La alerta roja por lluvias activa un tercer Es-Alert en Castellón y suspende los trenes de Cercanías en Valencia y los servicios hacia Cataluña

Las fuertes tormentas ya afectan a Castellón. Las imágenes proceden de Vistabella del Maestrat, en la comarca del Alt Maestrat, donde se esperan más precipitaciones durante las próximas horas. (@Noainmeteo)

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La Comunidad Valenciana afronta desde la tarde de este jueves un episodio de lluvias torrenciales y tormentas que ha llevado a la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a activar el aviso rojo en áreas de Valencia y Castellón.

Ante la evolución del temporal, la Generalitat ha enviado mensajes de alerta a la población en las zonas con mayor riesgo y Renfe ha suspendido la circulación de Cercanías de Valencia, además de varios servicios de Media y Larga Distancia.

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El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat Valenciana ha remitido a las 17:10 un tercer mensaje Es-Alert, esta vez dirigido a los vecinos del interior sur de Castellón, después de que Aemet elevara a rojo el aviso por lluvias intensas en esa zona.

La agencia meteorológica ha activado el nivel máximo de alerta como “fenómeno observado”, lo que implica que las precipitaciones ya se registran en el área afectada. El aviso se suma a los emitidos durante la mañana para otros puntos de Castellón, Valencia y Alicante.

Una persona camina con paraguas en Gandia (Valencia).(Europa Press)

En el mensaje enviado a los teléfonos móviles, Emergencias insta a evitar desplazamientos, mantenerse alejado de cauces y barrancos, respetar los cortes de tráfico y subir a plantas superiores si aumenta el nivel del agua.

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Renfe suspende Cercanías y conexiones con Cataluña

La evolución meteorológica también ha afectado al transporte ferroviario. Renfe ha suspendido desde las 18:00 todos los trenes de Cercanías del núcleo de Valencia por la alerta roja.

La interrupción afecta a las líneas C1 València-Gandía, C2 València-Xàtiva-Moixent, C3 València-Buñol-Utiel y C6 València-Castellón. La compañía también ha cancelado los servicios de Media Distancia con origen o destino en Valencia y varios trenes de Larga Distancia del Corredor Mediterráneo entre la Comunidad Valenciana y Cataluña.

Un Cercanías en Valencia (Wikimedia Commons).

Entre los servicios afectados figuran trenes Euromed, Intercity y Alvia. Renfe ha habilitado transporte alternativo por carretera para algunos trayectos de Media Distancia y permite cambios o devoluciones sin coste para las personas afectadas.

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La compañía condiciona la recuperación progresiva de la circulación a la evolución de las lluvias y recomienda a los viajeros que consulten sus canales oficiales antes de desplazarse.

La Generalitat ha activado también la preemergencia hidrológica de nivel amarillo en el Alto y el Bajo Turia por la evolución de las lluvias. Emergencias ha solicitado a los ayuntamientos que pongan en marcha sus planes contra inundaciones, vigilen los cauces y los puntos de riesgo y mantengan la coordinación con los servicios operativos.

(En ampliación)