José Abellán, cardiólogo: “El estrés crónico es un factor de riesgo cardiovascular tan potente como el colesterol o la hipertensión”

El estrés crónico es un factor de riesgo cardiovascular tan potente como el colesterol (@doctorabellan / Montaje Infobae)

Guardar

El estrés forma parte de la vida cotidiana y, en determinadas circunstancias, puede llegar a convertirse en una presencia constante. Las preocupaciones, las obligaciones y el ritmo de vida pueden hacer que ese estado deje de ser puntual y pase a mantenerse en el tiempo.

Precisamente sobre el impacto de ese estrés prolongado pone el foco el cardiólogo José Abellán en una reciente publicación en TikTok (@doctorabellan) en el que llama la atención sobre un factor de riesgo cardiovascular que, a su juicio, no siempre recibe la importancia que merece: el estrés crónico.

PUBLICIDAD

El doctor Abellán plantea además una reflexión sobre la manera en que las personas afrontan sus obligaciones y sobre la necesidad de establecer prioridades. Su mensaje parte de una idea central: la relación entre el estrés mantenido y la salud cardiovascular está vinculada también a la forma de vida y a las preocupaciones constantes.

“Un factor de riesgo que conocemos desde hace mucho tiempo y que no le hemos dado la importancia que tiene es el estrés crónico”, señala el cardiólogo, quien sitúa el estrés prolongado entre los elementos que considera relevantes al hablar de riesgo cardiovascular. El especialista relaciona ese estrés con la forma en la que muchas personas organizan su vida y afrontan sus preocupaciones. “El estrés crónico tiene que ver con nuestra forma de vida y nuestras preocupaciones constantes”, explica.

PUBLICIDAD

El valor personal no está en lo que producimos

En su reflexión, el doctor Abellán también se detiene en la relación que las personas establecen entre su valor personal y aquello que producen. “Entender que nuestro valor como personas no está en lo que producimos, sino en quiénes somos y que se nos tiene que querer así y que tenemos nosotros que empezar a querernos así”, afirma.

Para el cardiólogo, no se trata únicamente de las circunstancias externas, sino también de cómo se afrontan las exigencias y de qué lugar ocupan las distintas obligaciones en la vida diaria. En este sentido, el doctor Abellán anima a establecer prioridades y a decidir qué compromisos deben asumirse y cuáles no, “priorizar cuáles son las acciones a las que te debes y a qué debes de decir que no”.

PUBLICIDAD

“Viviendo de un modo antinatural”

El cardiólogo considera que la forma en que se desarrolla actualmente la vida cotidiana puede contribuir a mantener ese estado de tensión. “Porque creo que estamos viviendo el mundo de un modo absolutamente antinatural”, sostiene. Su mensaje vuelve entonces al terreno cardiovascular para subrayar la relevancia que atribuye al estrés crónico, que describe como “un factor de riesgo cardiovascular tan potente como otros ya conocidos, como puede ser el colesterol o la tensión o incluso la diabetes”, afirma.

Con estas palabras, el doctor Abellán equipara en su discurso el estrés crónico con otros factores de riesgo cardiovascular como el colesterol, la hipertensión arterial y la diabetes. Su reflexión pone el acento en la importancia de prestar atención a un elemento que, según sostiene, ha sido conocido desde hace tiempo pero no ha recibido la consideración que merece.

PUBLICIDAD

¿Puede la genética determinar tu salud mental? Un gen define cómo respondemos ante el estrés.

El mensaje del cardiólogo termina conectando de nuevo el estrés con las preocupaciones que acompañan a la vida cotidiana. Su planteamiento pasa por reconocer ese vínculo y por revisar las prioridades personales para evitar que las exigencias se conviertan en una fuente constante de tensión.

La idea que atraviesa toda su intervención es, por tanto, que el cuidado cardiovascular no debe limitarse a los factores tradicionalmente asociados a la salud del corazón. En su opinión, también resulta necesario prestar atención al estrés que se mantiene en el tiempo y a la forma de vida que puede alimentarlo.