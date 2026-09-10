Receta de tarta Napoleón, una delicia tradicional rusa a base de capas de hojaldre y suave crema pastelera

Receta de tarta Napoleón, un postre sencillo y muy rico (Wikimedia Commons)

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La tarta Napoleón es un pastel muy fácil de preparar, apto para principiantes, que sin duda conseguirá conquistar a todos tus invitados. Se trata de un pastel muy popular en varios países de la antigua Unión Soviética; una especie de milhojas, similar al mille-feuille francés, que se prepara a base de hojaldre crujiente intercalado con capas de crema pastelera. El resultado de esta mezcla resulta en un bocado que une diferentes texturas y sabores, consiguiendo un auténtico festín dulce ideal para la hora del postre.

Sobre su origen existen diversas teorías, y algunas asocian su nacimiento a la conmemoración en 1912 del centenario de la victoria de Rusia sobre la Francia napoleónica. Sea cual sea su verdadera historia, lo cierto es que, con el paso del tiempo, este pastel se convirtió en un postre simbólico en la cocina de la zona y hoy en día sigue siendo uno de los pasteles más populares en Rusia, en Ucrania y otros países postsoviéticos.

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Receta de tarta Napoleón

La tarta Napoleón se prepara con varias capas de hojaldre horneado, rellenas con crema pastelera de vainilla. La técnica principal consiste en hornear las láminas hasta que queden doradas, enfriarlas y montarlas con una capa uniforme de crema.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 5 horas y 30 minutos. Preparación activa: 1 hora y 15 minutos. Reposo y enfriado: 3 horas y 30 minutos. Cocción: 45 minutos.



Ingredientes

Para las capas de hojaldre:

2 planchas de hojaldre refrigerado

Harina para espolvorear

1 huevo batido para pintar, opcional

30 gramos de azúcar glas para decorar

Para la crema pastelera:

750 mililitros de leche entera

6 yemas de huevo

150 gramos de azúcar

60 gramos de harina de maíz fina

1 vaina de vainilla o 1 cucharadita de extracto de vainilla

40 gramos de mantequilla

Cómo hacer tarta Napoleón, paso a paso

Precalienta el horno a 200 ºC, con calor arriba y abajo. Extiende el hojaldre sobre una superficie ligeramente enharinada. Déjalo fino, pero sin romperlo. Corta varias láminas rectangulares del mismo tamaño. Reserva los recortes para preparar la decoración final. Coloca las láminas sobre una bandeja con papel vegetal. Pincha toda la superficie con un tenedor para evitar que el hojaldre suba demasiado. Pon otra hoja de papel vegetal encima y coloca una segunda bandeja. Este peso ayudará a obtener capas planas. Hornea durante 12 minutos. Retira la bandeja superior y continúa la cocción durante 5-7 minutos, hasta que el hojaldre quede dorado. Deja enfriar las láminas por completo sobre una rejilla. Para preparar la crema, calienta la leche con la vainilla. Cuando esté a punto de hervir, retírala del fuego. En un bol, mezcla las yemas con el azúcar y la harina de maíz. Remueve hasta obtener una mezcla sin grumos. Vierte poco a poco la leche caliente sobre las yemas, sin dejar de remover. Devuelve la mezcla al cazo. Cuece a fuego medio y remueve constantemente hasta que espese. Retira la crema del fuego y añade la mantequilla. Mezcla hasta integrarla por completo. Cubre la crema con film en contacto directo con la superficie. Deja que se enfríe y después guárdala en la nevera. Tritura los recortes de hojaldre hasta obtener una miga fina. Coloca una lámina de hojaldre sobre una fuente. Extiende una capa de crema de manera uniforme. Repite la operación hasta terminar las láminas y la crema. No presiones con fuerza, porque las capas pueden romperse. Cubre los laterales y la superficie con una fina capa de crema. Espolvorea toda la tarta con la miga de hojaldre. Añade el azúcar glas. Guarda la tarta en la nevera durante 3 horas como mínimo. Para una textura más tierna, déjala reposar hasta el día siguiente.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde entre 8 y 10 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Valores aproximados por porción, calculados para 10 raciones:

Calorías: 430 kcal.

Proteínas: 8 g.

Hidratos de carbono: 48 g.

Grasas: 23 g.

Azúcares: 22 g.

Fibra: 1 g.

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Guarda la tarta Napoleón en la nevera, bien cubierta, durante 2-3 días. La textura cambia con el reposo. Durante las primeras horas, el hojaldre conserva parte de su crujiente. Después de 12-24 horas, las capas quedan más tiernas y se integran mejor con la crema. No se recomienda congelarla una vez montada, porque la crema puede perder textura al descongelarse.

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