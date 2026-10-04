España

Se cumplen 29 años de la boda de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin: del cuento de hadas de Barcelona al divorcio que cambió a toda la familia real

Aquel 4 de octubre de 1997, la pareja se dio el “sí, quiero” ante más de 1.500 invitados en una jornada histórica

La infanta Cristina e Iñaki Urgandarín en su boda (EFE)
La infanta Cristina e Iñaki Urdangarin en su boda. (EFE)
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Este 4 de octubre se cumplen 29 años de uno de los acontecimientos mediáticos más multitudinarios de la reciente historia de España: la boda de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin. En 1997, la Catedral de Santa Eulalia de Barcelona se convirtió en el escenario de un enlace que paralizó la ciudad y reunió a más de 1.500 invitados, entre ellos representantes de las principales casas reales europeas. Aquel día, la hija menor de los reyes Juan Carlos y Sofía contraía matrimonio con el deportista vasco, una estrella del balonmano que rápidamente fue bautizado por los medios de comunicación como el “yerno perfecto”.

Casi tres décadas después de aquel despliegue institucional y festivo, la realidad de los antiguos duques de Palma no puede ser más distinta. La imagen de estabilidad y perfeccionismo que proyectó la pareja durante años saltó por los aires a raíz del caso Nóos, el proceso judicial que derivó en la condena e ingreso en prisión de Urdangarin y en un desgaste irreversible para su matrimonio. Lo que comenzó como una boda de corte tradicional concluyó formalmente tras la publicación en 2022 de las fotografías de Iñaki junto a Ainhoa Armentia y la posterior firma de un divorcio definitivo en 2024.

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El aniversario de aquel enlace sirve hoy para analizar el profundo impacto que la historia de Cristina e Iñaki ha tenido en el esquema de la familia real española. Más allá de la ruptura afectiva y de la pérdida de sus títulos institucionales, el verdadero vínculo que permanece entre ambos es el cuidado y la trayectoria de sus cuatro hijos: Juan, Pablo, Miguel e Irene. La nueva generación ha tomado de forma natural el relevo en las páginas de la crónica social, mostrando una actitud madura frente a las cámaras que dista mucho del hermetismo de antaño.

Del esplendor institucional a la crisis del caso Nóos

La celebración de 1997 supuso el punto álgido de la popularidad de la infanta Cristina y su recién estrenado marido. Tras la boda, el rey Juan Carlos I les concedió el título de duques de Palma de Mallorca y la pareja fijó su residencia en la Ciudad Condal, donde nacieron sus cuatro hijos y donde llevaron durante años una vida volcada en el deporte, el trabajo en fundaciones y los actos oficiales de representación.

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La historia entre la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin. (Europa Press)
La historia entre la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin. (Europa Press)

Sin embargo, el punto de inflexión definitivo llegó en 2011 con la imputación de Urdangarin en la trama de corrupción del caso Nóos. La presión mediática y judicial obligó a la familia a trasladarse primero a Washington y después a Ginebra. En 2015, el rey Felipe VI revocó mediante real decreto el uso del título de duques de Palma a su hermana. Dos años más tarde, la Audiencia de Palma condenó a Urdangarin a más de cinco años de prisión, pena que comenzó a cumplir en la cárcel de Brieva en junio de 2018. Aquel proceso judicial marcó el principio del fin de la proyección pública que habían construido desde el día de su boda.

Vidas por separado y un divorcio discreto

El desenlace definitivo del matrimonio se precipitó en enero de 2022, cuando salieron a la luz unas fotografías de Iñaki Urdangarin paseando de la mano de su compañera de trabajo, Ainhoa Armentia, en las playas de Bidart. Pocos días después, la infanta y el exdeportista emitieron un comunicado conjunto en el que anunciaban la “interrupción de su relación matrimonial de mutuo acuerdo”.

Avance de la entrevista de Iñaki Urdangarin con Jordi Basté en 'Pla Seqüència'. (La 2 Cat)

Tras dos años de negociaciones centradas principalmente en los términos económicos y el bienestar de sus hijos, la pareja firmó el divorcio a principios de 2024 en una notaría de Barcelona de forma estrictamente privada. Actualmente, la infanta Cristina trabaja para la Fundación Aga Khan y la Fundación La Caixa, incrementando de forma progresiva sus apariciones públicas en España junto a la reina Sofía y el rey Felipe VI. Por su parte, Urdangarin reside en Vitoria junto a Ainhoa Armentia, completamente alejado de la agenda oficial y volcado en su vida privada.

El relevo mediático de Juan, Pablo, Miguel e Irene

Pese a la tormenta mediática y judicial que rodeó a sus padres, los cuatro hijos del matrimonio han crecido al margen de las polémicas directas y han sabido ganarse el respeto del público por su prudencia. Pablo Urdangarin se ha convertido en la figura más visible de la familia debido a su carrera profesional como jugador de balonmano en el Fraikin BM Granollers, siguiendo los pasos deportivos de su padre.

La infanta Cristina de Borbón junto a su exmarido, Iñaki Urdangarin, y sus cuatro hijos, Pablo, Miguel, Juan e Irene, en una imagen de archivo (Europa Press)
Los hijos de Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina. (Europa Press)

Por su parte, el hermano mayor, Juan, ha mantenido una vida muy discreta enfocada en proyectos de cooperación internacional. Miguel e Irene, los dos más jóvenes, continúan con sus estudios y sus primeras etapas profesionales entre Madrid y el extranjero. Aunque su presencia en las revistas del corazón es constante, los cuatro jóvenes han logrado proyectar una imagen de unidad familiar sólida, manteniendo una relación cercana tanto con su madre como con su padre en esta nueva etapa.

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