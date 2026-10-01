España

Receta de pastel tunecino de naranja y aceite de oliva: un postre fácil para endulzar cualquier merienda

El khobzet borgden es un bizcocho tradicional en la cocina de Túnez que destaca por su miga tierna y su aroma cítrico

Pastel de naranja tunecino
Pastel de naranja tunecino
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El khobzet borgden es un pastel tradicional de la cocina tunecina, se suele servir con té de menta o café aromatizado. Este pastel de naranja destaca por su miga tierna, su aroma cítrico y el toque dulce del almíbar que se absorbe al salir del horno. La naranja se utiliza entera, sin piel, lo que aporta un sabor profundo y una textura especialmente jugosa.

El bizcocho también lleva entre sus ingredientes aceite de oliva, semillas de sésamo y agua de azahar. Todo esto le aporta un toque diferente que lo convierte en un postre perfecto para desayunos o meriendas en las que quieres sorprender. La mezcla idónea de lo tradicional y lo especial.

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Receta de pastel de naranja tunecino

Su preparación es muy fácil y no requiere de muchos ingredientes. Este bizcocho está elaborado con naranja triturada, huevos, harina, aceite y semillas de sésamo. Tras el horneado, se empapa con un almíbar de naranja para conseguir una textura húmeda y aromática.

Tiempo de preparación

  • Preparación activa: 15 minutos.
  • Cocción: 30 minutos.
  • Almíbar: 15 minutos.
  • Tiempo total: 1 hora, más el enfriado.

Ingredientes

  • 4 huevos.
  • 300 g de azúcar.
  • 2 cucharadas de aceite de girasol.
  • 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra.
  • 250 ml de naranja triturada, elaborada con naranjas enteras sin pepitas.
  • 200 g de harina de trigo.
  • 1 sobre de levadura química.
  • 3 cucharadas de semillas de sésamo.
  • 6 cucharadas de agua de azahar.
  • El zumo de 2 naranjas para el almíbar.
  • 2 cucharadas de azúcar para el almíbar.
  • Mantequilla y harina para el molde.

Cómo hacer pastel de naranja y aceite de oliva, paso a paso

  1. Lava bien las naranjas. Retira los extremos más gruesos y córtalas en trozos.
  2. Elimina todas las pepitas. Tritura la naranja con su piel hasta obtener una mezcla fina.
  3. Precalienta el horno a 160 °C.
  4. Bate los huevos con el azúcar hasta que la mezcla quede clara y espumosa.
  5. Añade la naranja triturada, el aceite de girasol, el aceite de oliva y el agua de azahar.
  6. Incorpora la harina y la levadura tamizadas. Agrega también las semillas de sésamo.
  7. Mezcla hasta obtener una masa uniforme. No batas en exceso después de añadir la harina, para conservar una miga ligera.
  8. Unta un molde de corona con mantequilla y espolvoréalo con harina.
  9. Vierte la masa y alisa la superficie. Hornea durante 30 minutos.
  10. Comprueba la cocción con una brocheta. Debe salir limpia o con algunas migas secas, pero nunca con masa líquida.
  11. Mientras se hornea el pastel, prepara el almíbar. Pon el zumo de las naranjas y el azúcar en un cazo.
  12. Cuece a fuego suave durante 15 minutos, hasta que el líquido se reduzca ligeramente.
  13. Saca el pastel del horno y vierte el almíbar caliente sobre la superficie.
  14. Deja que repose y se enfríe antes de desmoldarlo.
  15. Decora con más semillas de sésamo, ralladura de naranja o frutos secos picados.
Ralladura de naranja en un plato, una naranja entera, un tazón con azúcar impalpable, dos huevos y un rallador sobre madera.
Un cuenco con ralladura de naranja, dos huevos y un recipiente con azúcar impalpable se disponen junto a un rallador sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 8 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Valores aproximados por porción:

  • Calorías: 390 kcal.
  • Hidratos de carbono: 58 g.
  • Proteínas: 7 g.
  • Grasas: 15 g.
  • Azúcares: 35 g.
  • Fibra: 2 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Conserva el pastel en un recipiente hermético a temperatura ambiente durante 2 días.

También puedes guardarlo en la nevera hasta 4 días, aunque la miga puede quedar algo más compacta.

Antes de servirlo, déjalo reposar unos minutos fuera de la nevera para que recupere parte de su textura.

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