La falsa promesa de la “cura milagrosa” o por qué las pseudoterapias encuentran tierra fértil en el cáncer: “No se trata de una falta de inteligencia”

La Solución Mineral Milagrosa (MMS) se vende como un tratamiento para el cáncer, el coronavirus, la malaria o el autismo. (Magnific)

Guardar

En abril de 2020, los servicios de emergencias de Washington difundieron un comunicado en el que pedían a la población de todo el Estado no tomar pastillas de detergente ni inyectarse ningún tipo de desinfectante para el tratamiento del COVID-19. Unas horas antes, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, había sugerido en una rueda de prensa aplicar estos métodos como posibles terapias frente al virus.

No han de tomarse a la ligera las declaraciones del presidente de un país de casi 350 millones de habitantes que se ha autodenominado “líder del mundo libre”; menos aún en un escenario de extrema incertidumbre y vulnerabilidad como fue la pandemia del coronavirus, en el que miles de personas recurrieron a terapias sin ninguna evidencia científica para el tratamiento del patógeno que acabó con 15 millones de vidas entre 2020 y 2021, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

PUBLICIDAD

Junto a las inyecciones de lejía de Trump surgió (o, más preciso, resurgió) un tipo de pseudoterapia con dióxido de cloro, conocida como MMS, que se promocionó a través de redes sociales y demás páginas web, y sobre la que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) lanzó un comunicado alertando del riesgo de su uso. “El dióxido de cloro es un oxidante fuerte y su consumo supone un riesgo para la salud y que puede ser grave en algunos pacientes y requerir hospitalización”, avisaron, apoyándose en estudios anteriores y señalando que puede producir dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarrea, que pueden llevar a deshidratación, fallo renal, anuria (ausencia total de la producción de orina) y anemia hemolítica, entre otros, además de irritación ocular o respiratoria, broncoespasmo o incluso edema pulmonar.

Las propias siglas del MMS, Miracle Mineral Solution o “solución mineral milagrosa”, ya ofrecen una señal para sospechar. Para el doctor Elías López, oncólogo de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), “hay que desconfiar cuando el paciente busca alternativas de tratamiento diferentes” en las que “le hacen una promesa de curación total o milagrosa con resultados muy buenos sin apenas toxicidad”.

PUBLICIDAD

Una “solución milagrosa” que pone en riesgo la vida

La promoción del MMS en tiempos del coronavirus no pilló por sorpresa a las autoridades sanitarias internacionales, ya conocedoras de que este producto se publicita desde hace años como uno de los bastiones contra el cáncer. Sin embargo, la postura de los científicos sigue siendo la misma: no existe ninguna evidencia de que el MMS cure o controle el cáncer.

Sin embargo, su ineficacia no implica que sea inofensiva. El MMS suele contener clorito sódico que puede provocar toxicidad grave con complicaciones renales o vasculares serias para el paciente, explica el oncólogo a Infobae, hasta el punto de poder llegar a “comprometer su vida”.

PUBLICIDAD

Imagen de una persona manipulando unos suplementos. (Magnific)

El cáncer, la gran diana de las pseudoterapias

Esta “solución mineral milagrosa” no es la única de las pseudoterapias existentes en el mercado que se venden como las grandes alternativas a los tratamientos convencionales contra el cáncer. Desde la homeopatía y las flores de Bach a las megadosis de vitaminas, pasando por la terapia Gerson o el cartílago de tiburón, son cientos las opciones que se proclaman como el verdadero tratamiento para curar tumores. Todas ellas muy diversas, todas ellas con algo en común: no cuentan con ningún estudio científico que las avale.

Los riesgos que encierran son varios, ya sea porque actúan como sustitutas del tratamiento convencional, creando en el paciente “falsas expectativas o esperanzas”, o como complemento y “generan interacciones negativas con el tratamiento médico prescrito”, disminuyendo la eficacia o aumentando el peligro de efectos secundarios. “En el peor de los casos, si el paciente decide abandonar el tratamiento que su oncólogo le ha prescrito, la enfermedad oncológica progresará y empeorará”, asegura el doctor López.

PUBLICIDAD

Para prevenir el abandono del tratamiento, el papel de los profesionales sanitarios debe ser activo y abordarse en la propia consulta “de manera rutinaria y con normalidad”, asegura a este medio Vanesa Jorge, psicóloga sanitaria especialista en Psicooncología y Psicología Paliativa. “Lo que nos interesa saber es qué está haciendo el paciente y qué función cumple para él lo que está haciendo, qué espera con esa pseudoterapia: control, esperanza, alivio de síntomas, sentirse escuchado... Esa necesidad es real y podemos atenderla con alternativas seguras desde la evidencia científica”, señala.

Erradicar la culpa de quien acude a terapias alternativas

El diagnóstico de cáncer llega como un terremoto en el que desbarata todo: la salud, la familia, el ocio, las relaciones con los amigos, el trabajo... El miedo, la incertidumbre o la sensación de falta de control sobre la propia vida son algunos de los factores que empujan a muchos pacientes a buscar la alternativa en otro lugar más allá de la terapia convencional, como pueden ser la quimioterapia, la radioterapia, la cirugía o la inmunoterapia.

PUBLICIDAD

La vulnerabilidad que sufre el paciente, unida a la desesperanza y la necesidad de curarse, forma un caldo de cultivo que propicia la búsqueda de pseudoterapias y la exposición a información engañosa. “No se trata de una falta de inteligencia”, apunta la psicooncóloga, “sino que hay unas necesidades emocionales que son muy legítimas” y “unas personas detrás de ellas que se aprovechan de esta situación para hacerles creer que la vía de la pseudoterapia es la que les va a dar todo esto que necesitan”.

Es por ello que juzgar a un paciente porque haya utilizado pseudoterapia es perjudicial, puesto que “la culpa y la vergüenza lo único que hacen es aumentar su malestar emocional en un momento en el que la persona ya tiene una carga emocional muy alta y muy intensa”. De hecho, el deterioro del estado de ánimo puede hacer que, a su vez, empeore su sintomatología con signos ansiosos o depresivos.

PUBLICIDAD

Francisco Barreto cuenta su experiencia con una terapia que no respondía a su tipo de cáncer

El engaño de la falsa esperanza de la curación

Otro de los factores que empujan a estos tratamientos sin evidencia científica es la búsqueda de la esperanza. “Cuando lo has intentado o desconfías un poco del sistema, lo que quieres es encontrar esa esperanza de curación y de salvar tu vida”, explica la especialista.

En otras ocasiones, las pseudoterapias se ven como último recurso y quienes acuden a ellas se apoyan en las experiencias de otras personas que, aseguran, se han curado. De hecho, el testimonio de un tercero suele animar a las personas a intentar estas terapias, puesto que “nuestro cerebro procesa mejor las historias que las estadísticas”.

PUBLICIDAD

“Que alguien te diga ‘yo me curé’ es algo esperanzador. Además, le estás poniendo una cara y es un mensaje muy corto, muy claro y tiene mucho más calado”, explica Vanesa Jorge, quien también alerta del peligro del sesgo que encierran estas vivencias personales. “Los testimonios de personas que fallecieron por abandonar un tratamiento oncológico y pasar por pseudoterapias no se conocen tanto, no interesan; hablamos de la persona que ha sobrevivido”, aclara.

Pese a que no siempre es fácil reconducir a quien no confía en los tratamientos convencionales, la psicooncóloga aboga por “hacerle entender al paciente que hay que coger el camino que tiene evidencia científica”. Sin embargo, para llegar a ello “no hay que añadirle más culpa a la que ya pueda sentir”.

PUBLICIDAD