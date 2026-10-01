España

Regresa el avión A400M del Ejército del Aire de España que ha reabastecido a 80 cazas aliados durante dos meses

La salida pone fin a una fase del despliegue aéreo español en el DAT Paznic, pero no supone el cierre de la participación nacional en la zona

Un avión de transporte militar de color gris vuela junto a tres cazas de combate sobre un terreno llano bajo un cielo claro
Un avión A400M del Ejército del Aire de España realiza labores de reabastecimiento en vuelo a cazas de combate durante una misión militar. (EMAD)
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El avión cisterna A400M del Ala 31 del Ejército del Aire y del Espacio ha regresado a España tras completar dos meses de despliegue en Rumanía, donde reabasteció en vuelo a 80 cazas aliados y transfirió 170 toneladas de combustible, según ha explicado el Estado Mayor de la Defensa (EMAD). La aeronave estuvo integrada en el Destacamento Aéreo Táctico (DAT) Paznic, instalado en Constanza, en el flanco este de la Alianza Atlántica.

Durante la rotación, el A400M acumuló más de 150 horas de vuelo. Su misión consistió en reforzar las capacidades de reabastecimiento en vuelo de los aviones aliados desplegados en la zona, una función que permite ampliar el tiempo de permanencia de los cazas en el aire y, por tanto, su capacidad de actuación en operaciones de vigilancia, adiestramiento y defensa aérea. España mantiene en Rumanía una misión que incluye cazas F-18 y que ahora incorpora otras capacidades, entre ellas helicópteros NH-90 del Ala 48.

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Avión A400M del Ejército del Aire (Ministerio de Defensa/Airbus)
Avión A400M del Ejército del Aire (Ministerio de Defensa/Airbus)

El A400M reabasteció a 80 aviones aliados

El A400M no solo ha operado junto a los medios españoles presentes en Rumanía. También ha dado apoyo a cazas de países aliados bajo la estructura de mando y control de la OTAN. En total, reabasteció a 80 aeronaves de combate durante las misiones desarrolladas desde Constanza. El reabastecimiento en vuelo es una de las capacidades que permite a los cazas prolongar sus vuelos sin necesidad de aterrizar para cargar combustible. En operaciones aéreas, esa función amplía la autonomía de las aeronaves y facilita que mantengan durante más tiempo su presencia en una zona determinada.

Este avión participó en misiones de Opciones de Disuasión Flexible, conocidas por sus siglas en inglés como FDO. Se trata de ejercicios que permiten a los aliados coordinar medios de distintos ámbitos y ensayar respuestas ante posibles escenarios de crisis. Estas maniobras se ajustan a los principios del Empleo Ágil del Combate, un modelo que contempla la dispersión de medios y su desplazamiento rápido entre distintas bases o puntos de operación. El objetivo es que las fuerzas aéreas puedan maniobrar con mayor flexibilidad y que un posible adversario tenga más dificultades para prever su respuesta.

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Los helicópteros NH-90 del Ala 48 toman el relevo

La salida del A400M de Rumanía pone fin a una fase del despliegue aéreo español en el DAT Paznic, pero no supone el cierre de la participación nacional en la zona. España mantiene su contribución a las misiones de defensa colectiva de la OTAN con el relevo de capacidades y la incorporación de los helicópteros NH-90 del Ala 48. Estos helicópteros pasan a formar parte de los medios españoles desplegados en el flanco este. Su llegada amplía las opciones operativas disponibles en un contexto marcado por la necesidad de responder a distintos tipos de amenazas, entre ellas las relacionadas con sistemas aéreos no tripulados.

El Ejército del Aire y del Espacio explica que la incorporación es parte de la arquitectura multicapa de 360 grados de la Alianza. Este concepto engloba medios que operan en tierra, mar y aire para reforzar la vigilancia, la disuasión y la defensa de los países aliados. Con el regreso del A400M, España concluye una rotación centrada en el reabastecimiento en vuelo y abre otra etapa con medios de ala rotatoria.

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