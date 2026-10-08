La historia de ‘Soldadito español’, el pasodoble que surgió como homenaje al Ejército durante la segunda guerra de Marruecos y que Judeline versiona en ‘La bola negra’

Judeline versiona 'Soldadito español' en 'La bola negra'

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Es en uno de los momentos clave de La bola negra donde la cantante Judeline entona uno de los versos más populares del cancionero nacional: “Soldadito español, soldadito valiente, el orgullo del sol es besarte la frente”. La delicadeza con la que canta Lara Fernández (Jerez de la Frontera, 2003), nombre real de la artista, acompaña una escena cargada de simbolismo en la segunda película de Javier Calvo y Javier Ambrossi, en cines desde el pasado 25 de septiembre y con muy buenos augurios de convertirse, al menos por ahora, en una de las cintas favoritas de los Oscar, que se celebran en marzo en Los Ángeles.

La cantante cantó este martes en La Revuelta el tema que interpreta en la película, un pasodoble que nació en los años 20 y que tiene mucha historia detrás. Por esto mismo no ha faltado la polémica: “Este pasodoble es de 1927, durante la dictadura de Primo de Rivera, y posteriormente se convirtió en un himno para la dictadura franquista. A ver si somos un poco más conscientes de la mierda que cantamos, que después vemos a los cayetanos cantando Bella Ciao y nos reímos de ellos”, escribió en X el usuario @Blanseret. El tuit tiene ya más de 600 republicaciones y más de cuatro mil likes.

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Judeline en 'La bola negra' (Carla Oset/Elastica)

Efectivamente, Soldadito español nació a finales de la década de 1920. Según el magazín oficial del Ejército, editado por el Ministerio de Defensa, el músico y compositor de zarzuelas Jacinto Guerrero compuso el tema en 1927 junto a Julián Benlloch para “enardecer” y “homenajear al Ejército a través de su figura más humilde, pero más importante: el soldado, el soldadito español”, escribe el Ministerio. El pasodoble fue parte de la revista La orgía dorada, de la que fueron autores Pedro Muñoz Seca, Pedro Pérez Fernández y Tomás Borrás.

El tema fue popularizado por Marujita Díaz en los 60

De esta manera, Guerrero compuso el pasodoble “en los últimos días de la campaña de África” mientras España ponía fin a la guerra del Rif, también llamada segunda Guerra de Marruecos. El conflicto enfrentó a las fuerzas españolas con la resistencia rifeña liderada por Abd el-Krim en el norte de Marruecos, dejando algunos de los episodios militares más traumáticos de la historia reciente del país, como el desastre de Annual de 1921. Para entonces, España se encontraba además bajo la dictadura de Miguel Primo de Rivera, instaurada tras el golpe de Estado del 13 de septiembre de 1923 con el beneplácito de Alfonso XIII.

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Tráiler de 'La bola negra', una película dramática dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo.

La revista, y por consiguiente, la canción, llegaron al Teatro Price de Madrid el 23 de marzo de 1928, alcanzando una popularidad que llegó hasta el régimen franquista. La carga patriótica se reforzó a manos de la cantante y actriz Marujita Díaz, quien en 1961 llegó a grabar un vídeo en el que aparecía vestida con una chaqueta y minifalda militar. Su versión, caracterizada por un tono alegre, orgulloso y jovial, se aleja del tema interpretado por Judeline, quien incide más en el lamento.

Alberto Conejero, coguionista de la película y autor de La piedra oscura, la obra teatral que está en el origen de una de sus tramas, ha explicado que considera “evidente” la resignificación que realizan Los Javis: la canción “pasa de ser un himno a una elegía por los jóvenes convertidos en soldados —en asesinos y también en muertos— por el fascismo y a sus víctimas”, si bien ha detallado que “debería haberse nombrado en el programa”.

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El tema interpretado por Judeline estará disponible en plataformas digitales el próximo viernes 16 de octubre, coincidiendo con el estreno de La bola negra en Estados Unidos y dos semanas después de que el compositor Raül Refree publicara la banda sonora de la película.