Los sindicatos confirman la huelga general para el 11 de noviembre: “Para que se ponga control a la deriva de los precios que lastran las rentas de la clase trabajadora”

Numerosas personas sostienen una pancarta con lema 'Hacia la huelga general' durante la manifestación para exigir una reducción del precio de los alquileres de la vivienda, a 3 de octubre de 2026, en Madrid. (Matias Chiofalo - Europa Press)

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Los sindicatos UGT y CCOO han confirmado este miércoles a última hora la convocatoria de una huelga general para el 11 de noviembre, una jornada de paro de 24 horas con la que buscan movilizar a los trabajadores “por mejores salarios, por una vivienda digna” y por el control de los precios que, según denuncian, erosionan las rentas de la clase trabajadora. La decisión se formalizó mediante una resolución conjunta de ambas organizaciones y se comunicó casi en el mismo momento que conocíamos la muerte de Maricarmen, el rostro de la lucha que prendió la mecha de la indignación por la vivienda.

“UGT y CCOO llamamos a la huelga general para que se ponga control a la deriva de los precios que lastran las rentas de la clase trabajadora”, señala el documento difundido por los dos sindicatos.

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La fecha del paro fue acordada tras mantener varias conversaciones con las organizaciones sociales vinculadas a las movilizaciones por el alquiler. El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ya confirmó el acuerdo en una entrevista en TVE. “Vamos a sumarnos al día 11, tal y como han venido situándonos todos estos colectivos con la convocatoria de una huelga general. Tenemos el día cerrado con CCOO y esta tarde vamos a terminar de concretarlo con los sindicatos de inquilinas y el resto de organizaciones sindicales que quieran estar presentes”, anunciaba antes de que se confirmara la convocatoria.

La Confederación de Sindicatos de Inquilinas (CSI) había propuesto inicialmente esa fecha, que luego fue respaldada por el resto de organizaciones convocantes. Está prevista una comparecencia conjunta esta noche de CCOO y UGT junto con CGT, CO.BAS, Solidaridad Obrera y la propia CSI para precisar los detalles de la convocatoria.

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El fallecimiento de Maricarmen, detonante de la movilización

El impulso para el paro se originó en las protestas que comenzaron tras el desahucio de Maricarmen, una mujer cuyo caso se convirtió en símbolo de la lucha por el acceso a la vivienda y que derivó en acampadas de centenares de personas en la Puerta del Sol de Madrid. La confirmación de la huelga se produjo poco después de conocerse el fallecimiento de la mujer, lo cual intensificó el reclamo de los sindicatos de inquilinos para que las organizaciones laborales se sumaran a la protesta.

El comunicado conjunto de CCOO y UGT describe la jornada como una respuesta a “la insaciable avaricia inmobiliaria que especula con uno de los principales derechos de ciudadanía”. El texto agrega: “La huelga general del 11N es la denuncia de la clase trabajadora a una política empresarial que aprovecha el crecimiento económico del país para engordar su patrimonio con grandes beneficios a costa de los salarios de las personas trabajadoras”.

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Reivindicaciones laborales más allá de la vivienda

Además de la crisis habitacional, la convocatoria incluye demandas estrictamente laborales. Los sindicatos piden la renovación del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) y el desbloqueo de los convenios colectivos pendientes. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, remarcó días atrás que la huelga “no va solo de vivienda”, sino también de impulsar una subida salarial en un contexto de bloqueo en la negociación con la patronal.

Entre las reivindicaciones concretas figuran subidas salariales generalizadas, límites al precio del alquiler en zonas tensionadas, el incremento del parque de vivienda pública y restricciones a los pisos turísticos y de temporada. El comunicado conjunto concluye con un llamamiento directo a las instituciones: “CCOO y UGT llamamos a la huelga general para emplazar a todas las administraciones públicas a impulsar políticas que acaben con la especulación de la vivienda”.

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Rechazo de la patronal y fractura sindical

La convocatoria no cuenta con el respaldo unánime del movimiento sindical. El presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Miguel Borra, anunció que su organización no secundará el paro. “Desde CSIF respetamos todas las posiciones, pero no vamos a secundar la huelga. Somos un sindicato profesional e independiente, defendemos cuestiones laborales y no seguimos indicaciones políticas, como es el caso de esta huelga antes de las elecciones”, afirmó.

La patronal también expresó su oposición. La presidenta de Cepyme, Ángela de Miguel, sostuvo que los autónomos y pequeños empresarios “tienen los mismos problemas de acceso a la vivienda que el resto de los ciudadanos, pero no tenemos la llave para solucionarlo”. Según De Miguel, el encarecimiento de la vivienda no depende de las empresas, que, afirmó, han subido los salarios por encima del índice de precios al consumo (IPC). En esa línea, atribuyó la pérdida de poder adquisitivo a “una serie de políticas” fiscales que reducen la renta disponible de los hogares.

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El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, fue más allá al señalar un “claro componente político y electoral” en la convocatoria, con lo cual dejó abierta la posibilidad de un recurso judicial para impugnarla.

La huelga llega a semanas de las elecciones generales

El paro general se celebrará apenas dos días antes del inicio oficial de la campaña electoral y 18 días antes de las elecciones generales convocadas para el domingo 29 de noviembre. Esta proximidad temporal alimentó las críticas de los sectores empresariales, que vinculan la movilización con el calendario político, mientras los sindicatos convocantes sostienen que la decisión responde exclusivamente al deterioro del poder adquisitivo frente al encarecimiento sostenido de la vivienda.

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De confirmarse en los términos anunciados, la jornada del 11 de noviembre marcará la primera huelga general respaldada conjuntamente por CCOO y UGT en 14 años, desde la última convocatoria de noviembre de 2012.