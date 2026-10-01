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Rania de Jordania deslumbra en la boda de la princesa Sara con un vestido rojo con capa en el palacio en el que se casó su hijo

La reina ha acudido al palacio de Zahran de Amán junto al rey Abdalá II y su hijo, el príncipe Hashem

La boda de la princesa Sara (Instagram)
La boda de la princesa Sara (Instagram)
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La reina Rania de Jordania asistió el pasado miércoles 30 de septiembre de 2026 la boda de la princesa Sara bint Faisal bin Al Hussein y Ali Murabit Mohammed Al Sawaf en el palacio de Zahran de Amán, una ceremonia que reunió a la familia real hachemita en el mismo escenario donde el príncipe heredero Hussein y Rajwa Al Saif celebraron su enlace en 2023.

La princesa Sara, sobrina del rey Abdalá II y directora adjunta del Centro de Preparación Olímpica de Jordania, contrajo matrimonio con el ingeniero especializado en inteligencia artificial Ali Al Sawaf tras un compromiso anunciado en enero de 2025. La novia, nacida en 1997, llevó un vestido marfil con flores en relieve y un velo transparente.

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La reina Rania eligió para la ocasión el modelo Maite de la firma británica Roksanda: un vestido asimétrico de crepé rojo, con un cuerpo drapeado y una pieza de tejido que partía de la espalda y caía como una capa. El diseño combinaba el rojo con contrastes en rosa fucsia y rosa empolvado, además de una manga de efecto capa sobre el brazo izquierdo. La reina completó el conjunto con el bolso de mano rojo ‘La Prima’ de Giorgio Armani y unos zapatos de ante burdeos de Jennifer Chamandi, ambos estrenados para la boda.

Abdalá II y Rania de Jordania en la boda de la princesa Sara (Instagram)
Abdalá II y Rania de Jordania en la boda de la princesa Sara (Instagram)

El ‘look’ de Rania de Jordania

También cambió su habitual melena suelta y ondulada por un moño desenfadado. La ceremonia correspondió al aqd qiran o Katb Al-Kitab, el acto de firma del contrato matrimonial en la tradición islámica. La Casa Real jordana no ha informado de una recepción posterior ni de otras celebraciones vinculadas al enlace. Durante la lectura de los versículos del Corán, Rania ocupó la primera fila entre su marido y la princesa Alia Tabbaa, madre de la novia. También estuvieron presentes Muna al-Hussein, madre de Abdalá II, el príncipe Hashem, la princesa Zeina, esposa del príncipe Faisal y otros integrantes de la familia real.

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La reina difundió imágenes de la celebración en sus redes sociales, incluidas fotografías junto al rey y su hijo menor. En su mensaje a los recién casados escribió: “Con Su Majestad hoy en el palacio de Zahran, durante la ceremonia de boda de la princesa Sara bint Faisal bin Al Hussein y el señor Ali Murabet Al Sawaf. Felicidades y mucho amor a la feliz pareja”.

Abdalá II y Rania de Jordania junto al príncipe Hashem en la boda de la princesa Sara (Instagram)
Abdalá II y Rania de Jordania junto al príncipe Hashem en la boda de la princesa Sara (Instagram)

Abdalá II y Rania de Jordania posaron después con los asistentes en un retrato familiar en el que la novia ocupaba el centro. La princesa Sara lució un vestido de escote barco y manga corta, decorado con aplicaciones florales, que coordinó con un velo y una tiara floral perteneciente a su madre. La joya había sido utilizada anteriormente por las princesas Aisha y Ayah, hermanas de Sara, en sus respectivas bodas de mayo de 2025 y mayo de 2014. Aisha, Ayah y Alia Tabbaa escogieron para el enlace vestidos en distintas tonalidades de azul.

Rania de Jordania junto al príncipe Hashem en la boda de la princesa Sara (Instagram)
Rania de Jordania junto al príncipe Hashem en la boda de la princesa Sara (Instagram)

Quién es la princesa Sara

La princesa Sara estudió Arquitectura de Interiores y cursó posteriormente un máster relacionado con la organización y el diseño de eventos en la Universidad de Westminster. Mantiene un perfil público más discreto que el de sus primos, entre ellos el príncipe heredero Hussein. En la actualidad es subdirectora del Centro de Preparación Olímpica de Jordania y encabezó en 2023 la delegación jordana en los Juegos Asiáticos de Hangzhou.

Las reinas Letizia y Rania de Jordania se han mostrado muy afectuosas y cordiales durante su primer encuentro con motivo de la visita de los reyes de Jordania a España y en el que ambas han visitado las Escuelas Taller y Talleres de Empleo de Patrimonio Nacional, ubicadas dentro del Palacio Real

La sobrina de Rania de Jordania recién casada es hermana gemela de la princesa Aisha e hija del príncipe Faisal bin Al Hussein, uno de los hermanos menores del monarca, y de la princesa Alia Tabbaa, divorciados entre 1987 y 2008. El palacio de Zahran ha acogido en poco más de tres años varios enlaces de la nueva generación de la familia hachemita. Además de la boda de Hussein y Rajwa Al Saif, el recinto fue el lugar donde Aisha firmó su contrato matrimonial en mayo de 2025.

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