tejada -expulsado de la carrera judicial y que hacía de vínculo para desestabilizar el procedimiento judicial que afectaba al hermano de Sánchez- le dijo que Biedma “era un puto grano en el culo y que había que eliminarla”.

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Así lo ha recogido la Guardia Civil en un escrito de 32 páginas remitido a la Audiencia Nacional, donde se recogen las declaraciones recabadas por los agentes, que hace dos semanas se desplazaron a Badajoz para investigar la causa. “De acuerdo con lo expuesto por la declarante, dichas manifestaciones se situarían en el ámbito de una actuación de carácter físico, evidenciando, siempre según su relato, la intención de causar un daño físico a la magistrada Beatriz Biedma”, apunta el informe. Sin embargo, la UCO recoge que el texto es “meramente expositivo” y “sin que pueda ser considerado un escrito final que recoja el análisis definitivo de la línea de actuación”.

Biedma ya había advertido ante la Audiencia Nacional de que la presunta trama había mantenido contactos con personas vinculadas a un conocido clan del narcotráfico de Badajoz.

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