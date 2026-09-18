Receta de hamburguesa de atún, una cena fácil y rápida para disfrutar de este pescado azul rico en omega-3

Hamburguesas de pescado (Adobe Stock)

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El atún es uno de los pescados azules más consumidos y valorados dentro de la dieta habitual, especialmente en países como España. Se consume especialmente en conserva, por su accesibilidad y precio, aunque su versión fresca es igualmente común y deliciosa. La popularidad de este pescado tiene que ver con su sabor y su versatilidad en la cocina, pero también con su destacada composición nutricional.

Este pescado se caracteriza por su contenido en grasa, de aproximadamente un 12 %. Sin embargo, esta grasa es mayoritariamente saludable, ya que es rica en ácidos grasos omega-3, lípidos esenciales que contribuyen al buen funcionamiento del sistema cardiovascular y ayudan a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre. Además, el atún destaca por su elevado contenido en proteínas de alto valor biológico, con unos 23 gramos por cada 100 gramos de producto, una cantidad incluso superior a la de muchas carnes.

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Existen muchas maneras de disfrutar de este pescado azul, y esta hamburguesa de atún fresco es una de las más ligeras y sabrosas. Aunque en esta ocasión utilizaremos piezas de atún fresco, en realidad podemos preparar fácilmente estas hamburguesas con atún en lata, una versión mucho más económica que queda igualmente deliciosa. Lo acompañaremos de un pan apto para hamburguesas, rúcula, pepino, cebolla y mayonesa, componiendo una burger deliciosa, ideal para cenas especiales y comidas de entre semana.

Receta de hamburguesa de atún fresco

Esta receta se prepara con atún fresco picado, aromáticos y un pequeño reposo en la nevera. La técnica principal consiste en formar las piezas y dorarlas a la plancha durante pocos minutos para conservar su jugosidad.

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Tiempo de preparación

Tiempo total: 55 minutos. Preparación activa: 20 minutos. Reposo en la nevera: 30 minutos. Cocción: 5 minutos.



Ingredientes

600 g de atún fresco sin piel ni espinas

100 g de cebolleta o cebolla tierna

30 g de aceite de oliva virgen extra

1 cucharadita de sal

4 panes de hamburguesa

4 cucharadas de mayonesa

1/2 pepino

1 cebolla roja pequeña

1 puñado de rúcula

Unas gotas de aceite de oliva para la plancha

Cómo hacer hamburguesa de atún fresco, paso a paso

Limpia el atún y retira cualquier espina o resto de piel. Corta el pescado en dados pequeños. Si está semicongelado, resultará más fácil picarlo sin convertirlo en una pasta. Pela la cebolleta y córtala en trozos pequeños. Introduce el atún, la cebolleta, el aceite de oliva y la sal en una picadora. Tritura durante pocos segundos. La mezcla debe conservar pequeños trozos de atún para que la hamburguesa tenga una textura agradable. Pasa la preparación a un bol y déjala reposar en la nevera durante 30 minutos. Divide la mezcla en 4 porciones. Forma una bola con cada parte y aplástala hasta obtener una hamburguesa de grosor uniforme. Calienta una plancha o sartén antiadherente con unas gotas de aceite. Cocina las hamburguesas durante 2 o 3 minutos por cada lado. Evita una cocción excesiva para que el atún no quede seco. Abre los panes y tuéstalos ligeramente en la plancha. El tostado ayuda a soportar la humedad del pescado y la salsa. Coloca la rúcula, el pepino y la cebolla roja sobre la base del pan. Añade la hamburguesa de atún y reparte la mayonesa por encima. Sirve de inmediato.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 hamburguesas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación por hamburguesa completa, con pan y salsa:

Calorías: aproximadamente 470 kcal.

Proteínas: 38 g.

Grasas: 21 g.

Hidratos de carbono: 32 g.

Fibra: 3 g.

Sal: depende de la cantidad de sal, alcaparras y mayonesa utilizada.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La mezcla de atún crudo puede conservarse tapada en la nevera durante un máximo de 24 horas. Las hamburguesas ya cocinadas se pueden guardar en un recipiente hermético durante 1 día. Después, caliéntalas suavemente en una sartén para evitar que se resequen. También puedes congelarlas crudas, separadas con papel vegetal, durante 1 mes. Descongélalas en la nevera antes de cocinarlas.