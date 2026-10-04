España

Quedaban para pegar a las mujeres y luego denunciarlo: detenido un grupo que acordaba violencia machista para obtener el permiso de residencia y prestaciones sociales

La Fiscalía de Almería sostiene que el grupo actuó entre 2017 y 2019

(Europa Press)
(Europa Press)
Guardar

La Fiscalía de Almería pide ocho años y seis meses de cárcel para A.F., señalado como el ideólogo de una trama que simulaba agresiones en el ámbito de la violencia de género para facilitar permisos de residencia y el acceso a prestaciones sociales.

La acusación alcanza a 30 personas. Además del principal investigado, incluye a 13 hombres que habrían representado el papel de agresores y a 16 mujeres que figuraban como víctimas. La Fiscalía de Almería sostiene que el grupo actuó entre 2017 y 2019 y que el plan también involucró a otra persona identificada que no ha sido localizada. El Ministerio Público pidió el sobreseimiento provisional para cuatro investigados cuya participación no quedó acreditada.

PUBLICIDAD

Según la información a la que tuvo acceso EFE, la organización cobraba hasta 4.500 euros por gestionar el circuito que permitía a mujeres en situación irregular obtener una autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales.

El procedimiento comenzaba con encuentros acordados en espacios públicos de Roquetas de Mar, Almería, El Ejido y Vícar. Allí, las mujeres se reunían con hombres reclutados para agredirlas físicamente y provocarles lesiones reales. Después de esos episodios, las supuestas víctimas presentaban denuncias ante la Guardia Civil o en juzgados de instrucción y de violencia sobre la mujer. En esas declaraciones, afirmaban que los agresores eran sus parejas sentimentales.

PUBLICIDAD

Los hombres reconocían los hechos de inmediato. Ese paso permitía que los procedimientos terminaran con rapidez mediante sentencias condenatorias de conformidad por lesiones en el ámbito de la violencia de género. Con esas resoluciones judiciales, las mujeres acudían a la Oficina de Extranjería de la Subdelegación del Gobierno en Almería. La documentación les permitía solicitar su regularización en España durante períodos de cinco años. La acusación indica que quienes participaron como falsos agresores sabían que su conducta serviría para obtener la residencia legal. No obstante, no conocían que algunas de las mujeres también reclamarían ayudas públicas.

Un grupo de asistentes a la marcha rompió el cordón policial que protegía el Palau de les Arts, sede del Real Estate Summit 2026, antes de que los agentes respondieran con pelotas de goma y botes de humo

Nueve acusadas habrían recibido prestaciones públicas

Nueve de las 16 mujeres utilizaron las sentencias para incorporarse al Programa de Renta Activa de Inserción, gestionado en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal. Las cantidades atribuidas a cada una oscilan entre 2.000 y 6.000 euros. El expediente con mayor perjuicio económico corresponde a una acusada que obtuvo un empleo tras lograr la residencia por esa vía. Según la Fiscalía, recibió 7.501,79 euros por incapacidad temporal y otros 4.637,92 euros por nacimiento y cuidado de un menor.

El fiscal reclama que A.F. responda de forma solidaria junto con cada una de las nueve receptoras de prestaciones. La pretensión busca reintegrar a la Seguridad Social más de 46.000 euros que habrían sido defraudados.

Para los 13 hombres acusados de ejercer como agresores, la Fiscalía solicita nueve meses de prisión para cada uno. La petición se fundamenta en un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Las 16 mujeres se enfrentan a una petición de tres años y nueve meses de cárcel por falso testimonio. La acusación considera que declararon de manera fraudulenta para obtener resoluciones judiciales favorables.

La causa describe una operativa en la que las denuncias, las condenas de conformidad y los trámites administrativos formaban parte de una misma secuencia. La Fiscalía sostiene que ese mecanismo permitió obtener beneficios migratorios y económicos mediante hechos simulados.

Con información de EFE

Temas Relacionados

SentenciasSentencias EspañaTribunalesJusticiaEspaña-SociedadEspaña NoticiasÚltima Hora España

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Policía comienza a desalojar la playa del Trampolín, el asentamiento improvisado donde miles de migrantes viven desde la entrada masiva a Ceuta

El operativo, que cuenta con más de 30 furgones, tres vehículos blindados y drones, se desarrolla por fases ante la falta de plazas de acogida y después de que Sanidad detectara E. coli y enterococos en las aguas de la playa

La Policía comienza a desalojar la playa del Trampolín, el asentamiento improvisado donde miles de migrantes viven desde la entrada masiva a Ceuta

Se cumplen 29 años de la boda de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin: del cuento de hadas de Barcelona al divorcio que cambió a toda la familia real

Aquel 4 de octubre de 1997, la pareja se dio el “sí, quiero” ante más de 1.500 invitados en una jornada histórica

Se cumplen 29 años de la boda de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin: del cuento de hadas de Barcelona al divorcio que cambió a toda la familia real

Domingo de tormentas en toda España y alerta roja en Cataluña: Barcelona ha vivido el sábado más lluvioso en 20 años

El caudal del río Besòs ha alcanzado 903 metros cúbicos por segundo y una altura de 3,5 metros a su paso por Santa Coloma de Gramenet, un nivel muy superior al de seguridad

Domingo de tormentas en toda España y alerta roja en Cataluña: Barcelona ha vivido el sábado más lluvioso en 20 años

Estado de las reservas del agua en los embalses españoles hoy domingo 4 de octubre

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha actualizado su último boletín sobre los estatus de los embalses de agua en España

Estado de las reservas del agua en los embalses españoles hoy domingo 4 de octubre

El periodista que ha desnudado a los espías de Marruecos: “Lo que pasó en Ceuta fue fruto de una guerra soterrada entre servicios secretos, un toque de atención a España”

José Bautista, de la Fundación porCausa, ha participado en una detallada investigación sobre cómo funcionan los servicios secretos de Marruecos. “Lo de Ceuta de finales de julio se les fue de las manos”

El periodista que ha desnudado a los espías de Marruecos: “Lo que pasó en Ceuta fue fruto de una guerra soterrada entre servicios secretos, un toque de atención a España”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía comienza a desalojar la playa del Trampolín, el asentamiento improvisado donde miles de migrantes viven desde la entrada masiva a Ceuta

La Policía comienza a desalojar la playa del Trampolín, el asentamiento improvisado donde miles de migrantes viven desde la entrada masiva a Ceuta

El periodista que ha desnudado a los espías de Marruecos: “Lo que pasó en Ceuta fue fruto de una guerra soterrada entre servicios secretos, un toque de atención a España”

Una cueva desconocida bajo el bar, posible causa del derrumbe en San Vicente de la Sonsierra (La Rioja)

Juan José Ebenezer, mecánico: “Estos neumáticos no necesitan llevar cadena, puedo ir por la nieve y circular por cualquier sitio”

Dos buques españoles se integran en la misión de la OTAN para disuadir amenazas y reforzar la vigilancia marítima en el Mediterráneo

ECONOMÍA

Las ‘startups’ cambian de piel: son más ‘jóvenes’, están volcadas en la IA y su objetivo es vender a empresas y dar el salto al exterior

Las ‘startups’ cambian de piel: son más ‘jóvenes’, están volcadas en la IA y su objetivo es vender a empresas y dar el salto al exterior

Un ayudante de cocina se corta en dos dedos con una taza y pide la incapacidad permanente: el tribunal lo rechaza aunque admite que ha perdido movilidad

Hay que heredar para tener dinero y hay que tener dinero para heredar: “Lo ideal habría sido contratar un abogado desde el minuto uno, pero no tenía medios”

Los autónomos baten récords, ya son 3,48 millones, mientras el comercio se ‘desangra’: pierde 2.546 afiliados desde junio

Las pensiones apuntan a una subida del 3,5% en 2027 tras la escalada del IPC: esta es la cifra que cobrarán los jubilados

DEPORTES

De las 500 páginas del Real Madrid al Alzheimer de Negreira: la UEFA vuelve a mirar al FC Barcelona con “las espadas en todo lo alto”

De las 500 páginas del Real Madrid al Alzheimer de Negreira: la UEFA vuelve a mirar al FC Barcelona con “las espadas en todo lo alto”

España reina con pleno de victorias, pero peca de confianza ante una República Checa combativa hasta el final

Así te hemos contado la victoria de España ante la República Checa con un Lamine Yamal desatado y con polémica en el “empate” de los de Santi Denia

Quién es Rosa Pereira, la mujer de Fabián Ruiz que va a tener su primer hijo y por lo que es baja contra la República Checa: discreta, psicóloga y sevillana

Fabián Ruiz, baja de última hora para el partido de la Nations League ante la República Checa: va a tener su primer hijo