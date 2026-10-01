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Cuándo se cobra el paro en octubre de 2026: qué día pagan CaixaBank, ING, BBVA...

El calendario de ingresos cambia por el festivo nacional del lunes 12 y porque la fecha de referencia del SEPE cae en sábado

Una mujer a las puertas del SEPE de Acacias, en Madrid. (Carlos Luján / Europa Press)
Una mujer a las puertas del SEPE de Acacias, en Madrid. (Carlos Luján / Europa Press)
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Octubre comienza con un calendario distinto para quienes esperan el ingreso de la prestación por desempleo. Este mes cuenta con una particularidad: la fecha que suele tomarse como referencia coincide con un fin de semana y queda seguida por un festivo nacional, por lo que el dinero puede llegar en días distintos según la entidad bancaria.

Las prestaciones y subsidios que se abonan este mes corresponden al periodo devengado en septiembre. El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) realiza los pagos por mensualidades de 30 días, dentro de un margen que va del día 10 al 15 del mes siguiente. Algunas entidades adelantan el ingreso a sus clientes, mientras que otras aplican sus propios plazos o lo trasladan a la siguiente jornada hábil.

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Bankinter adelanta el pago y CaixaBank lo mantiene el sábado

Bankinter ha fijado el abono de la prestación por desempleo para el viernes 9 de octubre, un día antes de la fecha habitual de referencia.

Por su parte, CaixaBank mantiene el pago para el sábado 10 de octubre, una fecha que también se aplica a los clientes de Imagin. Ambas entidades figuran entre las que han difundido una previsión concreta para este mes.

Como el lunes 12 de octubre se celebra la Fiesta Nacional de España (Día de la Hispanidad). Por ese motivo, los bancos que no abonen la prestación durante el fin de semana y no adelanten el ingreso podrían abonarlo el martes 13.

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Los parados que no informen a Trabajo de viajes al extranjero perderán su prestación por desempleo.

ING prevé el ingreso el martes

ING informa en las condiciones de su Cuenta NÓMINA que el paro se ingresa el día 10 de cada mes o el siguiente día hábil si esa fecha coincide con sábado o domingo.

Como el 10 de octubre cae en sábado y el lunes 12 es festivo nacional, sus clientes deberían recibir la prestación el martes 13 de octubre, salvo que la entidad aplique una operativa distinta de forma excepcional.

No hay fecha concreta para BBVA, Santander, Sabadell y otras entidades

Para BBVA, Banco Santander, Banco Sabadell, Unicaja, Abanca, Cajamar, Ibercaja, Kutxabank, Openbank, Banco Mediolanum y las cajas rurales no consta, por ahora, un calendario propio publicado para octubre.

En estos casos, el ingreso podría aparecer entre el 10 y el 13 de octubre, aunque la fecha final depende de los procesos internos de cada entidad. Los bancos pueden adelantar el abono con fondos propios o esperar a que se complete la transferencia vinculada al pago del SEPE.

Que el dinero no aparezca el día 10 no implica por sí mismo una incidencia. El SEPE contempla un margen de pago hasta el día 15 del mes siguiente al devengo y cada banco puede contabilizar el ingreso en momentos diferentes.

Cómo comprobar si existe una incidencia con la prestación

Si el pago no figura en la cuenta tras las fechas previstas, el primer paso es consultar el estado de la prestación en el Área Personal del SEPE. Allí se pueden revisar la nómina, la cuantía reconocida y los datos bancarios asociados al expediente.

También conviene comprobar que la cuenta comunicada al organismo permanece activa. Si la prestación consta como abonada, pero no aparece en el banco, el beneficiario deberá contactar con la entidad financiera. Si hay una suspensión, una sanción o un problema con el reconocimiento de la ayuda, la consulta deberá dirigirse al SEPE.

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