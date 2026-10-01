Receta de pastel tunecino de naranja y aceite de oliva: un postre fácil para endulzar cualquier merienda

El khobzet borgden es un pastel tradicional de la cocina tunecina, se suele servir con té de menta o café aromatizado. Este pastel de naranja destaca por su miga tierna, su aroma cítrico y el toque dulce del almíbar que se absorbe al salir del horno. La naranja se utiliza entera, sin piel, lo que aporta un sabor profundo y una textura especialmente jugosa.
El bizcocho también lleva entre sus ingredientes aceite de oliva, semillas de sésamo y agua de azahar. Todo esto le aporta un toque diferente que lo convierte en un postre perfecto para desayunos o meriendas en las que quieres sorprender. La mezcla idónea de lo tradicional y lo especial.
PUBLICIDAD
Receta de pastel de naranja tunecino
Su preparación es muy fácil y no requiere de muchos ingredientes. Este bizcocho está elaborado con naranja triturada, huevos, harina, aceite y semillas de sésamo. Tras el horneado, se empapa con un almíbar de naranja para conseguir una textura húmeda y aromática.
Tiempo de preparación
- Preparación activa: 15 minutos.
- Cocción: 30 minutos.
- Almíbar: 15 minutos.
- Tiempo total: 1 hora, más el enfriado.
Ingredientes
- 4 huevos.
- 300 g de azúcar.
- 2 cucharadas de aceite de girasol.
- 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra.
- 250 ml de naranja triturada, elaborada con naranjas enteras sin pepitas.
- 200 g de harina de trigo.
- 1 sobre de levadura química.
- 3 cucharadas de semillas de sésamo.
- 6 cucharadas de agua de azahar.
- El zumo de 2 naranjas para el almíbar.
- 2 cucharadas de azúcar para el almíbar.
- Mantequilla y harina para el molde.
Cómo hacer pastel de naranja y aceite de oliva, paso a paso
- Lava bien las naranjas. Retira los extremos más gruesos y córtalas en trozos.
- Elimina todas las pepitas. Tritura la naranja con su piel hasta obtener una mezcla fina.
- Precalienta el horno a 160 °C.
- Bate los huevos con el azúcar hasta que la mezcla quede clara y espumosa.
- Añade la naranja triturada, el aceite de girasol, el aceite de oliva y el agua de azahar.
- Incorpora la harina y la levadura tamizadas. Agrega también las semillas de sésamo.
- Mezcla hasta obtener una masa uniforme. No batas en exceso después de añadir la harina, para conservar una miga ligera.
- Unta un molde de corona con mantequilla y espolvoréalo con harina.
- Vierte la masa y alisa la superficie. Hornea durante 30 minutos.
- Comprueba la cocción con una brocheta. Debe salir limpia o con algunas migas secas, pero nunca con masa líquida.
- Mientras se hornea el pastel, prepara el almíbar. Pon el zumo de las naranjas y el azúcar en un cazo.
- Cuece a fuego suave durante 15 minutos, hasta que el líquido se reduzca ligeramente.
- Saca el pastel del horno y vierte el almíbar caliente sobre la superficie.
- Deja que repose y se enfríe antes de desmoldarlo.
- Decora con más semillas de sésamo, ralladura de naranja o frutos secos picados.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Esta receta rinde aproximadamente 8 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
Valores aproximados por porción:
- Calorías: 390 kcal.
- Hidratos de carbono: 58 g.
- Proteínas: 7 g.
- Grasas: 15 g.
- Azúcares: 35 g.
- Fibra: 2 g.
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
Conserva el pastel en un recipiente hermético a temperatura ambiente durante 2 días.
También puedes guardarlo en la nevera hasta 4 días, aunque la miga puede quedar algo más compacta.
Antes de servirlo, déjalo reposar unos minutos fuera de la nevera para que recupere parte de su textura.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD