Cómo Sánchez quiere aprovechar “la ventana de oportunidad” para convocar elecciones generales, pero el calendario es arriesgado: “Es el experto en caer de pie”

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, interviene en una rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, en Madrid, España. 28 de julio de 2025. REUTERS/Juan Medina

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¿Estamos ante otro capítulo más del ‘manual de resistencia’? El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha accionado este lunes el botón nuclear: España irá a las urnas antes de que acabe el año. Son muchos los motivos que han conducido a este escenario: la crisis migratoria en Ceuta, debilidad parlamentaria, un reguero de casos de corrupción... y, en el último instante, llegó Maricarmen. El adelanto abre una “ventana de oportunidad”, según los expertos, que tal vez no vaya a volver a abrirse para Sánchez, un político que siempre ha conseguido sorprender a sus adversarios con sus estrategias arriesgadas.

Ahora la caída de los decretos de vivienda que se aprobaron tras el clamor social provocado por el desahucio de una anciana de 87 años ha llevado al líder del Ejecutivo a romper con su hoja de ruta y devolver la palabra a los españoles. La fecha elegida es el 29 de noviembre, la más próxima de acuerdo a los plazos que dicta la ley electoral. A juicio de los expertos, el calendario es favorable porque Sánchez no tenía margen de maniobra. Desechada la opción de un superdomingo (a petición de los barones del PSOE y los nacionalistas vascos) las únicas fechas que se manejaban en Moncloa eran llevar los comicios a julio o antes de las autonómicas, previstas para mayo. Con el tirón del decreto Maricarmen, Sánchez tenía el terreno allanado para adelantarlas.

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Con las encuestas y el calendario judicial en contra, ¿será suficiente este movimiento para revertir las tornas? El politólogo y profesor de la UCM, Antonio Castromil, reconoce que, pese a ser el momento idóneo y la “estrategia clara”, la pulsión de cambio en la sociedad española “es grande”. Y sobre todo, añade: “el bloque de las derechas tiene bastante ventaja”.

Es el escenario que dibujan todas las encuestas, que muestran que, de media, el bloque de la derecha le saca casi 30 escaños al de la izquierda. Aunque los socialistas consiguiesen reponerse del mal momento nutriéndose de la debilidad de los partidos a su izquierda y la movilización ciudadana, la gran incógnita de las elecciones será la misma que la de 2023: ¿sumarán PP y Vox mayoría absoluta? Y en este escenario, los expertos señalan que la verdadera misión del PSOE es salir lo más airoso de las urnas posible, independientemente de su victoria en el 29N: con Sumar y Podemos en fuera de juego, Sánchez tendría vía libre para hacer una oposición dura y cohesionada. Con todo esto, Angulo sentencia que Sánchez vuelve a jugarse todo a una carta y, ”como es el experto en caer de pie, ya la ha montado para ver si puede hacerlo".

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El calendario funciona si sopla el viento a favor

El presidente del Gobierno llevaba estudiando durante todo el fin de semana esta decisión, rodeado de sus asesores de máxima confianza y miembros del Ejecutivo. Todos ellos, además de algunos barones socialistas y la propia oposición, le recomendaron optar por el adelanto electoral. Llegados a este punto, todos se formulan la misma pregunta: ¿Está Sánchez en condiciones de ganar las elecciones?

Pedro Sánchez convoca elecciones generales el 29 de noviembre

Joan Ricart Angulo, politólogo y profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universitat Pompeu Fabra, explica en una conversación con Infobae que la decisión de convocar las elecciones en la primera fecha disponible “pilla con el pie cambiado” a un amplio sector de la política. En la izquierda alternativa, el nuevo Sumar, ahora llamado Frente Amplio, todavía no cuenta con un cabeza de lista ni ha conseguido encajar en la fórmula al resto de fuerzas como Podemos, un puzle que se esperaba resolver en 2027.

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Ahora, con apenas un mes y medio de margen, el politólogo considera que el PSOE pretende fagocitar los votos. En parte, es una de las conclusiones que se sacan de las encuestas electorales, en las que el PSOE frena el absentismo de sus votantes con el trasvase de votos procedentes de Sumar. De igual manera, en la izquierda catalana, el portavoz de ERC en Madrid y previsible candidato, Gabriel Rufián, ha generado malestar interno en la formación por sus coqueteos con el Frente Amplio y no goza del mismo nivel de popularidad que cuenta en la capital.

En la derecha, Angulo añade que el calendario juega también en contra de Junts per Catalunya. El frágil aliado que ha acabado condenando a la muerte al Gobierno será señalado como el responsable de tumbar el decreto de vivienda. El momento electoral no ayuda a Junts, que encaja uno de sus peores pronósticos: en Catalunya podría llegar a ser quinta fuerza, según la encuesta de IPSOS para La Vanguardia. Los posconvergentes se aferran a la vuelta de Carles Puigdemont, el activo electoral que podría mitigar la pérdida de votos en la formación. Y pese a que la amnistía parece ser un escenario que llegue finalmente para el expresident, la decisión podría no llegar a tiempo a las urnas porque todavía no hay fecha para la audiencia del líder independentista.

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Pero calendario, al igual que favorable, también es arriesgado: la movilización ciudadana por la vivienda apenas ha dado sus primeros pasos y podría no tener el efecto movilizador que esperan en las filas socialistas. Por el otro, la campaña electoral podría coincidir en el tiempo con la intención de la Fiscalía Anticorrupción de imputar al PSOE en la trama Leire Díez, el caso que investiga si el partido financió las cloacas para torpedear procesos judiciales contra Pedro Sánchez.

La campaña: vivienda y polarización con Trump de por medio

El politólogo augura que la polarización volverá a ser el centro de la estrategia de Sánchez. Y en un escenario en el que está bloqueado en el Congreso por su incapacidad de reunir mayorías, amenazado constantemente con novedades judiciales y viniendo de un debate público marcado por la inmigración y los incidentes de Ceuta, la vivienda se ha presentado como la ventana de oportunidad para imponer el discurso.

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Miembros del Ejecutivo y cargos socialistas ya han comenzado a calentar la precampaña emplazando a los españoles a votar con “V de vivienda o B de buitre”. El presidente recordó en su discurso que, mientras el Ejecutivo transfería a los gobiernos autonómicos del PP “más recursos que nunca” para que construyeran vivienda e invirtieran en sanidad, ellos han comprado áticos y privatizado hospitales".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este miércoles que la vivienda ha sido "el gran fracaso" del Gobierno de Pedro Sánchez después de ocho años en el Palacio de la Moncloa y ha indicado que tiene que ser el "éxito" del siguiente Ejecutivo.

Más allá de que consiga capitalizar el descontento de la vivienda, el experto explica que situar este tema en el centro de la campaña desplaza las elecciones a un terreno en el que le será más favorable para captar el voto útil de la izquierda y desviar la atención de asuntos desfavorables para el PSOE. “Obviamente, los otros intentarán sacarle la corrupción, pero con la maquinaria mediática que tiene Sánchez intentarán hablar de la vivienda todo el rato. Dentro de la mala situación que tiene, ahora es la ventana de oportunidad que más se le abre”, asegura. El presidente ya ha movido la primera ficha y plantea la aprobación del decreto de vivienda, el mismo que fracasó en el Congreso, a través de la Comisión Permanente de la Cámara Baja, el órgano que funciona cuando la actividad en las Cortes está suspendida o disuelta.

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