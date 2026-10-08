Así subirán las pensiones en enero de 2027

Una pareja de adultos mayores realiza trámites de pensión con una empleada, mientras otros jubilados esperan en fila. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las pensiones contributivas en España subirán cerca del 3,5% a partir del 1 de enero de 2027, según las últimas proyecciones de inflación de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas). El porcentaje se calcula con la tasa interanual media del Índice de Precios de Consumo (IPC) entre diciembre de 2025 y noviembre de 2026, el período de referencia que fija la ley para actualizar las prestaciones de la Seguridad Social.

De confirmarse esta cifra, 2027 marcará la mayor revalorización desde 2024, año en que las pensiones aumentaron un 3,8% general. Aunque se han generado dudas al respecto, el ajuste llegará pese al adelanto electoral al 29 de noviembre y a la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado.

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La ley obliga a vincular la subida al IPC

La Ley 21/2021, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones, establece que la revalorización de las prestaciones contributivas se aplica cada año en función del IPC, con efectos desde el 1 de enero. Esta norma blinda el mecanismo frente a la disolución de las Cortes y garantiza que el aumento se mantenga incluso con un Gobierno en funciones tras las elecciones.

La legislación también protege a los pensionistas ante un eventual escenario de caída de precios: si la media del IPC resultara negativa, las prestaciones no se reducirían. Para determinar el porcentaje definitivo de 2027, el Gobierno necesita todos los datos de inflación hasta noviembre, que el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicará el 27 de noviembre, dos días antes de los comicios.

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El cálculo final de la revalorización se conocerá el 15 de diciembre, fecha en la que más de 9,5 millones de pensionistas de la Seguridad Social y 740.000 funcionarios jubilados del régimen de Clases Pasivas sabrán el importe exacto del aumento para el año siguiente.

Cuánto subirán las distintas prestaciones

Con una revalorización del 3,5%, la pensión media del sistema pasaría a 1.424 euros mensuales, unos 50 euros más que en la actualidad, lo que representa un incremento anual cercano a 600 euros.

La pensión media de jubilación subiría más de 56 euros hasta alcanzar los 1.632 euros al mes. Los jubilados que provienen del Régimen General rozarían los 1.800 euros mensuales, con un aumento de 62 euros, mientras que los autónomos cobrarían algo más de 1.100 euros, 38 euros por encima del nivel actual.

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Enrique Devesa, investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), nos explica cómo la pensión que cobran los jubilados en España es un 60% más de lo que han cotizado a la Seguridad Social.

Entre las prestaciones no contributivas directas, la pensión de viudedad subiría unos 35 euros de media hasta los 1.011 euros mensuales. La prestación por incapacidad permanente aumentaría 45 euros, hasta 1.300 euros, y la pensión de orfandad llegaría a 576 euros, 20 euros más que en la actualidad. La prestación en favor de familiares pasaría de 825 a 854 euros.

El reto de aplicar la subida sin presupuestos nuevos

España llegará a 2027 con los Presupuestos de 2023 prorrogados, después de que el Ejecutivo no haya logrado aprobar nuevas cuentas durante la legislatura. Esa prórroga no implica de forma automática la actualización de todas las cuantías de pensiones, lo que llevó al Gobierno a recurrir a un real decreto-ley para trasladar la revalorización de 2026, cuando las pensiones contributivas subieron un 2,7%.

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El mismo mecanismo normativo podría repetirse en 2027 para garantizar el aumento pese a la falta de nuevas cuentas públicas. Sin embargo, la pensión máxima y las pensiones mínimas cuentan con reglas específicas, y algunas de sus cuantías se fijan o actualizan a través de los Presupuestos Generales del Estado, lo que añade incertidumbre sobre su tratamiento en ausencia de un nuevo marco presupuestario.

La primera nómina con el incremento aplicado llegará a los pensionistas alrededor del 25 de enero de 2027, fecha en la que la mayoría de las entidades bancarias abona las prestaciones a sus clientes.

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