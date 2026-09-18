España

Receta de hamburguesa de atún, una cena fácil y rápida para disfrutar de este pescado azul rico en omega-3

El interior queda jugoso, con una textura firme y un toque de sabor marino que combina muy bien con pan tostado, rúcula y pepino

Hamburguesas de pescado
Hamburguesas de pescado (Adobe Stock)
Guardar

El atún es uno de los pescados azules más consumidos y valorados dentro de la dieta habitual, especialmente en países como España. Se consume especialmente en conserva, por su accesibilidad y precio, aunque su versión fresca es igualmente común y deliciosa. La popularidad de este pescado tiene que ver con su sabor y su versatilidad en la cocina, pero también con su destacada composición nutricional.

Este pescado se caracteriza por su contenido en grasa, de aproximadamente un 12 %. Sin embargo, esta grasa es mayoritariamente saludable, ya que es rica en ácidos grasos omega-3, lípidos esenciales que contribuyen al buen funcionamiento del sistema cardiovascular y ayudan a reducir los niveles de colesterol y triglicéridos en sangre. Además, el atún destaca por su elevado contenido en proteínas de alto valor biológico, con unos 23 gramos por cada 100 gramos de producto, una cantidad incluso superior a la de muchas carnes.

PUBLICIDAD

Existen muchas maneras de disfrutar de este pescado azul, y esta hamburguesa de atún fresco es una de las más ligeras y sabrosas. Aunque en esta ocasión utilizaremos piezas de atún fresco, en realidad podemos preparar fácilmente estas hamburguesas con atún en lata, una versión mucho más económica que queda igualmente deliciosa. Lo acompañaremos de un pan apto para hamburguesas, rúcula, pepino, cebolla y mayonesa, componiendo una burger deliciosa, ideal para cenas especiales y comidas de entre semana.

Receta de hamburguesa de atún fresco

Esta receta se prepara con atún fresco picado, aromáticos y un pequeño reposo en la nevera. La técnica principal consiste en formar las piezas y dorarlas a la plancha durante pocos minutos para conservar su jugosidad.

PUBLICIDAD

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 55 minutos.
    • Preparación activa: 20 minutos.
    • Reposo en la nevera: 30 minutos.
    • Cocción: 5 minutos.

Ingredientes

  • 600 g de atún fresco sin piel ni espinas
  • 100 g de cebolleta o cebolla tierna
  • 30 g de aceite de oliva virgen extra
  • 1 cucharadita de sal
  • 4 panes de hamburguesa
  • 4 cucharadas de mayonesa
  • 1/2 pepino
  • 1 cebolla roja pequeña
  • 1 puñado de rúcula
  • Unas gotas de aceite de oliva para la plancha

Cómo hacer hamburguesa de atún fresco, paso a paso

  1. Limpia el atún y retira cualquier espina o resto de piel.
  2. Corta el pescado en dados pequeños. Si está semicongelado, resultará más fácil picarlo sin convertirlo en una pasta.
  3. Pela la cebolleta y córtala en trozos pequeños.
  4. Introduce el atún, la cebolleta, el aceite de oliva y la sal en una picadora.
  5. Tritura durante pocos segundos. La mezcla debe conservar pequeños trozos de atún para que la hamburguesa tenga una textura agradable.
  6. Pasa la preparación a un bol y déjala reposar en la nevera durante 30 minutos.
  7. Divide la mezcla en 4 porciones. Forma una bola con cada parte y aplástala hasta obtener una hamburguesa de grosor uniforme.
  8. Calienta una plancha o sartén antiadherente con unas gotas de aceite.
  9. Cocina las hamburguesas durante 2 o 3 minutos por cada lado. Evita una cocción excesiva para que el atún no quede seco.
  10. Abre los panes y tuéstalos ligeramente en la plancha. El tostado ayuda a soportar la humedad del pescado y la salsa.
  11. Coloca la rúcula, el pepino y la cebolla roja sobre la base del pan.
  12. Añade la hamburguesa de atún y reparte la mayonesa por encima.
  13. Sirve de inmediato.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 4 hamburguesas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Estimación por hamburguesa completa, con pan y salsa:

  • Calorías: aproximadamente 470 kcal.
  • Proteínas: 38 g.
  • Grasas: 21 g.
  • Hidratos de carbono: 32 g.
  • Fibra: 3 g.
  • Sal: depende de la cantidad de sal, alcaparras y mayonesa utilizada.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La mezcla de atún crudo puede conservarse tapada en la nevera durante un máximo de 24 horas. Las hamburguesas ya cocinadas se pueden guardar en un recipiente hermético durante 1 día. Después, caliéntalas suavemente en una sartén para evitar que se resequen. También puedes congelarlas crudas, separadas con papel vegetal, durante 1 mes. Descongélalas en la nevera antes de cocinarlas.

Temas Relacionados

PescadoRecetas EspañaRecetasEspaña-GastronomíaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los riesgos de desclasificar secretos del CNI en plena crisis con Marruecos: “Otros países pueden completar el mosaico”

El catedrático experto en Inteligencia José Luis González Cussac explica a ‘Infobae’ cuál es el principal problema que puede provocar la difusión de información de servicios de inteligencia

Los riesgos de desclasificar secretos del CNI en plena crisis con Marruecos: “Otros países pueden completar el mosaico”

El tiempo de estudio que necesitó Julia Cejudo para convertirse en la notaria más joven de España: se preparó las oposiciones en solo 2 años y 9 meses y la media es de 7 años

La joven, natural de la localidad sevillana de Carmona, ha trasladado su preferencia por un primer nombramiento en el sur, con un pueblo de la sierra de Córdoba como opción probable

El tiempo de estudio que necesitó Julia Cejudo para convertirse en la notaria más joven de España: se preparó las oposiciones en solo 2 años y 9 meses y la media es de 7 años

Lady Di decidió divorciarse convencida de que Carlos III estaba “enamorado de su ayuda de cámara”

Charles Spencer revela en sus nuevas memorias una conversación privada con su hermana en la que Diana le anunció que quería poner fin a su matrimonio

Lady Di decidió divorciarse convencida de que Carlos III estaba “enamorado de su ayuda de cámara”

Un agente de la Ertzaintza es suspendido de empleo y sueldo tras probarse que gestionaba un hotel situado en un antiguo convento de monjas: año y dos meses de sanción

El policía no contaba con la autorización de compatibilidad necesaria para tener otro trabajo

Un agente de la Ertzaintza es suspendido de empleo y sueldo tras probarse que gestionaba un hotel situado en un antiguo convento de monjas: año y dos meses de sanción

La psicología coincide: “Si un joven no duerme lo suficiente, es imposible que aprenda correctamente”

La falta de descanso perjudica la memoria en los adolescentes y jóvenes adultos

La psicología coincide: “Si un joven no duerme lo suficiente, es imposible que aprenda correctamente”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Los riesgos de desclasificar secretos del CNI en plena crisis con Marruecos: “Otros países pueden completar el mosaico”

Los riesgos de desclasificar secretos del CNI en plena crisis con Marruecos: “Otros países pueden completar el mosaico”

Luis de la Fuente anuncia su primera lista tras el Mundial con un guiño a Ceuta: convoca a Josep Martínez y a Roberto Fernández y vuelve Huijsen

Putin ordena transferir los activos de Nestlé, Auchan y Leroy Merlin en Rusia a una empresa dirigida por un general y con un solo empleado

Comienza el traslado de migrantes al campamento del puerto de Ceuta, donde más de 4.000 personas esperan conseguir una de las 1.700 plazas disponibles

El mercado real del alquiler en Madrid: el 0,5% de los propietarios (empresas y fondos) controlan el 82% de los contratos y gestionan 632 millones de euros en fianzas

ECONOMÍA

El tiempo de estudio que necesitó Julia Cejudo para convertirse en la notaria más joven de España: se preparó las oposiciones en solo 2 años y 9 meses y la media es de 7 años

El tiempo de estudio que necesitó Julia Cejudo para convertirse en la notaria más joven de España: se preparó las oposiciones en solo 2 años y 9 meses y la media es de 7 años

Las visitas de alemanes y franceses a España cayeron en agosto, pero aun así el turismo internacional se disparó: la mayoría llegó del Reino Unido

Juanma Lorente, abogado: “Si tu empresa tarda mucho en abrir un protocolo de acoso, puedes poner una demanda para irte con indemnización”

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Más de 32.000 personas mueren esperando a que el Estado resuelva su solicitud de ayuda a la dependencia

DEPORTES

Mbappé se fija el Balón de Oro como meta: “Lo más importante es que vuelva al Real Madrid”

Mbappé se fija el Balón de Oro como meta: “Lo más importante es que vuelva al Real Madrid”

Fernando Alonso pone a la FIA contra las cuerdas mientras presiona a Honda por su futuro en la Fórmula 1: “Mi responsabilidad es ayudarlos con mi experiencia”

Ilia Topuria está de vuelta, reta a Justin Gaethje y no se guarda nada: “Ahora vamos a ver quién tiene pelotas”

Jorge Martín puede regalar el Mundial de MotoGP a Marc Márquez: “Tomaré la decisión este fin de semana”

La Roja gana el Mundial, pero nadie tiene el puesto asegurado: los campeones que pueden caerse de la lista de De la Fuente y las novedades