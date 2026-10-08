España

Insultos, horas con el móvil y encerrados en su habitación: cómo detectar cuando los hijos adolescentes necesitan “primeros auxilios emocionales”

El psiquiatra José Soriano expone las primeras señales que pueden alertar de problemas de salud mental en la adolescencia

Cuatro personas sentadas en un sofá mirando sus teléfonos inteligentes junto a un televisor encendido y una mesa de centro.
Dos adolescentes y sus padres consultan sus móviles sentados en el sofá mientras la televisión emite un telediario (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La salud mental se ha convertido en una de las principales preocupaciones de los españoles y no es para menos. En el último año, cerca del 20% de la población ha acudido a un profesional. El estrés, la ansiedad y la depresión han aumentado su incidencia poco a poco en la última década, unidos a los trastornos del sueño, que provocan un deterioro en la salud general de los españoles.

La situación afecta también a los más jóvenes. Según Unicef, cuatro de cada diez adolescentes reconocen haber tenido un problema de salud mental en el último año. De ellos, la mitad nunca pidió ayuda.

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Darse cuenta de lo que ocurre no siempre es sencillo. Los síntomas se confunden y las señales de alerta pasan desapercibidas para los tutores. El psiquiatra José Soriano, especialista de la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar (FEATF), ha analizado con Infobae algunos signos que pueden avisar de que algo no va bien.

Señales de alerta

“En los últimos tiempos, estamos viendo una mayor eclosión de diagnósticos en gente joven”, indica Soriano. En este panorama, influyen “una diversidad de factores”, que van desde la crisis de la vivienda hasta los divorcios conflictivos o el uso desmedido de las redes sociales.

No obstante, no siempre es fácil reconocer lo que nos ocurre. “Intentamos explorarnos, hacer un proceso de autoconocimiento, pero no es fácil y muchas veces podemos tener hasta síntomas físicos de los que no somos capaces de encontrar el origen”, explica.

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Adolescente sentada frente a un monitor de computadora con pantalla azul, teclado, ratón, dos vasos de agua y libros sobre una mesa.
Una adolescente usa su ordenador en su cuarto. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta carga mental también puede pasar desapercibida para quienes nos rodean, que no siempre saben cómo actuar. Entre la población adolescente, algunas actitudes pueden indicarnos que algo no va bien, según Soriano. “La más elemental sería el aislamiento de estos hijos adolescentes”, afirma, “cuando se encierran en sus habitaciones y casi no quieren compartir espacios ni momentos con el resto de la familia”. Comportamientos poco adecuados, como insultos o agresiones, también deben alertar a los padres.

El psiquiatra José Soriano, miembro de la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar.
El psiquiatra José Soriano, miembro de la Federación Española de Asociaciones de Terapia Familiar. (FEATF)

Otra señal de alerta vendría con “el número de horas enganchado a las pantallas”. En estos casos, el especialista recuerda los peligros que pueden encontrarse en la red y que se debe establecer una supervisión en lo que los menores consumen. “Seguramente, no dejaríamos a nuestro hijo adolescente caminar solo a las cuatro de la mañana, pues tampoco le dejemos navegando por internet sin que realmente sepamos dónde se encuentra”, dice.

El acompañamiento paterno, clave en la salud mental adolescente

Para Soriano, es la persona que sufre la que debe dar el primer paso. “Deberíamos intentar compartir con nuestro entorno cercano lo que nos ocurre y el malestar que podemos estar sufriendo”, defiende. Ya sean familiares, profesores o un grupo de amigos, estas personas “nos pueden dar recomendaciones sobre cosas a poder hacer, una especie de primeros auxilios emocionales que nos pueden aliviar un poco”.

Amnistía Internacional ha lanzado este martes en la plaza de la Ópera de París la campaña 'Kid Tok Shop', con la que busca concienciar sobre los efectos de TikTok en la salud mental de los jóvenes. La campaña incluye una instalación artística que muestra la forma en que las plataformas explotan las emociones de los usuarios jóvenes y revela la lógica comercial que se esconde tras la aparente gratuidad de los servicios digitales.

Si esto no ocurre, queda en las familias “acompañar a los adolescentes” y situarse como un referente de apoyo y comprensión. “La presencia paterna en la vida de los adolescentes resulta crucial a la hora de prevenir la aparición de diversidad de problemas”, defiende Soriano, pero esto no siempre es fácil.

Por un lado, “el exceso de trabajo, por cuidar de familiares enfermos o por pensar que esos hijos son buenos y van a poder salir adelante, a lo mejor no se está tan presente en su vida”, valora el especialista. Por otro, “los hijos, en la adolescencia, intentan diferenciarse y rechazar a los padres, entonces eso genera ahí conflictos”. “Pero hay que seguir estando presentes de alguna manera”, reivindica el psiquiatra. Soriano pide “fomentar el diálogo y una comunicación sana” e “intentar interesarse por las aficiones de los adolescentes” para poder acercarse a ellos “y no dejarlos que se queden aislados en su mundo”.

Estos “primeros auxilios” no siempre son suficientes. Cuando los problemas desbordan la ayuda que un menor puede recibir en casa, es importante acudir a un profesional. En ese sentido, Soriano pide “no demorarlo ni dejarlo para otro momento, porque a veces los problemas van creciendo y al final nos explotan en la cara”.

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