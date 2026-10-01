España

Pipi Estrada se enfrenta a malas noticias después de someterse a una biopsia: “Me ha salido un carcinoma y el siguiente paso es operar”

El periodista deportivo ha explicado cómo se encuentra y lanza un mensaje sobre la importancia de cuidar la piel

El estado de salud de Pipi Estrada. (Europa Press)
El estado de salud de Pipi Estrada. (Europa Press)
Guardar

Pipi Estrada ha confirmado la noticia que tanto temía tras someterse a pruebas médicas urgentes en las últimas semanas. El periodista deportivo padece un carcinoma, un tipo de cáncer de piel detectado en la zona de la sien. Todo comenzó cuando le salió una pequeña lesión a la que en un primer momento no le dio mayor importancia. Sin embargo, al ver que pasaban los meses y la herida no cicatrizaba ni mejoraba, decidió acudir a la consulta del especialista para salir de dudas. Tras realizarle una biopsia, el colaborador reconoció abiertamente la inquietud vivida durante los días de espera, admitiendo estar “acojonado” por la incertidumbre de los resultados.

El ex de Terelu Campos explicó que al principio creyó que “me había picado un bicho”, pero la persistencia de esa herida en forma de cráter encendió todas las alarmas. Tras conocer los análisis, Pipi atendió a los micrófonos de Europa Press para detallar su diagnóstico con la franqueza que le caracteriza. “Ya conozco los resultados y ha salido carcinoma”, anunció sin rodeos.

PUBLICIDAD

A pesar del impacto inicial que supone escuchar un término médico de este tipo, el colaborador quiso quitarle dramatismo a la situación apoyándose en la explicación de los doctores. Según le trasladaron los propios profesionales sanitarios para su tranquilidad, este tipo de lesión es “el hijo pequeño del melanoma”.

El periodista ha reconocido que el trance no ha sido fácil desde el punto de vista emocional. En sus propias palabras, cuando uno entra en la consulta y escucha palabras tan imponentes, “te erizas, porque la palabra biopsia es una palabra que produce mucho respeto y cuando te dicen carcinoma suena también un poquito raro”. Sin embargo, Estrada asegura que se encuentra calmado y optimista tras recibir la información oportuna por parte de los facultativos. “Cuando luego ya te lo explican todo bien, pues la verdad es que te calmas”, ha confesado, destacando que afronta este reto de salud con actitud positiva y confiando plenamente en el equipo médico que gestiona su caso.

PUBLICIDAD

Una operación de una hora y revisiones

Una vez confirmado el diagnóstico mediante la biopsia, la hoja de ruta médica para Pipi Estrada pasa por el quirófano. Los especialistas le han comunicado que el tratamiento requiere una intervención quirúrgica inminente para extirpar la lesión de la sien y limpiar adecuadamente toda la zona afectada.

Restando solemnidad al procedimiento y con su habitual estilo cercano, el propio periodista ha descrito cómo será el proceso: “El siguiente paso ahora es operar. Es una intervención quirúrgica que será una hora más o menos y ya. Y bueno, limpiar y luego pasar a alguna ITV”. Con esta simpática referencia a las revisiones periódicas tras la cirugía, el colaborador asume que deberá someterse a controles de seguimiento de forma regular.

El mensaje de Pipi sobre la prevención

Además de la intervención quirúrgica, este diagnóstico le ha obligado a cambiar de forma radical sus hábitos diarios en relación con la exposición al sol. Los profesionales de la salud le han advertido seriamente sobre los riesgos que corren las personas de tez y ojos claros ante los rayos solares.

Pipi Estrada anuncia que tiene cáncer. (Europa Press)
Pipi Estrada anuncia que tiene cáncer. (Europa Press)

“Dicen que para los que somos blanquitos y de ojos claros, el sol es muy peligroso. Así que, a partir de ahora, 50+”, ha afirmado Pipi Estrada, haciendo referencia a la necesidad de utilizar crema solar de alta protección a partir de este momento. El periodista se muestra muy concienciado con la prevención dermatológica, enviando un mensaje directo sobre la importancia de acudir al médico ante cualquier señal extraña en la piel.

Temas Relacionados

Famosos EspañaPresentadoresEnfermedades FamososÚltima Hora EspañaCorazón y Estilo EspañaEspaña-entretenimientoEspaña-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Quedan tres días para ver en Netflix la película de superhéroes que fue prohibida en Malasia y censura en Alemania: “Acción y terror entretenidamente macabro”

La película sobre el cazavampiros afroamericano se estrenó una década antes de que Jon Favreau diera el pistoletazo de salida al UCM con ‘Iron Man’

Quedan tres días para ver en Netflix la película de superhéroes que fue prohibida en Malasia y censura en Alemania: “Acción y terror entretenidamente macabro”

Expulsan ilegalmente a un menor marroquí que vivía bajo tutela de Ceuta desde hace dos años: tenía permiso de residencia y trabajo

Fue retenido por las Fuerzas Armadas y devuelto por la fuerza a Marruecos por la Guardia Civil “sin trámite administrativo alguno”, denuncia la Fundación Raíces

Expulsan ilegalmente a un menor marroquí que vivía bajo tutela de Ceuta desde hace dos años: tenía permiso de residencia y trabajo

Interior desplegará cerca de 600 antidisturbios ante el Congreso por un posible intento de rodear la Cámara durante la votación de los decretos de vivienda

La Policía limitará desde las 10.00 los accesos al Palacio de las Cortes, mientras vigila la posible llegada de grupos desde la Puerta del Sol

Interior desplegará cerca de 600 antidisturbios ante el Congreso por un posible intento de rodear la Cámara durante la votación de los decretos de vivienda

Rania de Jordania deslumbra en la boda de la princesa Sara con un vestido rojo con capa en el palacio en el que se casó su hijo

La reina ha acudido al palacio de Zahran de Amán junto al rey Abdalá II y su hijo, el príncipe Hashem

Rania de Jordania deslumbra en la boda de la princesa Sara con un vestido rojo con capa en el palacio en el que se casó su hijo

Receta de pastel tunecino de naranja y aceite de oliva: un postre fácil para endulzar cualquier merienda

El khobzet borgden es un bizcocho tradicional en la cocina de Túnez que destaca por su miga tierna y su aroma cítrico

Receta de pastel tunecino de naranja y aceite de oliva: un postre fácil para endulzar cualquier merienda
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Interior desplegará cerca de 600 antidisturbios ante el Congreso por un posible intento de rodear la Cámara durante la votación de los decretos de vivienda

Interior desplegará cerca de 600 antidisturbios ante el Congreso por un posible intento de rodear la Cámara durante la votación de los decretos de vivienda

La alerta roja por lluvias activa un tercer Es-Alert en Castellón y suspende los trenes de Cercanías en Valencia y los servicios hacia Cataluña

El exjefe de Gabinete del entonces delegado del Gobierno de Ceuta ratifica ante la jueza que le trasladó la alerta del CNI sobre un cruce masivo horas antes del 30-J

Regresa el avión A400M del Ejército del Aire de España que ha reabastecido a 80 cazas aliados durante dos meses

Así está la votación de los decretos de vivienda a esta hora, con todos pendientes de Junts y Coalición Canaria: las claves y los apoyos confirmados

ECONOMÍA

El Gobierno decidirá en noviembre si retira aceite de oliva del mercado, por primera vez, para estabilizar los precios ante una cosecha récord

El Gobierno decidirá en noviembre si retira aceite de oliva del mercado, por primera vez, para estabilizar los precios ante una cosecha récord

El Gobierno andaluz anuncia una ayuda al alquiler de 250 euros al mes dirigida a menores de 35 años

Casi dos millones de alquileres podrán acogerse a la prórroga aprobada por el Gobierno, lo que beneficiará a cinco millones de personas

Cuándo se cobra el paro en octubre de 2026: qué día pagan CaixaBank, ING, BBVA...

El decreto de vivienda frena su primer desahucio en Barcelona pocas horas después de su entrada en vigor

DEPORTES

Nuevo comunicado del Real Madrid sobre el caso Negreira: “La denuncia incorpora abundante documentación y evidencias sobre hechos de extraordinaria gravedad”

Nuevo comunicado del Real Madrid sobre el caso Negreira: “La denuncia incorpora abundante documentación y evidencias sobre hechos de extraordinaria gravedad”

Nico Williams, lesionado: el ‘virus FIFA’ se ceba con España y ya son tres los que han tenido que decir adiós a la Nations League

A la espera del Balón de Oro, Lamine Yamal supera a Messi a los 19 años en todo menos en una cosa

Haaland demanda a una aerolínea por usar la imagen de su coleta durante el Mundial 2026: “Nos resulta difícil de entender”

El caso Negreira y el escándalo del Manchester City tienen un nombre en común: Ferrán Soriano