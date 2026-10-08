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Guía de la huelga general del 11 de noviembre: derechos de los trabajadores, avisos a la empresa y descuentos salariales

La participación es voluntaria y está protegida, aunque quienes cubran servicios mínimos deberán acudir a su puesto

La huelga general será el 11 de noviembre
La huelga general será el 11 de noviembre
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Los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT) han convocado una huelga general de 24 horas para el 11 de noviembre. La movilización, vinculada a las demandas por el acceso a la vivienda, el aumento de los salarios y el control de los precios, se celebrará dos días antes del inicio de la campaña para las elecciones generales del 29 de noviembre.

La convocatoria ha abierto dudas entre los trabajadores sobre las consecuencias de sumarse al paro: si es necesario informar a la empresa, cuánto dinero se descuenta, qué sucede con quienes están de baja y cuándo existe obligación de acudir al puesto por servicios mínimos.

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El derecho de huelga está reconocido en el artículo 28.2 de la Constitución y su regulación continúa sujeta, en buena medida, al Real Decreto-ley 17/1977 sobre relaciones de trabajo. La adhesión a una huelga legal es individual y voluntaria, de modo que cada empleado decide si participa o si mantiene su jornada habitual.

Aviso y descuento salarial

Un trabajador no está obligado a avisar previamente a su empresa de que secundará la huelga del 11 de noviembre. Puede tomar la decisión hasta el mismo día de la convocatoria. El preaviso corresponde a las organizaciones sindicales y al comité de huelga, que deben comunicar formalmente el paro a la autoridad laboral y a las empresas afectadas dentro de los plazos establecidos. En una huelga que afecta a servicios públicos, el aviso debe realizarse con al menos 10 días naturales de antelación.

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La empresa tampoco puede requerir a la plantilla que confirme por anticipado su decisión. La participación es voluntaria y el empleador no puede ejercer presiones, ni para impedir que un trabajador se sume ni para forzarlo a hacerlo.

La consecuencia directa de participar en el paro será el descuento del salario correspondiente al tiempo no trabajado. En una huelga de 24 horas, la compañía puede detraer la parte proporcional del sueldo base, los complementos salariales y los pluses vinculados a esa jornada.

Manifestación por la vivienda en Madrid (Europa Press)
Manifestación por la vivienda en Madrid (Europa Press)

El descuento puede alcanzar también a la parte proporcional de las pagas extraordinarias y, según la doctrina judicial, al descanso semanal y a los festivos incluidos en el período de huelga. La reducción de las pagas extra debe aplicarse cuando se devenguen, no de forma anticipada.

Durante el paro, el contrato queda suspendido: el trabajador no presta servicios y la empresa no abona la remuneración de esas horas o de esa jornada. La relación laboral, sin embargo, no se extingue y el empleado conserva su puesto y su antigüedad.

También se interrumpe la obligación de cotizar durante el tiempo de huelga. El trabajador queda en una situación de alta especial en la Seguridad Social, sin que ello implique la pérdida de su vínculo laboral.

Protección, servicios mínimos y bajas

La legislación protege a los empleados frente a represalias por sumarse a una huelga legal. La empresa no puede despedir, sancionar ni aplicar un trato desfavorable a un trabajador por ejercer este derecho fundamental. Si un despido tiene como causa real la participación en la convocatoria, los tribunales pueden declararlo nulo. Esa resolución obligaría a la readmisión del empleado y al abono de los salarios que dejó de percibir desde la extinción del contrato.

La protección también alcanza a quienes tienen contratos temporales, a tiempo parcial o a través de una empresa de trabajo temporal. El derecho de huelga no depende de la duración del contrato ni del número de horas de la jornada.

Las compañías no pueden contratar personal externo para sustituir a quienes secunden la huelga. La prohibición incluye la incorporación de nuevos empleados, el recurso a empresas de trabajo temporal o la contratación de subcontratas con el objetivo de cubrir las tareas de los huelguistas.

Tampoco pueden utilizar a trabajadores de la propia plantilla para reemplazar de forma irregular las funciones de quienes participan en el paro. Esta práctica, conocida como esquirolaje, puede derivar en actuaciones de la Inspección de Trabajo y en la nulidad de las decisiones empresariales ante la jurisdicción social. La excepción se sitúa en los servicios mínimos que fijen las administraciones para garantizar prestaciones esenciales a la ciudadanía.

Los servicios mínimos se aplican en actividades cuya interrupción puede comprometer la vida, la salud, la seguridad o derechos fundamentales de la población. Entre los ámbitos que pueden quedar afectados figuran la sanidad, las urgencias, el transporte, la seguridad, el suministro de energía, las comunicaciones, los servicios funerarios, los centros penitenciarios y determinadas operaciones bancarias esenciales.

La huelga general por la crisis de la vivienda que tienen previsto convocar CCOO, UGT y el Sindicato de Inquilinas tendrá lugar el próximo 11 de noviembre, según ha confirmado el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, en unas declaraciones a Televisión Española.

Las administraciones públicas deben fijar estos servicios mediante resoluciones específicas. Las empresas, a partir de esas órdenes, designan a los trabajadores que deben cubrirlos.

Quienes reciban una designación válida para prestar servicios mínimos tienen obligación de acudir a su puesto. La fijación de estas coberturas debe ser proporcional: su finalidad es asegurar el funcionamiento básico de un servicio esencial, no mantener la actividad ordinaria de una empresa.

Los trabajadores que ya estuvieran en incapacidad temporal antes del 11 de noviembre seguirán en situación de baja y no sufrirán el descuento salarial propio de la huelga. El mismo criterio se aplica si la baja médica comienza ese día antes de iniciar la jornada.

La situación cambia si la incapacidad temporal se produce después de que el trabajador haya comenzado a secundar el paro. En ese supuesto, no se genera el derecho a percibir la prestación mientras se mantenga la huelga.

Las vacaciones ya aprobadas tampoco pueden descontarse ni acortarse por la celebración de una huelga. Durante ese período no existe obligación de acudir al trabajo, por lo que no hay una prestación laboral que pueda suspenderse.

Becarios y motivos del paro

Los becarios y alumnos en prácticas no disponen, en principio, del derecho de huelga en sentido estricto, ya que su vínculo suele responder a un convenio formativo y no a una relación laboral ordinaria.

Si la empresa o el centro de formación cierran o suspenden la actividad por la convocatoria, no deberán acudir y esas horas no tendrían que recuperarse. Si optan por no asistir por decisión propia, la situación dependerá de las condiciones de su programa de formación, aunque no debería implicar una reducción automática de la ayuda o bolsa de estudios.

Miles de personas se manifiestan en toda España para pedir una huelga general por la crisis de vivienda (Europa Press)
Miles de personas se manifiestan en toda España para pedir una huelga general por la crisis de vivienda (Europa Press)

CCOO y UGT han ligado la movilización a la crisis de vivienda y al deterioro del poder adquisitivo. Entre sus demandas figuran el desbloqueo de la negociación colectiva, incrementos salariales de entre el 4 % y el 7 %, límites a los alquileres en zonas tensionadas, el aumento del parque público de vivienda y medidas contra los pisos turísticos y de temporada. La huelga cuenta también con el respaldo de organizaciones vinculadas a las movilizaciones de inquilinos.

La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme) han cuestionado la convocatoria, mientras que la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha anunciado que no se sumará al paro. La protesta del 11 de noviembre sería la primera huelga general respaldada conjuntamente por CCOO y UGT desde noviembre de 2012.

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