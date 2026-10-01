Del gintonic diario de Isabel II al consumo responsable: así son las nuevas medidas para controlar los hábitos con el alcohol en el Palacio de Buckingham

Las nuevas medidas de palacio. (Grosby Group)

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El Palacio de Buckingham atraviesa un evidente proceso de adaptación a los nuevos tiempos, donde la salud laboral y el bienestar de su personal se han convertido en una prioridad institucional. Tal y como ha revelado la revista Point de Vue, la Casa Real británica ha decidido dar un paso al frente para promover hábitos saludables dentro de sus instalaciones.

Para ello, la institución ha contactado con Alcohol Change UK, una prestigiosa organización volcada en ayudar a las empresas a gestionar el consumo de bebidas alcohólicas entre sus plantillas. Lejos de tratarse de un problema de adicciones o de una medida represiva, el enfoque adoptado por la corte es estrictamente preventivo y pedagógico, buscando crear un entorno de trabajo equilibrado y adaptado a los estándares de la sociedad actual.

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Hubo un tiempo en que la estampa de Isabel II disfrutando de su habitual gintonic diario o rodeada de copas de champán formaba parte del paisaje cotidiano y natural de Clarence House. Sin embargo, los hábitos han cambiado drásticamente tanto en la sociedad como en el seno de la propia familia real.

En la memoria reciente de palacio figura un episodio ocurrido en diciembre de 2024, cuando una empleada de la Casa Real fue arrestada tras una fiesta navideña que terminó en altercado a las puertas de un pub cercano. A raíz de aquel suceso, los responsables de recursos humanos encargaron un análisis interno sobre las condiciones de trabajo en el recinto.

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Las nuevas medidas de prevención

El propio Richard Piper, director ejecutivo de Alcohol Change UK, ha confirmado abiertamente su trabajo conjunto con la institución británica en declaraciones recogidas por la publicación francesa Point de Vue. Piper ha señalado que su entidad ha colaborado “con la Familia Real y con todos los centros de trabajo donde es posible implementar mejores políticas dentro de sus instalaciones”. En sus intervenciones, el responsable de la organización destaca cómo las tendencias de consumo han evolucionado notablemente en los últimos años, subrayando un dato muy esclarecedor: en la actualidad, “hay más personas que no beben que vegetarianos”.

El rey Carlos III de Inglaterra, captado en una cervecería donde, entre risas y aplausos, bromea diciendo que 'quizás sea un buen día para ahogar algunas penas' tras la derrota de su país en el Mundial 2026.

Con estas cifras sobre la mesa, la labor de Alcohol Change UK en la sede de la monarquía no busca señalar ni estigmatizar a nadie, sino ofrecer herramientas para que la plantilla conozca las ventajas del consumo moderado y la sobriedad en el entorno profesional. Las sesiones formativas pretenden ofrecer pautas sencillas y cercanas para evitar que los momentos de ocio o las celebraciones corporativas deriven en conductas no deseadas. De este modo, la Casa Real asume el mismo compromiso con la responsabilidad social y la salud en el trabajo que aplican las grandes empresas modernas, situando la prevención y la pedagogía en el centro de su gestión interna de personal.

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El ejemplo de los príncipes de Gales

Esta apuesta por la moderación entre el personal del palacio camina en perfecta sintonía con la imagen y el estilo de vida que transmiten los miembros más jóvenes de la familia real británica. Las anécdotas del pasado han dado paso a una generación mucho más concienciada con el cuidado personal y la salud. El propio príncipe Guillermo es conocido en su círculo íntimo por su escasa inclinación a las bebidas graduadas; tanto es así que Mike Tindall, esposo de Zara Tindall, reveló distendidamente en su día que le apodaban “William One Pint” (Guillermo una pinta), en clara alusión a que el heredero al trono rara vez pasa de una sola cerveza durante sus salidas o reuniones informales.

Las nuevas medidas de palacio. (Danny Lawson, Pool Photo vía AP)

A este ejemplo de moderación se suma la actitud de la princesa de Gales. Recientemente, la propia Kate hizo público que no ha vuelto a probar el alcohol desde que le fuera diagnosticada su enfermedad, priorizando por completo su recuperación y bienestar físico. Aunque en compromisos oficiales de Estado o viajes internacionales se sigue viendo a los reyes Carlos y Camila cumplir con la tradición en brindis o actos distendidos, como la recordada ocasión en la que prepararon mojitos durante su visita a Cuba en 2019, el rumbo general de la Corona se encamina claramente hacia la sobriedad. Con la implantación de estas jornadas informativas para su plantilla, el Palacio de Buckingham demuestra que la moderación ya no es solo una elección personal de los príncipes, sino una filosofía institucional que abarca a todos los que trabajan al servicio de la monarquía.

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