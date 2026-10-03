Ensalada otoñal de pera, rúcula y nueces: un plato listo en 15 minutos

Receta de ensalada templada de pera, nueces y queso, lista en pocos minutos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El otoño invita a buscar ese equilibrio entre lo fresco y lo cálido en el plato. Esta ensalada templada de pera, rúcula y nueces logra justo eso. Hojas verdes crujientes, fruta dorada y tibia, y un toque cremoso de queso de cabra que lo une todo.

Las ensaladas templadas son una tradición en la cocina de temporada, pensadas para los días en que el frío empieza a notarse, pero aún apetece algo fresco. La propuesta de la mano de Klau Gago, nutricionista y especialista en PNIE, incorpora ingredientes de temporada a las preparaciones habituales sin ser una receta complicada.

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La combinación de pera dorada con frutos secos y queso cremoso es un clásico que funciona tanto como entrante como plato principal ligero, y se adapta perfectamente a una comida rápida entre semana.

Receta de ensalada templada de pera, rúcula y nueces

Esta ensalada combina ingredientes fríos y calientes en el mismo plato. La técnica principal consiste en dorar ligeramente la pera en sartén para intensificar su dulzor natural, y servirla templada sobre una base de hojas verdes frías. El contraste de temperaturas y texturas es la clave de esta elaboración sencilla y rápida.

El sabor amargo se funde con el dulzor de la pera y la textura de la nuez contrasta con la del feta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

El tiempo total ronda los 15 minutos.

Preparación de ingredientes y vinagreta: 5 minutos.

Cocción de la pera en sartén: 5 a 10 minutos.

Ingredientes

1 pera

2 puñados de rúcula o espinacas

1 puñado de nueces

60-80 g de queso de cabra

Aceite de oliva virgen extra ( AOVE )

Vinagre balsámico

Mostaza Dijon

Zumo de limón

Sal y pimienta

Cómo hacer ensalada templada de pera, rúcula y nueces, paso a paso

La preparación de esta ensalada es de apenas unos minutos y no hace falta ser un experto para que salga deliciosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Corta la pera en gajos finos.

Dórala ligeramente en una sartén, sin aceite o con muy poco, hasta que esté tibia y dorada por fuera.

Para la vinagreta, mezcla en un bol AOVE, vinagre balsámico, mostaza Dijon y zumo de limón.

Salpimienta la vinagreta al gusto.

Coloca la rúcula o las espinacas como base en el plato.

Añade por encima la pera templada, las nueces y el queso de cabra.

Aliña justo antes de comer para que las hojas no pierdan su textura crujiente.

Sirve de inmediato, mientras la pera aún conserva calor.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde para 1 a 2 raciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: entre 350 y 420 kcal por ración

Proteínas: 10 a 12 g

Grasas: 25 a 30 g

Carbohidratos: 20 a 25 g

Fibra: 4 a 5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Esta ensalada se recomienda consumir en el momento, recién aliñada. Si es necesario, los componentes por separado pueden guardarse en la nevera hasta 1 día, en recipientes separados y bien cerrados, para montar el plato justo antes de comer.

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