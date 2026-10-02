Más de 50 ciudades españolas se movilizan por la vivienda este fin de semana con la mirada puesta en una huelga general

Más de 20 ciudades españolas se movilizan por la vivienda este fin de semana con la mirada puesta en una huelga general (AP Foto/Manu Fernández)

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Ante la votación en el Congreso de los Diputados de los dos decretos de vivienda que el Gobierno pactó con sus socios de urgencia por la presión popular, diversos colectivos en distintas zonas de España han convocado manifestaciones para este sábado y domingo en más de 50 ciudades del país, según adelantan en un comunicado.

La cita llega una semana después de la marcha del 26 de septiembre, que reunió en la capital a unas 25.000 personas, según cifras de la Delegación del Gobierno, y que dio paso a la acampada instalada en la Puerta del Sol desde hace ya seis noches y sin que nada apunte a que esté por terminar.

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Cientos de manifestantes que estaban acampados en la Puerta del Sol se han trasladado frente al Congreso de los Diputados para reclamar la aprobación de los dos reales decretos de vivienda aprobados el martes por el Gobierno.

Una “desconexión irreparable” entre la gente y el Congreso

La Confederación de Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos encabeza la convocatoria, que incluye a Madrid, Valencia y Málaga entre las localidades con mayor participación prevista, con el objetivo de reclamar cambios en las políticas de alquiler y desahucios.

El texto apunta a una desconexión que califica de “irreparable” entre lo que reclama la ciudadanía y el sentido del voto de los partidos en un Congreso que describen como “secuestrado por el rentismo”. La Confederación sostiene que bloquear los decretos debe tener consecuencias en el terreno electoral: “Vamos a hacer que quienes den la espalda al pueblo tengan que dejar su sitio en el Parlamento”, afirma en la nota.

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La organización matiza, en todo caso, que los decretos impulsados por el Gobierno tampoco colmaban sus demandas. Los describe como una suma de medidas de urgencia que incluían, según su valoración, “concesiones al rentismo”.

El Sindicato de Inquilinas convoca manifestaciones en Madrid este sábado 3 de octubre (X)

Madrid concentrará cuatro columnas que confluirán en Cibeles

El sábado, la marcha madrileña saldrá a las 12:00 horas desde cuatro puntos distintos, la glorieta de Emilio Castelar, la zona de Atocha, el Hospital de la Princesa y la plaza de España, y las cuatro columnas confluirán en la plaza de Cibeles. Esa misma tarde, en los alrededores de Sol, también están previstas contramanifestaciones de los grupos neonazis Núcleo Nacional y Democracia Nacional.

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En Valencia, la protesta arranca a las 11:00 horas en la Puerta de la Mar y termina en el Palau de les Arts, sede esos días del Real Estate Summit, un encuentro del sector inmobiliario. En Toledo, la salida será a las 18:30 horas desde la plaza de Zocodover, con paso por la plaza de San Vicente hasta la plaza del Ayuntamiento. Málaga iniciará su recorrido a las 19.00 horas en la plaza de la Constitución.

El resto del mapa de protestas se reparte entre sábado y domingo

El sábado también habrá convocatorias en Cádiz, Guadalajara, Donostia-San Sebastián, Vitoria-Gasteiz, Pamplona, Zaragoza, Albacete, Palma, A Coruña, Granada, Jerez de la Frontera, Valladolid, Vigo, Palencia y Burgos, con horarios que van de las 11:00 a las 20:00 horas según la localidad. El domingo será el turno de Almería, Cuenca, Badajoz, Gijón, Salamanca, Logroño, Murcia, Teruel y Córdoba, esta última con salida a las 19:00 horas desde la plaza de Costasol hasta el Ayuntamiento.

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Para las organizaciones convocantes, estas jornadas forman parte de una estrategia que busca desembocar en una huelga general por el derecho a la vivienda, con el objetivo de sostener la presión social con independencia de lo que resuelva el Congreso sobre los dos decretos sometidos a votación este viernes.