El temporal de lluvias en Cataluña deja un fallecido, más de 4.000 incidencias y carreteras afectadas, principalmente en Barcelona

Imagen de las intensas lluvias en el barrio de Bellvitge en L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona. (Lorena Sopêna / Europa Press)

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Las intensas lluvias que afectan a Cataluña ha provocado la muerte de una persona en Tordera (Barcelona), según ha informado este domingo el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en su perfil de la red social X, donde ha trasladado su pésame a los familiares de la víctima. El presidente catalán ha recordado que “la situación continúa siendo complicada, en especial en la mitad de Cataluña hacia el norte”, y ha pedido “mantener la máxima prudencia y seguir las indicaciones” de las autoridades.

El temporal que afecta a la región desde este sábado ha mantenido en alerta a los servicios de emergencia durante toda la noche. El episodio ha dejado miles de llamadas al 112, incidencias en carreteras del área de Barcelona y problemas de circulación por la acumulación de agua y algunos desprendimientos. Los bomberos de la Generalitat han tenido incluso que rescatar a conductores atrapados por el agua en las localidades de Granollers y Canovelles.

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El teléfono de emergencias 112 ha recibido hasta las 9:00 horas de este domingo un total de 5.904 llamadas por 4.196 incidencias relacionadas con el temporal. La mayor concentración de avisos correspondió a municipios de la provincia de Barcelona, donde se registraron 2.062 comunicaciones tras una noche de precipitaciones muy intensas, seguida del Maresme, con 1.059, y el Vallés Oriental, con 630. L’Hospitalet de Llobregat, Mataró, Cornellà, Granollers y Badalona también han sido algunas de las localidades más afectadas, con numerosas llamadas al servicio de emergencias.

Carreteras afectadas

Las intensas lluvias también han provocado afectaciones en la red viaria. Hacia las 9: 30 horas, un total de doce carreteras permanecían cortadas y, según la previsión meteorológica, el episodio de precipitaciones se extenderá hasta las 14:00.

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La mayoría de las afectaciones se concentraban en la provincia de Barcelona. Están interrumpidas la B-10, entre Santa Coloma de Gramenet y Sant Adrià de Besòs; la B-500, en Tiana; la BV-1462 y la C-16, en Sant Cugat del Vallès; la C-1413a, en Sentmenat y El Papiol; la C-1415c y la C-60, en La Roca del Vallès; y la C-352, en Les Franqueses del Vallès.

Desde Protección Civil también informan que voluntarios de Cruz Roja han estado durante la noche y primera hora de la mañana han estado repartiendo suministros en diversos puntos de Cataluña.

Información de Protección Civil Cataluña.

Los servicios han atendido a 3.000 personas en las estaciones de Sants y Tarragona, 800 en el aeropuerto de Girona, 107 han sido alojadas en Barcelona, Mataró y Tarragona y 33 han sido evacuadas de Figueres. El material que han distribuido esta noche han sido kits de higiene, colchones, mantas y botellas de agua, principalmente.

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(Con información de EFE y Europa Press)