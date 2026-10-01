Rollo de carne picada al horno, una receta a la italiana muy jugosa y fácil de preparar

Rollo de carne al horno (Magnific)

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La carne picada es un básico de la cocina casera desde hace décadas. Hablamos de cualquier carne desmenuzada mediante una trituradora de carne, un producto que es común encontrar en supermercados y carnicerías y que es tremendamente versátil. Es útil para hacer hamburguesas, albóndigas, boloñesa, pasteles de carne... Hoy utilizaremos carne de ternera y de cerdo, ambas picadas, para preparar un rollo de carne cocinado al horno e inspirado en la gastronomía italiana.

En el país transalpino, esta receta se conoce como polpette, un pastel de carne jugoso y aromático que se prepara con ternera y cerdo, pan humedecido, leche, huevos y queso parmesano. Para dar sabor al conjunto, añadiremos especias como la nuez moscada y hierbas como el tomillo, que transformarán el sabor de nuestro rollo de carne, convirtiéndolo en un interesantísimo plato principal. Acompañado de unas patatas al horno o de una ensalada fresca, tendremos una manera de lo más original de solucionar una comida.

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Receta de rollo de carne picada o polpette

El polpettone es un cilindro de carne picada, similar a un pastel de carne, que se compacta con pan humedecido, huevo y queso. En esta versión se hornea primero tapado para conservar la humedad y después sin cubrir para conseguir una superficie dorada.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 1 hora y 40 minutos . Preparación activa: 25 minutos. Reposo en la nevera: 15 minutos. Cocción: 60 minutos.



Ingredientes

600 g de carne picada de ternera

300 g de carne picada de cerdo

200 g de pan del día anterior

200 ml de leche entera

150 g de queso parmesano o Grana Padano rallado

2 huevos

1 cucharada de pan rallado

1 ramita de perejil fresco

1 pizca de nuez moscada

1 pizca de tomillo seco

Sal al gusto

Pimienta negra molida al gusto

Aceite de oliva virgen extra

Cómo hacer rollo de carne picada, paso a paso

Retira la corteza del pan y córtalo en trozos. Colócalo en un bol con la leche. Deja que repose durante 5-10 minutos, hasta que el pan quede bien blando. Escurre el pan con las manos. Elimina el exceso de leche, pero evita que quede completamente seco. Pon la carne de ternera y la carne de cerdo en un bol grande. Añade el pan escurrido, los huevos, el queso rallado, el pan rallado, el perejil picado, la nuez moscada y el tomillo. Salpimienta y mezcla con las manos hasta obtener una masa uniforme. No trabajes la carne en exceso. Solo necesitas integrar los ingredientes para que el polpettone quede tierno. Forma un cilindro compacto de unos 25-30 cm de largo. Compacta bien los extremos para evitar que el pastel se abra durante la cocción. Envuelve el polpettone en papel de horno y déjalo reposar en la nevera durante 15 minutos. Precalienta el horno a 180 ºC. Coloca el polpettone en una fuente ligeramente engrasada. Píntalo con un poco de aceite de oliva. Cubre la fuente con papel de aluminio y hornea durante 30 minutos. Retira el papel de aluminio y continúa la cocción durante otros 30 minutos, hasta que la superficie quede dorada. Deja reposar la carne 10 minutos antes de cortarla. Así conservará mejor sus jugos y las rodajas no se romperán. Sirve el polpettone en rodajas, caliente o templado, con ensalada, verduras o patatas asadas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías : 620 kcal

Proteínas: 48 g

Grasas: 40 g

Hidratos de carbono: 23 g

Fibra: 2 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

El polpettone se conserva en la nevera durante 3 días, dentro de un recipiente hermético.

También puede congelarse en porciones, bien envuelto, durante un máximo de 2 meses. Para consumirlo, descongélalo en la nevera y caliéntalo en el horno, en la sartén o en el microondas.

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