España

El PP matiza pero no corrige a Ayuso: “Es normal que la gente tenga dudas sobre el voto por correo, pero que cada uno lo haga como considere”

La portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, se justifica en que “Pedro Sánchez no se ha comportado de forma limpia”

Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, conversa con periodistas. (Jesús Hellín/Europa Press)
Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, conversa con periodistas. (Jesús Hellín/Europa Press)
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Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, se ha pronunciado este martes sobre la petición este lunes de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, quien nada más conocer la convocatoria de elecciones generales, llamó a no ejercer el voto por correo. Muñoz ha matizado a medias a su compañera de filas, empezando su respuesta por un “entiendo que haya gente que pueda tener dudas sobre el voto por correo” -algo que ha dicho hasta en dos ocasiones-, justificándose en que “Pedro Sánchez no se ha comportado de forma limpia”.

Entrevistada este martes en COPE, la portavoz, que ha reconocido que a ella le gusta votar de forma presencial en su tierra, en León, ha recomendado no obstante “que nadie se quede en casa” y que “cada uno lo haga -vote- como considere”. A su juicio, prevalece aprovechar esta “ventana de oportunidad para cambiar nuestro país”, una vez el PP lidera los sondeos y junto a Vox, aspira a una mayoría parlamentaria que haga presidente a Alberto Núñez Feijóo. Borja Sémper, también portavoz del PP, ha dicho en Onda Cero que el proceso electoral en España es “garantista”.

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Pero Díaz Ayuso a vuelto a hablar de “trampas” este martes. Preguntada por los periodistas, ha insistido en que “la gente acuda a votar a la urna”, si bien no ha sido capaz de concretar cómo se manipulan las elecciones, lo que sería un delito de extrema gravedad. En la misma línea se ha expresado Pepa Millán, portavoz de Vox en el Congreso, quien ha pedido un “esfuerzo” a los ciudadanos para votar presencialmente el 29 de noviembre, avisando de los “riesgos” que se pueden correr con un presidente del Gobierno “que hizo un pucherazo en sus primarias”.

Según Millán, estas elecciones quizá sean la “última oportunidad” para que los españoles sean “dueños” de su destino. “Esperamos que sean unas elecciones libres, limpias y sin violencia”, ha continuado.

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El PP celebra la connvocatoria de elecciones y dice estar preparado para gobernar.

(Noticia en ampliación)

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