Los sindicatos anuncian una huelga general: qué derechos tienen los trabajadores si deciden sumarse al paro

La portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Alicia del Río, ha anunciado que su organización trabaja en la convocatoria de una huelga general por el derecho a la vivienda que, según ha avanzado, tendrá lugar durante el mes de noviembre.

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Los sindicatos CCOO y UGT han acordado convocar una huelga general de 24 horas este otoño, la primera que se celebrará en España desde 2012. La protesta, anunciada este lunes en un comunicado conjunto, pretende reclamar salarios dignos para poder acceder a una vivienda digna y se produce pocas horas después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunciara la convocatoria de elecciones generales para el 29 de noviembre.

La huelga general de CCOO y UGT todavía debe ser ratificada por los máximos órganos de dirección de ambos sindicatos y aún no tiene una fecha definitiva. La jornada de paro se organizará junto al Sindicato de Inquilinas y otras organizaciones sociales y estará vinculada al derecho a la vivienda, los salarios y el precio de los alquileres, después de que el Congreso de los Diputados rechazara la semana pasada los dos reales decretos-leyes sobre vivienda propuestos tras las movilizaciones en todo el país. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha descartado que la huelga coincida con la campaña electoral, por lo que deberá celebrarse antes del 13 de noviembre.

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Qué derechos protegen a los trabajadores durante una huelga

El artículo 28.2 de la Constitución española reconoce el derecho de los trabajadores a la huelga “para la defensa de sus intereses”, aunque no detalla los motivos específicos que habilitan su ejercicio. Dado que el Parlamento nunca aprobó la ley orgánica que debía desarrollar ese artículo, la norma que regula el derecho de huelga sigue siendo el Real Decreto-ley 17/1977, del 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, anterior incluso a la Constitución.

Esa norma garantiza a los trabajadores varias protecciones ante posibles represalias. La adhesión a la huelga es voluntaria: ningún empleado está obligado a secundarla y la empresa no puede ejercer presión en ningún sentido para condicionar esa decisión. El empleado tampoco está obligado a avisar Durante la jornada de paro, el contrato laboral queda suspendido, no extinguido, lo que implica que el trabajador no percibe el salario correspondiente a esas horas, pero conserva su puesto y su antigüedad.

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Manifestantes portan una pancarta con el lema "Hacia la huelga general". (REUTERS/Alejandro Martinez Velez)

La legislación también prohíbe el despido o cualquier sanción disciplinaria por participar en una huelga legal, así como la sustitución de los huelguistas por otros trabajadores contratados una vez iniciado el conflicto. En paralelo, la autoridad gubernativa puede establecer servicios mínimos en algunos sectores para asegurar las prestaciones esenciales de la comunidad, como sanidad, transporte o seguridad, aunque estos deben guardar proporción y no pueden vaciar de contenido el derecho a huelga. En este caso, los trabajadores a los que se les haya asignado cubrir servicios mínimos sí estarán obligados a acudir al centro de trabajo.

El debate legal sobre el motivo de la convocatoria

El artículo 11 del Real Decreto-ley 17/1977 declara ilegal la huelga cuando se inicia por motivos ajenos al interés profesional de los trabajadores afectados, entre otros supuestos. Sin embargo, el Tribunal Constitucional estableció en 1981, mediante la sentencia STC 11/1981, un matiz relevante: avaló la prohibición de la huelga puramente política, pero admitió como lícita la llamada huelga mixta, que combina reivindicaciones políticas con motivos laborales. Bajo ese criterio, protestar contra una decisión del Gobierno que repercute en las condiciones de los trabajadores no se considera huelga política, un razonamiento que sustentó convocatorias previas contra reformas laborales.

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Las demandas de fondo y los próximos pasos

La protesta se enmarca en la propuesta sindical para el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), que plantea incrementos salariales de entre el 4% y el 7% con cláusulas de revisión. A eso se suma el “Decálogo por el derecho a la vivienda”, que exige un pacto social, la limitación de los precios del alquiler, la creación de un parque público de vivienda protegida y permanente, y la aplicación efectiva de la Ley por el Derecho a la Vivienda en todos los territorios.