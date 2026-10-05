Feijóo celebra el adelanto electoral y lo perfila como un referéndum contra el sanchismo: “Esto va de que España gane a lo que representa”

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo. (Europa Press)

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Si el presidente del Gobierno perfila las elecciones como un referéndum de la vivienda frente a los retrocesos de la derecha y las élites, el líder del PP presenta las urnas como una disyuntiva entre el “sanchismo y el cambio”. Pocos minutos después de que Pedro Sánchez decidiese adelantar los comicios, el líder de la oposición ha comparecido desde la sede nacional del partido para celebrar la decisión. “Por fin podremos elegir. Era la única buena noticia que Sánchez podría dar a estas alturas”, ha sostenido Feijóo.

El líder del PP ha remarcado que lo que está en juego en las urnas es el cambio, “algo más que escoger dos partidos”. “Se trata de elegir entre un proyecto de ambición personalista o un proyecto de país. Esto no va sencillamente de que el PP gane al PSOE. Esto va de que España le gane a Sánchez y lo que representa. Esa es la elección”, ha añadido.

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“Soy perfectamente consciente de la dimensión del trabajo que habrá que hacer. Y no me temblará el pulso. Si los españoles me dan su confianza, yo no la traicionaré. Se sabrá todo lo que queda por conocer. Se hará todo lo que hay que hacer [...] el daño es descomunal, pero no es irreversible”, ha asegurado. Feijóo considera que la convocatoria del día 29 responde al “miedo” ante lo que queda por saber de la “maraña” de casos de corrupción que afectan al PSOE y ha añadido que ahora pretende “esparcir ese miedo entre la población”.

El líder del PP mantendrá su agenda y asistirá al mediodía al XXIX Congreso de la Empresa Familiar que se celebra en Madrid. Desde ‘Génova’ han reprochado al jefe del Ejecutivo que haya cancelado su asistencia a este foro y han recalcado que “hasta en estas cosas somos diferentes”.

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