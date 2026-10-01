Pipi Estrada se enfrenta a malas noticias después de someterse a una biopsia: “Me ha salido un carcinoma y el siguiente paso es operar”

El estado de salud de Pipi Estrada. (Europa Press)

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Pipi Estrada ha confirmado la noticia que tanto temía tras someterse a pruebas médicas urgentes en las últimas semanas. El periodista deportivo padece un carcinoma, un tipo de cáncer de piel detectado en la zona de la sien. Todo comenzó cuando le salió una pequeña lesión a la que en un primer momento no le dio mayor importancia. Sin embargo, al ver que pasaban los meses y la herida no cicatrizaba ni mejoraba, decidió acudir a la consulta del especialista para salir de dudas. Tras realizarle una biopsia, el colaborador reconoció abiertamente la inquietud vivida durante los días de espera, admitiendo estar “acojonado” por la incertidumbre de los resultados.

El ex de Terelu Campos explicó que al principio creyó que “me había picado un bicho”, pero la persistencia de esa herida en forma de cráter encendió todas las alarmas. Tras conocer los análisis, Pipi atendió a los micrófonos de Europa Press para detallar su diagnóstico con la franqueza que le caracteriza. “Ya conozco los resultados y ha salido carcinoma”, anunció sin rodeos.

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A pesar del impacto inicial que supone escuchar un término médico de este tipo, el colaborador quiso quitarle dramatismo a la situación apoyándose en la explicación de los doctores. Según le trasladaron los propios profesionales sanitarios para su tranquilidad, este tipo de lesión es “el hijo pequeño del melanoma”.

El periodista ha reconocido que el trance no ha sido fácil desde el punto de vista emocional. En sus propias palabras, cuando uno entra en la consulta y escucha palabras tan imponentes, “te erizas, porque la palabra biopsia es una palabra que produce mucho respeto y cuando te dicen carcinoma suena también un poquito raro”. Sin embargo, Estrada asegura que se encuentra calmado y optimista tras recibir la información oportuna por parte de los facultativos. “Cuando luego ya te lo explican todo bien, pues la verdad es que te calmas”, ha confesado, destacando que afronta este reto de salud con actitud positiva y confiando plenamente en el equipo médico que gestiona su caso.

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Una operación de una hora y revisiones

Una vez confirmado el diagnóstico mediante la biopsia, la hoja de ruta médica para Pipi Estrada pasa por el quirófano. Los especialistas le han comunicado que el tratamiento requiere una intervención quirúrgica inminente para extirpar la lesión de la sien y limpiar adecuadamente toda la zona afectada.

Restando solemnidad al procedimiento y con su habitual estilo cercano, el propio periodista ha descrito cómo será el proceso: “El siguiente paso ahora es operar. Es una intervención quirúrgica que será una hora más o menos y ya. Y bueno, limpiar y luego pasar a alguna ITV”. Con esta simpática referencia a las revisiones periódicas tras la cirugía, el colaborador asume que deberá someterse a controles de seguimiento de forma regular.

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El mensaje de Pipi sobre la prevención

Además de la intervención quirúrgica, este diagnóstico le ha obligado a cambiar de forma radical sus hábitos diarios en relación con la exposición al sol. Los profesionales de la salud le han advertido seriamente sobre los riesgos que corren las personas de tez y ojos claros ante los rayos solares.

Pipi Estrada anuncia que tiene cáncer. (Europa Press)

“Dicen que para los que somos blanquitos y de ojos claros, el sol es muy peligroso. Así que, a partir de ahora, 50+”, ha afirmado Pipi Estrada, haciendo referencia a la necesidad de utilizar crema solar de alta protección a partir de este momento. El periodista se muestra muy concienciado con la prevención dermatológica, enviando un mensaje directo sobre la importancia de acudir al médico ante cualquier señal extraña en la piel.

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