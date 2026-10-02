Junts tumba los decretos de vivienda, revienta la legislatura y empuja a Sánchez a considerar las elecciones generales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez (Eduardo Parra - Europa Press)

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Se confirma la peor noticia para el proyecto de vivienda del Gobierno. Los dos decretos impulsados por PSOE y Sumar en el Consejo de Ministros no pasan el corte en el Congreso tras los votos en contra de PP, Vox y Junts. Ahora, los ojos están puestos en un posible adelanto electoral. Según ha podido saber Infobae, socios del Ejecutivo han recibido esta mañana el mensaje de que, si ambos decretos se caían, las elecciones estaban prácticamente confirmadas.

Junts analizó el texto hasta este jueves y ha acabado uniéndose a las otras formaciones de la derecha para frenar tanto el paquete de medidas que incluye, con ciertos matices, la prohibición de compras de fondos buitre y los desahucios como el decreto para la automatización de las renovaciones del alquiler. Según ha explicado en la Cámara la portavoz Míriam Nogueras, consideran un “chantaje” la propuesta de PSOE y Sumar y creen que están “alimentando una falsa esperanza”. Fuentes del partido aseguran que no estaban incluidas ninguna de sus medidas.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está sopesando adelantar las elecciones generales de manera inmediata si finalmente decaen los dos reales decretos sobre vivienda, según han trasladado fuentes del Consejo de Ministros. (Fuente: Europa Press / Congreso)

Los ministros de Vivienda y Derechos Sociales, Isabel Rodríguez y Pablo Bustinduy respectivamente, afrontaban sus comparecencias en el Congreso con el rechazo de Junts materializado. Bustinduy ha sido más contundente hacia el partido nacionalista, asegurando que “votar en contra es traicionar a sus pueblos”. Ambos han trasladado a la derecha la responsabilidad y han sostenido que son PP, Vox y Junts los que tienen que dar explicaciones a unas calles cada vez más calientes.

El Sindicato de Inquilinas, organizador de las manifestaciones y la acampada de Sol, ya adelantó que su movilización podía continuar aún con la aprobación de ambos. Con los dos rechazados, las protestas se intensificarán. El Congreso ya está rodeado por la Policía Nacional y con cientos de personas protestando en sus alrededores. Pedían que saliera adelante un único decreto con todas las peticiones, de manera que desde la partición en dos ya generó una primera reacción negativa que ahora derivará en más protestas. Para este sábado han convocado una huelga general.

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La presión de la acampada de Sol obliga al Gobierno a negociar a toda prisa un nuevo decreto de vivienda. Estas son las líneas rojas y las exigencias de Sumar, Junts, Esquerra y Podemos para dar su apoyo.

Batalla política por los decretos

Pedro Sánchez intervino de forma extraordinaria en el Congreso, tras casi cuatro horas de debate y antes de la votación de los decretos de vivienda. El presidente tomó la palabra para pedir a los grupos que aparquen sus intereses partidistas. “Cuando voten, que se olviden del cálculo político”, reclamó, porque están en juego “las vidas” de los españoles. Sánchez ha alertado sobre el efecto que tendrá esta derrota. “Si hoy decaen, el daño será inmenso”, afirmó, responsabilizando del resultado a las formaciones que rechacen los decretos. El jefe del Ejecutivo ha pedido a los diputados que tengan presentes “los millones de jóvenes que no pueden independizarse”, las familias afectadas por el aumento de los alquileres, los jubilados sin vivienda en propiedad y los menores que podrían sufrir un desahucio. Terminó lanzando un aviso a PP y Junts: “La historia les juzgará antes de lo que creen y con más contundencia de la que imaginan”.

Junts ha asegurado que el decreto no cumplía con sus exigencias. Han planteado la opción de proponer un nuevo texto de cara a la próxima semana, realizando los cambios necesarios para conseguir su voto a favor. Sin embargo, estas variaciones podrían chocar con la postura de Sumar e impedir que alcance tan siquiera del Consejo de Ministros. Ante este posible escenario de incapacidad para encontrar un acuerdo que de lugar a un decreto, la opción de adelantar elecciones cobra mucho peso.

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