España

El mejor croissant de España de 2026 lo hace un repostero francés en una pastelería de Gràcia en Barcelona

La pastelería Morreig ha salido triunfal de la XIX edición del certamen de Mejor Cruasán Artesano de Mantequilla de España, organizado por el Gremio de Pastelería de Barcelona

El ganador del concurso nacional de croissants es francés y vende sus productos en Gràcia (Gremi Pastisseria Barcelona)
El ganador del concurso nacional de croissants es francés y vende sus productos en Gràcia (Gremi Pastisseria Barcelona)
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El mejor croissant de España en 2026 lo hornea un francés. Este pasado martes 6 de octubre se celebraba en Barcelona la XIX edición del certamen de Mejor Cruasán Artesano de Mantequilla de España, un concurso organizado cada año por el Gremi de Pastisseria de Barcelona que, este año, ha colgado la medalla al repostero alsaciano Matthieu Atzenhoffer.

A pesar de sus orígenes franceses, Atzenhoffer no hornea sus creaciones en París, sino en Barcelona, donde lidera Morreig, en el barrio de Gràcia. Hasta allí podremos desplazarnos para probar uno de sus croissants de premio, un bollo de hojaldre francés que ha conquistado al jurado de esta edición gracias a su alveolado, su sabor y su textura.

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El establecimiento, abierto hace tres años, se impuso entre 59 pastelerías de todo el país, un premio que llega además en un año especialmente importante para el gremio, que celebra su 125 aniversario. Para elegir el mejor de todos los propuestos, el jurado ha tenido en cuenta factores como el sabor, el alveolado, el hojaldrado, el color, el formato y el acabado. Todos los croissants debían presentar forma de cuerno recto o de media luna, y tener un peso total de entre 45 y 65 gramos, sin rellenos ni decorados.

El croissant de la pastelería Morreig, en Barcelona (Morreig)
El croissant de la pastelería Morreig, en Barcelona (Morreig)

Atzenhoffer ha explicado en declaraciones a Hule y Mantel que el cruasán premiado “es muy francés, con capas muy visibles, muy regular y alveolado, crujiente de corteza y tierno por dentro y con sabor de mantequilla”. Para elaborarlo, explica, ha seguido una receta habitual, aunque ha bajado un poco la temperatura de cocción y ha alargado el tiempo para conseguir ese equilibrio tan complicado. Hecho con mantequilla DOP francesa, es el mismo croissant que se vende en su local, por un precio de 2 euros, y que se agota con facilidad.

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De la escuela francesa a triunfar en Barcelona

Natural de Alsacia y formado en la pastelería clásica francesa, Atzenhoffer lleva doce años viviendo en Barcelona. Se matriculó en una escuela de pastelería casi de casualidad, al haberse cerrado el plazo para matricularse en la carrera de Economía que tenía previsto hacer. Un traspiés que fue en realidad un golpe de suerte, y que le llevó a conseguir la distinción Meilleur Ouvrier de France de panadería, uno de los títulos más prestigiosos de su país.

En 2023 abrió la pastelería Morreig junto con su pareja, también pastelera, a la que se uniría como socio poco después el panadero Matt Valette. El establecimiento, ubicado en la calle de Verdi, defiende la artesanía, el uso de materias primas de alta calidad, la creatividad e innovación y el respeto por el oficio.

Algunos de los postres elaborados en la pastelería Morreig, en Barcelona (Instagram / @morre_ig)
Algunos de los postres elaborados en la pastelería Morreig, en Barcelona (Instagram / @morre_ig)

Morreig ya se había construido un nombre por servir brioches de mantequilla y helados artesanos, una fama a la que ahora suma un reconocimiento que seguro atraerá a clientes de toda Barcelona. Entre otros productos estrella del obrador se encuentran el flan, el triángulo de pistachos o el kouign amann, un pastel de mantequilla francés originario de la tradición bretona.

Con esta victoria, Morreig toma el relevo de Mervier Canal, la pastelería barcelonesa con el pastelero Toni Vera al frente, que resultó ganadora de la edición de 2025 y de las de 2016, 2019 y 2022. Entre los vencedores más recientes figuran, asimismo, las catalanas Brunells (2024 y 2020) y Prat Can Carriel (2023 y 2017), además de Panem, de Madrid, vencedor en 2021.

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