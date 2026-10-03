España

Madrigueras, en Albacete, sufre su mayor riada en 50 años: Castilla-La Mancha solicitará la declaración de zona catastrófica

La petición se aprobará el martes para que el municipio pueda acceder a fondos estatales destinados a compensar los daños

Imágenes muestran el impacto de una intensa tormenta en la localidad de Madrigueras, Albacete. En el vídeo se observan calles anegadas por corrientes de agua y lodo, así como varios vehículos amontonados y arrastrados por la riada cerca de edificaciones del municipio. También se incluye una toma aérea de carreteras anegadas por el agua y la presencia de vehículos de los servicios de emergencia.

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El Gobierno de Castilla-La Mancha solicitará la declaración de zona catastrófica para Madrigueras, en Albacete, tras la riada que golpeó el municipio el viernes por la tarde y por la noche y dejó una mujer fallecida, viviendas dañadas, servicios públicos afectados y decenas de vehículos arrastrados o atrapados por el agua.

El presidente regional, Emiliano García-Page, adelantó a EFE que la petición se aprobará el martes para que el municipio pueda acceder a fondos estatales destinados a compensar los daños. El delegado del Gobierno, José Pablo Sabrido, anunció a la vez una mesa informativa para que los vecinos tramiten ayudas desde el lunes.

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Un vehículo dañado tras las inundaciones causadas por las fuertes lluvias, en Madrigueras. (Eva Manez/Reuters)
Un vehículo dañado tras las inundaciones causadas por las fuertes lluvias, en Madrigueras. (Eva Manez/Reuters)

La riada comenzó el viernes alrededor de las 18.15 y se prolongó durante cerca de dos horas. Los primeros datos situaron la precipitación por encima de 140 litros por metro cuadrado, a lo que se añadió el agua llegada desde ramblas y zonas limítrofes.

La mujer fallecida, que tenía 102 años, murió ahogada dentro de su vivienda y era familiar del alcalde de Madrigueras, Juan Carlos Talavera.

Una mujer limpia el interior de una tienda tras las inundaciones causadas por las fuertes lluvias, en Madrigueras. (Eva Manez/Reuters)
Una mujer limpia el interior de una tienda tras las inundaciones causadas por las fuertes lluvias, en Madrigueras. (Eva Manez/Reuters)

La petición de zona catastrófica busca activar fondos estatales

García-Page explicó a EFE que la solicitud se presentará “para que pueda haber un resarcimiento de daños por parte de los fondos estatales”. El presidente regional citó perjuicios en propiedades privadas y vehículos.

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El alcalde Juan Carlos Talavera había planteado antes a Europa Press que se valoraba pedir esa declaración. Cuatro casas se hundieron durante la riada y el arquitecto municipal debía revisar el estado de otros inmuebles afectados. “Hay una marca en la iglesia de que en los años 50, o antes, hubo una riada y la ha superado como un metro”, afirmó Talavera. El alcalde sostuvo que se trata de la mayor crecida que recuerda el municipio desde aquella época.

Un residente limpia una calle tras las inundaciones causadas por las fuertes lluvias, en Madrigueras. (Eva Manez/Reuters)
Un residente limpia una calle tras las inundaciones causadas por las fuertes lluvias, en Madrigueras. (Eva Manez/Reuters)

El regidor también describió la fuerza de la inundación en algunos puntos: “En algunos sitios, pues hubo dos metros de agua”. La lluvia y el agua llegada desde el campo afectaron incluso a edificios situados en zonas elevadas. Así, la riada afectó al Centro de Salud de Madrigueras. La atención sanitaria se trasladó de forma temporal a la sede local de Cruz Roja. También resultó dañado el cuartel de la Guardia Civil.

Los trabajos de limpieza reunieron a efectivos de la Junta, la Diputación, Protección Civil, Guardia Civil, Policía Local, Cruz Roja y equipos de municipios cercanos, de acuerdo con Europa Press Televisión. El dispositivo sumó nuevos recursos de GEACAM.

Vehículos dañados tras las inundaciones causadas por las fuertes lluvias, en Madrigueras. (Eva Manez/Reuters)
Vehículos dañados tras las inundaciones causadas por las fuertes lluvias, en Madrigueras. (Eva Manez/Reuters)

El presidente de Castilla-La Mancha sostuvo ante EFE que el sistema ES-Alert “cumplió su función”. El aviso de emergencia llegó a la población a las 19.42. García-Page explicó que el mensaje no se emitió antes porque “no había alerta roja”. “Ni siquiera los protocolos establecían la necesidad de ninguna alerta”.

El jefe del Ejecutivo regional definió la precipitación como “absolutamente imprevista”. La previsión inicial de la Agencia Estatal de Meteorología no alcanzaba los 30 litros por metro cuadrado, aunque después se registraron 143.

El alcalde Talavera cerró su mensaje con una apelación a los vecinos y a las administraciones. “Esto nos ha venido, lo vamos a solucionar y saldremos más unidos que nunca”.

Con información de agencias

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