España

Todas las manifestaciones por la vivienda este fin de semana: fechas, horas y ciudades confirmadas

El Sindicato de Inquilinas mantiene la presión con la acampada en Sol y convoca marchas en todo el país para sentar las bases de una huelga general

Miles de personas se manifiestan en Málaga por el derecho a la vivienda en 2025. (Álex Zea/Europa Press)
Miles de personas se manifiestan en Málaga por el derecho a la vivienda en 2025. (Álex Zea/Europa Press)
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El Sindicato de Inquilinas convoca este fin de semana del 3 y 4 de octubre manifestaciones masivas en todo el país. Tras el desahucio de Maricarmen —la vecina de 87 años cuya situación desencadenó la acampada en la Puerta del Sol de Madrid— y la aprobación de urgencia de dos decretos ley por parte del Ejecutivo, las organizaciones sociales buscan llenar las calles de más de una veintena de ciudades para sentar las bases de una huelga general por la vivienda.

Sin embargo, la movilización en la calle arrancará antes del fin de semana con un calendario condicionado por la agenda parlamentaria. La primera cita tendrá lugar este mismo jueves 1 de octubre a las 20:00 horas, cuando se celebrarán caceroladas simultáneas frente a los ayuntamientos de todo el país. Con esta protesta, el movimiento busca presionar para la convalidación íntegra de las medidas aprobadas por el Gobierno, especialmente en lo relativo al alquiler indefinido.

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Una urgencia que la propia portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid, Alicia del Río, subrayó durante su comparecencia del miércoles al insistir en la necesidad de garantizar contratos estables para evitar que se repitan casos como el de Maricarmen. “Esta semana hemos demostrado que la estabilidad de las vidas inquilinas importa, que lo que le ha pasado a Maricarmen no queremos que le pase a nadie más”, denunció del Río, quien defendió la continuidad de los arrendamientos: “Necesitamos que nuestros contratos sean duraderos, que se vayan renovando, que tengamos estabilidad en los hogares”.

Varias personas durante la manifestación en defensa del derecho al acceso a la vivienda el 24 de mayo en Madrid. (Ricardo Rubio / Europa Press)
Varias personas durante la manifestación en defensa del derecho al acceso a la vivienda en Madrid. (Ricardo Rubio / Europa Press)

Esta presión en los municipios servirá de antesala para la jornada decisiva del viernes 2 de octubre, día en el que el Congreso de los Diputados someterá a votación la convalidación de los decretos ley. Ante la posibilidad de recortes en el texto o votos en contra de última hora, el Inquilinato ha convocado una concentración a las puertas del edificio que se mantendrá durante todo el debate. La portavocía del movimiento ha lanzado un aviso directo a los grupos de la Cámara: “El viernes solo hay dos opciones: o votar a favor de la vida o votar a favor de la especulación”.

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Mapa de convocatorias y horarios confirmados

El mapa estatal de movilizaciones articulará diferentes formatos de protesta que irán desde manifestaciones hasta concentraciones y actos de calle en más de una veintena de municipios. La antesala del fin de semana arrancará el mismo viernes 2 de octubre con las primeras marchas confirmadas en el norte: A Coruña saldrá a la calle a las 18:00 horas, tomada de la mano por Bilbao, San Sebastián, Vitoria e Iruñea/Pamplona, que han fijado sus protestas a las 19:00 horas.

Un manifestante agita las llaves durante manifestación. (Nacho Doce/Reuters)
Un manifestante agita las llaves durante manifestación. (Nacho Doce/Reuters)

La jornada central del sábado 3 de octubre se articulará en dos bloques. Por la mañana, Valencia arrancará las protestas a las 11:00 horas, cediendo el paso a las 12:00 horas a las convocatorias de Madrid, Cádiz, Huelva, Guadalajara y Girona. La movilización continuará durante la tarde con citas en Zaragoza a las 18:00 horas y, posteriormente, a las 19:00 horas en Granada, Valladolid y L’Hospitalet de Llobregat, esta última conectada a pie con Barcelona. El calendario de acciones se completará en Galicia con la marcha de Vigo, prevista para el lunes 5 de octubre a las 20:00 horas.

Al tratarse de un calendario coordinado por múltiples asambleas y colectivos de barrio, la confirmación de los detalles organizativos de las localidades restantes se está canalizando de forma escalonada. Para aquellas ciudades cuyos horarios o puntos de encuentro aún están por cerrar, los distintos sindicatos de vivienda y sedes locales del Inquilinato irán haciendo públicas las convocatorias definitivas a través de sus respectivos canales y redes sociales a lo largo de las próximas horas.

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